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Ravi Teja Networth: రూ.12 లక్షలకు కొన్న భూమి.. ఇప్పుడు వందల కోట్లా?

Written ByVishnupriya
Published: Aug 17, 2026, 11:55 AM IST|Updated: Aug 17, 2026, 11:55 AM IST

Ravi Teja Net Worth: మాస్ మహారాజా రవితేజ సినిమాలతో పాటు రియల్ ఎస్టేట్‌లోనూ పెట్టుబడులు పెట్టినట్లు వార్తలు ఉన్నాయి. గతంలో రూ.12 లక్షలకు కొనుగోలు చేసిన భూమి విలువ ఇప్పుడు భారీగా పెరిగిందనే ప్రచారం సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. రవితేజ ఆస్తులు, భూముల విలువపై వస్తున్న ఆసక్తికర వార్తలేంటో ఈ వీడియోలో తెలుసుకోండి.

Ravi Teja Land1/5

రవితేజ నెట్ వర్త్

సినీ తారలు సంపాదించిన మొత్తాన్ని సినిమాలతో పాటు భూములు, ఇతర ఆస్తుల్లో పెట్టుబడిగా పెట్టడం సాధారణమే. ముఖ్యంగా చాలా ఏళ్ల క్రితం తక్కువ ధరలకు కొనుగోలు చేసిన భూముల విలువ ఇప్పుడు భారీగా పెరిగిన సందర్భాలు ఉన్నాయి. తాజాగా మాస్ మహారాజా రవితేజకు సంబంధించిన ఓ ఆస్తి గురించి నటుడు అజయ్ ఘోష్ చేసిన వ్యాఖ్యలు సోషల్ మీడియాలో ఆసక్తిని రేకెత్తిస్తున్నాయి.  

Ravi Teja Real Estate2/5

రవితేజ ఆస్తులు

రవితేజ, అజయ్ ఘోష్ కలిసి నటించిన మాస్ జాతర సినిమా షూటింగ్ సమయంలో జరిగిన ఓ ఆసక్తికరమైన విషయాన్ని అజయ్ ఘోష్ ఇటీవల ఓ సినిమా ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్‌లో వెల్లడించారు. శంకర్‌పల్లి సమీపంలో రవితేజకు భారీ విస్తీర్ణంలో ఓ తోట ఉందని ఆయన తెలిపారు. మాస్ జాతర షూటింగ్ కోసం రైల్వే స్టేషన్ సెట్‌తో పాటు ఇంటి సెట్‌ను కూడా రవితేజకు చెందిన ఆ తోటలోనే ఏర్పాటు చేసినట్లు చెప్పారు.  

Ravi Teja Properties3/5

రవితేజ భూములు

అజయ్ ఘోష్ వెల్లడించిన వివరాల ప్రకారం.. ఆ తోట సుమారు 26 ఎకరాల విస్తీర్ణంలో ఉందట. రవితేజ చాలా సంవత్సరాల క్రితం ఈ భూమిని కేవలం రూ.12 లక్షలకు కొనుగోలు చేసినట్లు ఆయన పేర్కొన్నారు. అప్పటితో పోలిస్తే శంకర్‌పల్లి పరిసర ప్రాంతాల్లో భూముల ధరలు భారీగా పెరగడంతో, ప్రస్తుతం ఆ ఆస్తి విలువ వందల కోట్ల రూపాయలకు చేరి ఉండొచ్చని అజయ్ ఘోష్ వ్యాఖ్యానించారు. అయితే ఈ ఆస్తి ప్రస్తుత మార్కెట్ విలువకు సంబంధించి ఎలాంటి అధికారిక ధ్రువీకరణ లేదు. అజయ్ ఘోష్ సినిమా ఈవెంట్‌లో తనకు తెలిసిన వివరాల ఆధారంగా ఈ విషయాన్ని వెల్లడించారు. కాబట్టి వందల కోట్ల విలువ అన్నది అధికారికంగా నిర్ధారించిన మొత్తం కాదని గమనించాలి.

Ravi Teja Assets4/5

రవితేజ రియల్ ఎస్టేట్

ఇదే సందర్భంలో రవితేజ వ్యక్తిత్వానికి సంబంధించిన మరో ఆసక్తికరమైన విషయాన్ని కూడా అజయ్ ఘోష్ పంచుకున్నారు. షూటింగ్ సమయంలో ఓ వ్యక్తి ఆ తోట విలువ గురించి రవితేజను అడిగినప్పుడు ఆయన చాలా సింపుల్‌గా స్పందించినట్లు తెలిపారు. ఆస్తులు చివరికి ఇక్కడే ఉండిపోతాయని, మనం వెళ్లిపోతామని భావిస్తూ వాటి గురించి ఎక్కువగా ఆలోచించకుండా మన పని మనం చేసుకోవాలనే విధంగా రవితేజ మాట్లాడినట్లు అజయ్ ఘోష్ వివరించారు.  

Ravi Teja Net Worth5/5

రవితేజ ఆస్తుల విలువ

దీంతో రవితేజ ఆస్తి విలువకు సంబంధించిన విషయం మాత్రమే కాకుండా, ఆస్తులపై ఆయనకున్న సింపుల్ ఆలోచనా విధానం కూడా చర్చనీయాంశంగా మారింది. కెరీర్ ప్రారంభం నుంచి హీరోగా కొనసాగుతున్న రవితేజ ఎన్నో విజయవంతమైన చిత్రాల్లో నటించారు. హీరోగానే కాకుండా నిర్మాతగానూ సినిమాలు చేశారు. తాజాగా ఆయనకు సంబంధించిన ఈ 26 ఎకరాల తోట గురించి అజయ్ ఘోష్ చేసిన వ్యాఖ్యలు మరోసారి సోషల్ మీడియాలో వైరల్‌గా మారాయి.

TAGS:
Ravi Teja
Ravi Teja Net Worth
Ravi Teja Assets
Ravi Teja Properties
Ravi Teja Real Estate
Ravi Teja Land

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