Ratha sapthami date 2026: రథ సప్తమి ఎప్పుడు..?.. విశిష్టత.?. జిల్లెడు ఆకుతో ఈ పరిహరం మీకు తెలుసా..?

Ratha Sapthami Tradition: మనకు కంటి ముందు కన్పించే దేవుడుగా సూర్యుడ్ని చెబుతుంటారు. అందుకే రథసప్తమి రోజు సూర్యభగవానుడ్ని ప్రత్యేకంగా పూజించుకుంటారు. సూర్యుడి కోరకు చేసేపూజలు, వ్రతాలు చాలా గొప్ప యోగాల్ని ఇస్తాయని పండితులు చెబుతారు.
 
జ్యోతిష్య పండితుల  ప్రకారం రథసప్తమిని చాలా గొప్ప పండగా చెబుతారు.ఈ రోజున చేసే వ్రతాలు గొప్ప ఫలితాలను ఇస్తాయి. మనకుకంటి ముందు కన్పిస్తున్న సూర్యుడ్ని దేవుడిగా కొలుచుకుంటారు. అదేవిధంగా రథసప్తమి నాడుచేసే వ్రతాలు, పూజలు గొప్పగా లాభిస్తాయి. ఈసారి మనం రథసప్తమిని ఆదివారం రోజున జనవరి 25న జరుపుకోబోతున్నాం.

రథ సప్తమి రోజున సూర్యుడు ఏడు గుర్రాలపై ఉచ్చస్థితిలో ఉంటారని చెబుతారు. ముఖ్యంగా ఈ రోజున సూర్యుడి అనుగ్రహం కోసం బ్రాహ్మీమూహుర్తంలో జిల్లెడు ఆకు తీసుకుని, కొన్నిరేగు పండ్లు తీసుకుని తలపై పెట్టుకుని స్నానం చేయాలి. ఈ విధంగా స్నానం చేస్తే సకల దోషాలు కూడా పోతాయి.

అంతేకాకుండా రథ సప్తమి రోజున సూర్యుడి అనుగ్రహం కోసం తెల్లని పదార్థాలు దానంగా ఇవ్వాలి. బియ్యం, పెరుగు, పాలు, చక్కెర శక్తి ఉంటే వెండిని కూడా  దానంగా ఇవ్వాలి. దీని వల్ల జీవితంలో ఆర్థిక సమస్యలు అన్ని దూరమౌతాయని పండితులు చెబుతున్నారు.  

రథ సప్తమి రోజున శ్రీకాకుళంలో అరసవెల్లి సూర్యనారాయణ స్వామిని ప్రత్యేకంగా పూజించు కుంటారు. అంతే కాకుండా ఈ రోజున స్వామివారి మీద సూర్యకిరణాలు నేరుగా విగ్రహం మీద పడతాయి. ఈ రోజున చేసే వ్రతాలు, హోమాలు వెయ్యిరెట్లు గొప్ప యోగాలను ఇస్తాయి. రత సప్తమి రోజున చాలా మంది వాకిళ్లలో ఆవుల పిడకలు వెలిగించి పాల గిన్నెపెట్టి దానిలో బియ్యం వేసి పొంగేలా చేస్తారు.ఆ అన్నంను దేవుడికి నైవేద్యంగా పెడతారు. ఈ ఆచారంను నార్త్ స్టేట్స్ లలో ఎక్కువగా ఆచరిస్తారు.

అందుకే సూర్యనారాయుడి అనుగ్రహం కోసం ప్రత్యేకంగా పూజలు చేయాలని పండితులు చెబుతున్నారు. రథసప్తమి రోజున ముత్తైదువలు మహిళలకు వాయనాలు ఇచ్చుకుంటారు.  దీనివల్ల  సకల దోషాల నుంచి విముక్తి లభిస్తుంది. ఈ విధంగా రథ సప్తమి రోజున పూజలు, వ్రతాలు చేయాలని పండితులు చెబుతున్నారు.

రథ సప్తమి రోజున ఆదిత్య హృదయం, సూర్యష్టకం, సత్యనారాయణ వ్రతాలు, విష్ణుసహస్రనామాపారాయణం, లలితా పారాయణం వంటివి చేస్తుంటారు.ఈ రోజున ఏ పని తలపెట్టిన కూడా అది గొప్ప యోగాలను ఇస్తుందని, లాభాలను తెచ్చిపెడుతుందని, ఈ రోజంత చాలా గొప్పగా ఉందని పండితులు సూచిస్తున్నారు.  

