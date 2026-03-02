English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Today Rasi Phalalu: నేటి రాశి ఫలాలు.. ఈరోజు మంగళ ఆదిత్య యోగం ఏ రాశిపై ఎలాంటి ప్రభావం ఉంటుందంటే..!

Horoscope Today March 2 Telugu: జ్యోతిష్యశాస్త్రం ప్రకారం సోమవారం రోజున చంద్రుడు సింహ రాశిలో సంచారం చేయనున్నాడు. ఇదే సమయంలో ద్వాదశ రాశులపై ఆశ్లేష నక్షత్ర ప్రభావం ఉంటుంది. మరోవైపు సూర్యుడు, కుజుడు, శుక్రుడి ప్రభావంతో మంగళ ఆదిత్య, శుక్రాదిత్య యోగాలు ఏర్పడనున్నాయి. ఈ సందర్భంగా మేషం నుంచి మీన రాశుల వారికి ఏ మేరకు అదృష్టం రానుంది. 12 రాశుల వారు ఎలాంటి పరిహారాలు పాటించాలనే విషయాలను ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
 
మేష రాశి వారు ఈరోజు ఇతరులకు సహాయ సహకారాలు అందిస్తారు. చేపట్టిన పనులలో అవరోధాలు అధిగమిస్తారు. దీర్ఘ కాలిక అనారోగ్య సమస్యల నుంచి ఉపశమనం కలుగుతుంది. కుటుంబ వ్యవహారాలలో నిర్ణయాలు మార్చుకుంటారు. వ్యాపార, ఉద్యోగాలు సామాన్యంగా సాగుతాయి.  

వృషభ రాశి వారు ఈరోజు మిత్రులతో విహారయాత్రలలో పాల్గొంటారు. ఇంటా బయటా అనుకూల పరిస్థితులు ఉంటాయి. నూతన కార్యక్రమాలు చేపడతారు. సన్నిహితులతో ఉత్సహంగా గడుపుతారు. చేపట్టిన పనుల్లో విజయం సాధిస్తారు. వృత్తి, వ్యాపారాలు లాభసాటిగా సాగుతాయి.  

మిథున రాశి వారికి ఈరోజు బంధు మిత్రులతో మనస్పర్ధలు కలుగుతాయి. రుణ సమస్యలు అధికమవుతాయి. ఆధ్యాత్మిక చింతన పెరుగుతుంది. ప్రయాణాలలో ఇబ్బందులు కలుగుతాయి. వ్యాపార, ఉద్యోగాలలో నిరుత్సాహ వాతావరణం ఉంటుంది.  

కర్కాటక రాశి వారికి ఈరోజు ప్రయాణాలలో నూతన పరిచయాలు కలుగుతాయి. వ్యాపార విస్తరణ ప్రయత్నాలు ఫలిస్తాయి. పాత మిత్రుల కలయిక ఆనందాన్ని ఇస్తుంది. నూతన వాహనం కొనుగోలు చేస్తారు. ఉద్యోగాలలో పురోగతి కనిపిస్తుంది. నిరుద్యోగులకు శుభవార్తలు అందుతాయి.   

సింహ రాశి వారు ఈరోజు చేపట్టిన పనులు సకాలంలో పూర్తి చేస్తారు. ముఖ్యమైన వ్యవహారాలలో సన్నిహితుల సహాయం లభిస్తుంది. కుటుంబ సభ్యులతో శుభకార్యాలకు హాజరవుతారు. వృత్తి, వ్యాపారాలలో అంచనాలను అందుకుంటారు.   

కన్య రాశి వారికి ఈరోజు కొన్ని వ్యవహారాల్లో సమస్యలు తొలగి ఊరట కలుగుతుంది. నిరుద్యోగులకు ఉద్యోగ అవకాశాలు లభిస్తాయి. ఆప్తుల వల్ల కొన్ని విషయాలు తెలుసుకుంటారు. ఆధ్యాత్మిక, సేవా కార్యక్రమాలకు ఆహ్వానాలు అందుతాయి.    

తుల రాశి వారు ఈరోజు ధన, వస్తు, వాహన లాభాలు పొందుతారు. కొన్ని వివాదాల నుంచి తెలివితేటలతో బయటపడతారు. సంఘంలో పెద్దల నుంచి విశేషమైన ఆదరణ లభిస్తుంది. వ్యాపారాలలో ఆశించిన ఫలితాలను పొందుతారు. వృత్తి, ఉద్యోగాలలో ఉన్నత అవకాశాలు లభిస్తాయి.  

వృశ్చిక రాశి వారికి ఈరోజు చేపట్టిన వ్యవహారాల్లో అవాంతరాలు ఏర్పడతాయి. వృత్తి, ఉద్యోగాలలో చికాకులు పెరుగుతాయి. ఆకస్మిక ప్రయాణ సూచనలు ఉన్నాయి. వ్యాపారాలలో తీసుకున్న నిర్ణయాల వల్ల ఇబ్బందులు ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుంది. ఆర్థిక వ్యవహారాలు నిరాశ కలిగిస్తాయి.  

ధనుస్సు రాశి వారికి ఈరోజు దూరప్రయాణాలలో ఇబ్బందులు ఉంటాయి. ఇంటా బయటా ప్రతికూల వాతావరణం ఉంటుంది. రుణ ప్రయత్నాలు అనుకూలించవు. వృత్తి, ఉద్యోగాలలో స్వల్ప మార్పులు ఉంటాయి. ఆరోగ్యం విషయంలో జాగ్రత్త అవసరం.   

మకర రాశి వారు ఈరోజు వ్యాపార వ్యవహారాలలో నూతన ఒప్పందాలు చేసుకుంటారు. చేపట్టిన పనులు నిదానంగా పూర్తిచేస్తారు. స్థిరాస్తి లాభం కలుగుతుంది. దైవారాధన వల్ల శుభ ఫలితాలు వస్తాయి. వృత్తి, వ్యాపారాలలో అనుకూల వాతావరణం ఉంటుంది.  

కుంభ రాశి వారికి ఈరోజు ముఖ్యమైన పనులలో కావాల్సిన వారి సహాయ సహకారాలు లభిస్తాయి. ఆత్మీయుల నుంచి ఆహ్వానాలు అందుతాయి. ఆర్థిక వ్యవహారాలు ఆశాజనకంగా ఉంటాయి. వ్యాపార, ఉద్యోగాలలో మరింత మెరుగైన పరిస్థితులు ఉంటాయి.    

మీన రాశి వారికి ఈరోజు ఆరోగ్యం అంతగా సహకరించదు. వ్యాపార, ఉద్యోగాలు నిరుత్సాహం కలిగిస్తాయి. అనుకోని ఖర్చులు వస్తాయి. ముఖ్యమైన పనులు వాయిదా వేయడం మంచిది. కుటుంబ వ్యవహారాలలో ఆలోచనలు స్థిరంగా ఉండవు.    

