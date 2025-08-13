Ravi Idli vs Urad Dal Idli: రవ్వ ఇడ్లీ.. ఉద్దిపప్పు ఇడ్లీలో ఏది తినడం మంచిదంటే..

Rava idly vs Urad Dal Idly
సౌత్ ఇండియా వారి ఉదయం సాధారణంగా ఇడ్లీతోనే మొదలవుతుంది అని చెప్పవచ్చు. అంతలా సౌత్ వారి మదిలో స్థానం.. సంపాదించుకున్న టిఫన్ ఇడ్లీ. ఈ క్రమంలో.. రవ్వ ఇడ్లీ, ఉద్దిపప్పు ఇడ్లీలో ఏది మంచిది అనే సందేహం మన అందరిలోనూ ఉంటుంది.. మరి ఈ రెండిట్లో ఏది మంచిదంటే..
ఉదయాన్నే టిఫన్ ఏమిటి అంటే.. సౌత్ ఇండియా వారి ఇంట్లో ఎక్కువగా ఇడ్లీ అనే పదమే వినిపిస్తుంది. ఒక రకంగా చెప్పాలి అంటే వారంలో కనీసం నాలుగు రోజులు ఇడ్లీ లేకుండా గడవదు.
అయితే అలాంటి ఇడ్లీలో రెండు రకాలు ఉంటాయి. ఒకటి రవ్వ ఇడ్లీ అయితే మరొకటి.. ఉద్దిపప్పు ఇడ్లీ. ఇక చాలామంది బరువు తగ్గడానికి రవ్వ ఇడ్లీ మంచిది అనుకొని.. ఉద్దిపప్పు ఇడ్లీ ని పక్కన పెట్టేస్తూ ఉంటారు.
కానీ అసలు నిజం ఏమిటి అంటే.. ఉద్దిపప్పు ఇడ్లీ ఆరోగ్యానికి ఎంతో మంచిది. బియ్యం బదులు మిల్లెట్స్ వేసుకొని.. ఉద్దిపప్పు వేసుకొని ఇడ్లీ పెట్టుకుంటే.. రవ్వ ఇడ్లీ కన్నా కూడా తక్కువ క్యాలరీలతో ఈ ఇడ్లీ ఉంటుంది.
సాధారణంగా రవ్వ ఇడ్లీ 70 క్యాలరీలు ఉంటే.. ఉద్దిపప్పు ఇడ్లీలో కేవలం 50 క్యాలరీలు ఉంటాయి. అంతేకాదు ఉద్దిపప్పు ఇడ్లీ తినడం వల్ల నడుము నొప్పి కూడా రాదు.
కాబట్టి రవ్వ ఇడ్లీ, ఉద్దిపప్పు ఇడ్లీలో.. ఉద్దిపప్పు ఇడ్లీనే మంచిదంటున్నారు వైద్య నిపుణులు. అయితే బియ్యం బదులు మిల్లెట్, బ్రౌన్ రైస్ లాంటివి వేసుకుంటే ఈ ఇడ్లీ పోషకాలు మరింత పెరుగుతాయి.