  • Ration Card: రేషన్‌కార్డుదారులకు భారీ గుడ్‌న్యూస్‌.. బియ్యం, గోధుమలకు బదులు నేరుగా బ్యాంక్ ఖాతాలో డబ్బు..!

Cash To Ration Card Holders: రేషన్ కార్డుదారులకు భారీ గుడ్ న్యూస్. ఇక బియ్యం, గోధుమలకు బదులుగా ఖాతాల్లో కేంద్ర ప్రభుత్వం డబ్బు జమ చేయనున్నది. త్వరలో యుద్ధ ప్రాతిపదికన ఇది అమలు చేసేందుకు సన్నద్ధమవుతుంది. రేషన్ కార్డుదారులకు ప్రతినెలా బియ్యం, పప్పులు ఉచితంగా అందించేవారు. అయితే కొంతమంది ఈ సదుపాయాన్ని ఉపయోగించుకోక పోవడం లేకపోతే బ్లాక్ మార్కెట్లో విక్రయించడం చేస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో వారికి నేరుగా బ్యాంకు ఖాతాలో డబ్బులు చేసేందుకు సన్నద్ధమవుతుంది.
 
 కేంద్ర ప్రభుత్వం భారీ గుడ్ న్యూస్ చెప్పింది. రేషన్ కార్డు కలిగిన ప్రతి ఒక్కరికి ఇది వర్తిస్తుంది. ఇప్పటివరకు రేషన్ కార్డు పై ప్రతినెల బియ్యం, గోధుమలు వంటివి సరఫరా చేసేవారు. ఇందులో భారీ మార్పులు తీసుకురానుంది. నేరుగా లబ్ధిదారుల ఖాతాలో డబ్బులు జమ చేయనుంది.  

 ఇకపై బియ్యం, గోధుమలు తీసుకొని లేని వారి ఖాతాలో ఇలా డబ్బులు జమ చేసేందుకు పైలట్ ప్రాతిపాదికన కొన్ని ప్రాంతాల్లో నిర్వహించింది. ఇక రేషన్ కార్డు కలిగిన వాళ్లకు ఆహార ధాన్యాలు కావాలా? లేదా డబ్బులు కావాలా? నిర్ణయించుకోవచ్చు. ఎస్‌బీఐ బ్యాంకుతో కలిసి కేంద్ర ప్రభుత్వం డిజిటల్ వోచర్ అయిన ఇ- రూపిని అందుబాటులోకి తీసుకురానుంది.  

 ఇక రేషన్ ప్రక్రియ మొత్తం ఈ డిజిటల్ ఓచర్ ద్వారానే జరిగిపోతుంది. అయితే దేశంలో ఇప్పటివరకు ఈ పథకాన్ని అమలు చేయలేదు. కానీ పైలెట్ ప్రాజెక్టును మన దేశంలోనే చండీగఢ్, పుదుచ్చేరి, దాద్రా, నగర హవేలీ, మహారాష్ట్రలోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో మాత్రం నిర్వహించారు.  

 ప్రధానంగా ఫేక్ రేషన్ కార్డులను కట్ చేయడంతో పాటు ఇతర కొన్ని కారణాలవల్ల ఈ నయా విధానానికి కేంద్ర ప్రభుత్వం పూనుకుంది. ఇప్పటి వరకు 76,363 డుప్లికేట్ కార్డులను కూడా గుర్తించారు. అమలు చేసినప్పటి నుంచి రేషన్ విధానం బ్లాక్ మార్కెట్ బ్రోకరింగ్‌కు చెక్ పడింది.  

ఈ వోచర్‌ ద్వారా కొద్ది మొత్తంలో డబ్బు మొబైల్ రిజిస్టర్ మొబైల్ నెంబర్ కి ప్రతినెల జమ చేస్తారు.  కుటుంబ సభ్యులకు వర్తిస్తుంది. ఈ వోచర్ తోనే రేషన్ దుకాణం వెళ్లి మీకు కావలసిన బియ్యం, గోధుమలు కూడా తీసుకోవచ్చు. ఒకవేళ మీకు డబ్బు కావాలంటే బ్యాంకు ఖాతా ద్వారా రెడీం(Redeem) చేసుకునే సదుపాయం కల్పించారు.

ration card cash transfer cash to ration card holders ration card latest news direct benefit transfer ration card

