Rasi Phalalu: నేడు 12 రాశులలో ఈ 2 రాశుల వారికి పట్టిందల్లా బంగారమే..!

Rasi Phalalu March 18 Telugu: జ్యోతిష్యశాస్త్రం ప్రకారం బుధవారం రోజున చంద్రుడు కుంభరాశిలో సంచారం చేయనున్నాడు. ఇదే సమయంలో ద్వాదశ రాశులపై పూర్వషాఢ నక్షత్ర ప్రభావం ఉంటుంది. మరోవైపు సూర్యుడు, కుజుడు, శుక్రుడి ప్రభావంతో సిద్ధ, శివ యోగాలు ఏర్పడనున్నాయి. ఈ సందర్భంగా మేషం నుంచి మీన రాశుల వారికి ఏ మేరకు అదృష్టం రానుంది. 12 రాశుల వారు ఎలాంటి పరిహారాలు పాటించాలనే విషయాలను ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
మేష రాశి వారికి ఈరోజు సమాజంలో ప్రముఖులతో పరిచయాలు పెరుగుతాయి. సంతానం నుంచి శుభవార్తలు వింటారు. వస్తు వాహనాలు కొనుగోలు చేస్తారు. వృత్తి, ఉద్యోగాలలో కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. చిన్ననాటి మిత్రులను కలుసుకుంటారు. వ్యాపారాలు మరింత ఉత్సాహంగా సాగుతాయి.
వృషభ రాశి వారు ఈరోజు కుటుంబ వ్యవహారాలలో స్థిరమైన ఆలోచనలు చేసి మీ విలువ పెంచుకుంటారు. పనులు సకాలంలో పూర్తి చేస్తారు. బంధుమిత్రులతో వివాదాలు ఓ కొలిక్కి వస్తాయి. దూర ప్రయాణాలు లాభిస్తాయి. వ్యాపారాలలో లాభాలు అందుకుంటారు. ఉద్యోగాలలో ఆశించిన అభివృద్ధి ఉంటుంది.
మిథున రాశి వారు ఈరోజు ప్రయాణాలు వాయిదా వేయడం మంచిది. బంధుమిత్రులతో డబ్బు వ్యవహారాలలో జాగ్రత్తగా ఉండడం మంచిది. చేపట్టిన పనులు నిదానంగా సాగుతాయి. గృహ నిర్మాణ ప్రయత్నాలు పూర్తికావు. ఆధ్యాత్మిక చింతన పెరుగుతుంది. వ్యాపారాలు నిరాశ కలిగిస్తాయి.
కర్కాటక రాశి వారు ఈరోజు చేపట్టిన పనులు సకాలంలో పూర్తి చేస్తారు. ఇంట్లో కొందరి ప్రవర్తన ఇబ్బంది కలిగిస్తుంది. వృత్తి, ఉద్యోగాలలో నూతన ప్రోత్సహకాలు అందుకుంటారు. ఇతరుల నుంచి అవసరానికి సహాయం అందుతుంది.
సింహ రాశి వారికి ఈరోజు సోదరులతో స్థిరాస్తి వివాదాలు తొలగుతాయి. విందు వినోదాది కార్యక్రమాలలో పాల్గొంటారు. కుటుంబ సభ్యుల సహకారంతో ముఖ్యమైన పనులు పూర్తి చేస్తారు. వృత్తి, ఉద్యోగాలు అనుకూలం. బంధు మిత్రుల రాక ఆనందం కలిగిస్తుంది.
కన్య రాశి వారికి ఈరోజు జీవిత భాగస్వామితో గొడవలు తప్పవు. ఆధ్యాత్మిక చింతన పెరుగుతుంది. ఇంట్లో చికాకులు పెరుగుతాయి. ఆర్థిక వ్యవహారాలు మరింత ఇబ్బంది కలిగిస్తాయి. వృత్తి, ఉద్యోగాలలో కొందరి ప్రవర్తన చికాకు కలిగిస్తుంది. వ్యాపారాలు మందకొడిగా సాగుతాయి.
తుల రాశి వారికి ఈరోజు కుటుంబ వాతావరణం గందరగోళంగా ఉంటుంది. వృథా ఖర్చులు పెరుగుతాయి. దూర ప్రయాణాలు చేస్తారు. ఆలయ దర్శనాలు చేసుకుంటారు. వృత్తి వ్యాపారాలలో స్థిరమైన నిర్ణయాలు తీసుకోకపోవడం వల్ల నష్టాలు తప్పవు. ఉద్యోగాలలో అధికారుల నుంచి ఒత్తిడి పెరుగుతుంది.
వృశ్చిక రాశి వారు ఈరోజు సోదరుల సహాయంతో వివాదాల నుంచి బయట పడతారు. ఆర్థిక వ్యవహారాలు సంతృప్తికరంగా ఉంటాయి. బంధుమిత్రుల రాక సంతోషం కలిగిస్తుంది. వ్యాపార విస్తరణ ప్రయత్నాలు సజావుగా సాగుతాయి. ఉద్యోగులకు పదోన్నతులు పెరుగుతాయి.
ధనుస్సు రాశి వారికి ఈరోజు ఆకస్మిక ప్రయాణ సూచనలు ఉన్నాయి. ఇంటా బయటా కొందరి ప్రవర్తన ఆందోళన కలిగిస్తుంది. కుటుంబ వ్యవహారాలలో సొంత నిర్ణయాలు కలిసిరావు. వృత్తి, వ్యాపారాలు మందకొడిగా సాగుతాయి. ఆలయాలు దర్శిస్తారు. ఉద్యోగాలలో అధికారులతో అప్రమత్తంగా ఉండాలి.
మకర రాశి వారు ఈరోజు చేపట్టిన వ్యవహారాలలో విజయం సాధిస్తారు. వ్యాపారాలలో లాభాలు అందుకుంటారు. ఇంట్లో శుభకార్యాలు నిర్వహిస్తారు. ఆర్థిక పరిస్థితి ఆశాజనకంగా ఉంటుంది. వృత్తి, ఉద్యోగాలలో స్థిరమైన ఆలోచనలు చేసి లాభపడతారు.
కుంభ రాశి వారికి ఈరోజు వృత్తి, వ్యాపారాలలో ఆశించిన ఫలితాలు రావు. ఉద్యోగాలలో ప్రతిభకు తగిన గుర్తింపు లభించదు. రుణ ప్రయత్నాలు కలిసిరావు. చేపట్టిన పనులు నిదానంగా సాగుతాయి. ఆధ్యాత్మిక చింతన పెరుగుతుంది. ముఖ్యమైన పత్రాల విషయంలో జాగ్రత్త వహించాలి.
మీన రాశి ఫలాలు వారికి ఈరోజు ఆకస్మిక ధన ప్రాప్తి కలుగుతుంది. వస్త్రాభరణాలు కొనుగోలు చేస్తారు. చిన్ననాటి మిత్రులతో సేవా కార్యక్రమాలలో పాల్గొంటారు. బంధు మిత్రుల రాక ఆనందం కలిగిస్తుంది. స్థిరాస్తి వివాదాలు పరిష్కరించుకుంటారు. ఉద్యోగాలు అనుకూలంగా సాగుతాయి.