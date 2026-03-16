English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
Today Rasi Phalalu: నేటి రాశి ఫలాలు.. ఈరోజు 12 రాశుల వారిలో ఈ రాశివారికి వాహన ప్రమాదం

Daily Horoscope March 16 Telugu: జ్యోతిష్యశాస్త్రం ప్రకారం సోమవారం రోజున చంద్రుడు మకర రాశిలో సంచారం చేయనున్నాడు. ఇదే సమయంలో ద్వాదశ రాశులపై ధనిష్ఠ నక్షత్ర ప్రభావం ఉంటుంది. మరోవైపు మీనరాశిలో సూర్యుడు, శుక్రుడు, శనితో కలిసి సంచారం చేయనున్నారు. ఈ సందర్భంగా మేషం నుంచి మీన రాశుల వారికి ఏ మేరకు అదృష్టం రానుంది. 12 రాశుల వారు ఎలాంటి పరిహారాలు పాటించాలనే విషయాలను ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. 
 
1 /12

మేష రాశి వారికి ఈరోజు దూర ప్రాంత ప్రయాణాలు అనుకూలిస్తాయి. స్థిరాస్తి క్రయ విక్రయాలలో ఆశించిన లాభాలు పొందుతారు. వాహన సంబంధిత వ్యాపారాలు లాభాలు బాట పడతాయి. వృత్తి, ఉద్యోగాలలో సంతృప్తికర వాతావరణం ఉంటుంది. ఆర్థికంగా అభివృద్ధి కలుగుతుంది.    

2 /12

వృషభ రాశి వారు ఈరోజు బంధు మిత్రులతో వివాదాలకు దూరంగా ఉండటం మంచిది. ముఖ్యమైన పనుల్లో ఆటంకాలు కలిగినా సమయస్ఫూర్తితో పూర్తి చేస్తారు. ఆరోగ్యం విషయంలో శ్రద్ధ వహించాలి. భాగస్వామ్య వ్యాపారాల్లో నష్ట సూచనలు ఉన్నాయి. ప్రయాణాలలో వాహన ఇబ్బందులు కలుగుతాయి.

3 /12

మిథున రాశి వారికి ఈరోజు ముఖ్యమైన పనులలో జీవిత భాగస్వామి సహాయ సహకారాలు అందుతాయి. ఆదాయ వ్యవహారాలు మరింత పుంజుకుంటాయి. వ్యాపారాలు విస్తరణకు నూతన అవకాశాలు లభిస్తాయి. మొండి బాకీలు వసూలవుతాయి. బంధు మిత్రుల ఆదరణ పొందుతారు.    

4 /12

కర్కాటక రాశి వారికి ఈరోజు నూతన పరిచయాలు భవిష్యత్తుకు ఉపయోగపడతాయి. వృత్తి, వ్యాపారాలలో పై చేయి సాధిస్తారు. సంతానం పోటీ పరీక్షలలో విజయం సాధిస్తారు. సమాజంలో మీ మాటకు విలువ పెరుగుతుంది. ఆకస్మిక ధన లాభ సూచనలు ఉన్నాయి. ఉద్యోగులకు శుభవార్తలు అందుతాయి.  

5 /12

సింహ రాశి వారికి ఈరోజు వృత్తి, వ్యాపారాలు అభివృద్ధి బాటలో సాగుతాయి. గృహ, వాహన సంబంధిత క్రయ విక్రయాలలో అనుకూల ఫలితాలు ఉంటాయి. కుటుంబ సభ్యుల సహాయ సహకారాలతో నూతన కార్యక్రమాలు ప్రారంభిస్తారు. నిరుద్యోగులకు ఉద్యోగ అవకాశాలు లభిస్తాయి.    

6 /12

కన్య రాశి వారు ఈరోజు విలువైన వస్తువులు కొనుగోలు చేస్తారు. అప్పుల నుంచి ఊరట లభిస్తుంది. వృత్తి, ఉద్యోగాలలో బాధ్యతలు పెరిగినా చక్కగా నిర్వహిస్తారు. సన్నిహితులతో వివాదాలు పరిష్కారమవుతాయి. వ్యాపారాలు ఉత్సాహంగా సాగుతాయి. ధన లాభ సూచనలు ఉన్నాయి.  

7 /12

తుల రాశి వారికి ఈరోజు వృత్తి, వ్యాపారాలలో చికాకులు తప్పవు. నూతన వాహన కొనుగోలు ప్రయత్నాలు వాయిదా వేస్తారు. సోదరులతో ఆస్తి వివాదాలు పరిష్కరించుకుంటారు. ఆరోగ్యం విషయంలో అప్రమత్తంగా ఉండాలి. ఉద్యోగాలలో చిన్నపాటి సమస్యలు ఉంటాయి.    

8 /12

వృశ్చిక రాశి వారు ఈరోజు దూరపు బంధువుల నుంచి కీలక సమాచారం సేకరిస్తారు. విలువైన వస్తువుల విషయంలో జాగ్రత్త వహించాలి. చేపట్టిన పనులు సకాలంలో పూర్తవుతాయి. సన్నిహితులతో వివాదాలు సర్దుమణుగుతాయి. ఉద్యోగ బాధ్యతలు చక్కగా నిర్వహించి అధికారుల నుంచి ప్రశంసలు పొందుతారు.  

9 /12

ధనుస్సు రాశి వారికి ఈరోజు దూర ప్రాంత బంధువుల నుంచి శుభకార్యాలకు ఆహ్వానాలు అందుతాయి. బంధు మిత్రులతో ఆనందంగా గడుపుతారు. చేపట్టిన పనులలో శ్రమ పెరిగినా నిదానంగా పూర్తి చేస్తారు. వృత్తి, వ్యాపారాలు లాభసాటిగా సాగుతాయి. ఉద్యోగాలలో పురోగతి కలుగుతుంది. నిరుద్యోగులకు శుభవార్తలు అందుతాయి.  

10 /12

మకర రాశి వారు ఈరోజు ధార్మిక సేవా కార్యక్రమాలలో పాల్గొంటారు. ఆదాయ వ్యవహారాలు అంతంత మాత్రంగా ఉంటాయి. చేయని పనికి ఇతరుల నుంచి విమర్శలు ఎదురవుతాయి. చేపట్టిన పనులలో కష్టానికి తగిన ఫలితం ఉండదు. నూతన వ్యాపార ప్రారంభానికి ఆటంకాలుంటాయి.    

11 /12

కుంభ రాశి వారు ఈరోజు సన్నిహితులతో వివాదాలు పరిష్కరించుకుంటారు. కుటుంబ సభ్యుల నుంచి ఊహించని బహుమతులు అందుకుంటారు. వివాహ శుభకార్య ప్రయత్నాలు ఫలిస్తాయి. ఇంటా బయటా అనుకూల వాతావరణం ఉంటుంది. ముఖ్యమైన వ్యవహారాలు అనుకూలంగా సాగుతాయి.    

12 /12

మీన రాశి వారు ఈరోజు కుటుంబ సభ్యులతో దైవ దర్శనాలు చేసుకుంటారు. సంతానానికి సంబంధించి కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. ఆదాయం ఆశించిన విధంగా ఉంటుంది. వృత్తి, వ్యాపారాలు మిశ్రమంగా రాణిస్తాయి. ఉద్యోగాలలో అధికారుల ఆదరణ పెరుగుతుంది.   

Horoscope Today Today Rasi Phalalu Today Horoscope March 16 Zodiac Predictions Daily Rasi Phalalu Telugu

Next Gallery

Vastu Tips: ఆర్ధిక సమస్యలతో అప్పులతో బాధపడుతున్నారా..! ఇంట్లో ఈ మొక్కలను పీకి పారేయండి..!