Hyderabad: రేషన్‌కార్డుదారులకు బిగ్‌ అలెర్ట్‌.. AI టెక్నాలజీతో అనర్హుల గుర్తింపు, వారి కార్డులు కట్‌!

Ration Card Cut With AI Verification: రేషన్‌ కార్డుదారులకు బిగ్‌ అలెర్ట్. ఇప్పటికే 1.40 లక్షల రేషన్‌ కార్డులను తొలగించిన ప్రభుత్వం. తాజాగా ఏఐ సాఫ్ట్‌వేర్‌ ఆధారంగా అనర్హులను గుర్తించే ప్రక్రియ మరింత వేగవంతం చేశారు. అనర్హులకు నోటీసులు కూడా జారీ చేయనుంది. తెలంగాణలో రేషన్ కార్డు అర్హత ఏంటి?  ఏ కార్డులు తొలగిస్తున్నారు? ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం.
 
తెలంగాణ రేషన్‌ కార్డుదారులకు బిగ్‌ అప్‌డేట్‌ వచ్చింది. రాష్ట్రంలో అనర్హులైన వారిని గుర్తించే ప్రక్రియ మొదలైంది. తెలంగాణ విజిలెన్స్‌ విభాగం రహస్య ఆడిట్‌ చేసింది. ప్రధానంగా పాన్‌ కార్డు, జీఎస్‌టీ ఆధారంగా ఏరివేత ప్రారంభించింది. ఇప్పటికే  తెలంగాణలో 1.05 కోట్లకుపైగా రేషన్ కార్డులు ఉన్నాయి. ఇందులో 99.36 లక్షల ఆహార భద్రత కార్డులు ఉన్నాయి.  

ఈ రెండిటినీ లింక్‌ చేసి హైదరాబాద్‌లో దాదాపు ఇప్పటికే 2 లక్షల మంది వరకు ఐటీ చెల్లింపురులు రేషన్‌ కార్డు కలిగి ఉన్నట్లు గుర్తించారు.  ఇప్పటికే దీనికి సంబంధించి 80 శాతం వెరిఫికేషన్‌ కూడా పూర్తయింది.  

ఐటీ చెల్లింపుదారులు, ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల కార్డులను ఏఐ సాఫ్ట్‌వేర్‌తో గుర్తిస్తున్నారు. వీటిని రద్దు చేయడం, వారు పొందిన సబ్సిడీని సైతం రికవరీ చేసేలా చట్టపరమైన చర్యలకు రంగం సిద్ధమైంది.  

రేషన్‌ కార్డు ఎవరికి కట్‌ అంటే? ప్రధానంగా అర్హులు ఈ లబ్ది కోల్పోతున్నారు. ఖరీదైన వెహికల్స్‌ ఉన్నా.. ఆదాయపు పన్ను చెల్లిస్తున్నా వారికి గుర్తిస్తున్నారు. ఇక పట్టణాల్లో లబ్దిదారు ఆదాయం రూ.2 లక్షలు, గ్రామాల్లో అయితే, రూ.1.50 లక్షలు మించకూడదు.

వీళ్లు ప్రధానంగా ఈ రేషన్‌ బియ్యాన్ని ఎలాగూ వండుకుని తినరు. కాబట్టి బ్లాక్‌ మార్కెట్‌లో వీటికి మళ్లీ విక్రయిస్తున్నారు. కొంతమంది మరణించిన కుటుంబ సభ్యుల పేరుపై కూడా రేషన్‌ తీసుకుంటున్నారు. రేషన్‌ కార్డు అనేది కేవలం బియ్యం సరుకులకు మాత్రమే కాదు. ఏ పథకం పొందాలన్నా రేషన్‌ కార్డు తప్పనిసరి చేశారు.  

