Kavya Maran: ఐపీఎల్ వేలంలో కావ్యమారన్ మాస్టర్ మైండ్.. దిగ్గజ ప్లేయర్‌కే దిమ్మతిరిగింది..!

Kavya Maran in IPL 2026 Mini Auction: ఈసారి ఐపీఎల్ మినీ వేలం ఊహించని విధంగా జరిగింది. కొందరు స్టార్ ప్లేయర్లు అన్‌సోల్డ్‌గా మిగిలిపోగా.. దేశవాళీ క్రికెటర్లపై కనక వర్షం కురిసింది. ఆటగాళ్ల కొనుగోలు విషయంలో ఈసారి అన్ని ఫ్రాంచైజీలు ఆచితూచి వ్యహరించాయి. కేవలం ప్లేయర్లు పేరు చూసి కాకుండా.. ఆటతీరుకే ఎక్కువ ప్రాధాన్యం ఇచ్చాయి. సన్‌రైజర్స్ హైదరాబాద్ ఓనర్ కావ్యమారన్ వేలంలో మాస్టర్ ప్లాన్‌కు మాజీ క్రికెటర్ రవిచంద్రన్ అశ్విన్ షాక్ అయ్యాడు.
 
ఈసారి వేలంలో సన్‌రైజర్స్ హైదరాబాద్ మొత్తం పది మంది ఆటగాళ్లను తీసుకుంది. లియామ్ లివింగ్‌స్టోన్ కోసం రూ.13 కోట్ల భారీ ధర వెచ్చించగా.. మిగిలిన ప్లేయర్లను తక్కువ ధరకే దక్కించుకుంది.  

లియామ్ లివింగ్‌స్టోన్‌తోపాటు శివాంగ్ కుమార్, సలీల్ అరోరా, ఓంకార్ తర్మాలే, అమిత్ కుమార్, క్రెయిన్స్ ఫులెత్రా, సకీబ్ హుస్సేన్, ఫ్రఫుల్ హింగే, శివమ్ మావి, జాక్ ఎడ్వర్డ్స్ తదితర ఆటగాళ్లను హైదరాబాద్‌ వేలంలో కొనుగోలు చేసింది.   

వికెట్ కీపర్ కార్తీక్ శర్మ కోసం చెన్నై సూపర్ కింగ్స్, సన్‌రైజర్స్ హైదరాబాద్ తీవ్రంగా పోటీపడ్డాయి. సీఎస్‌కే మేనేజ్‌మెంట్‌తో పోటీ పడుతూ కావ్యమారన్‌ కూడా ధర పెంచుతూ పోయింది. రూ.14.20 కోట్ల వద్ద ఆమె వేలం నుంచి తప్పుకుంది.  

ఈ విషయంపై రవిచంద్రన్ అశ్విన్ స్పందిస్తూ.. కావ్యమారన్ సన్‌రైజర్స్ హైదరాబాద్ ఆక్షన్‌లో చాలా స్మార్ట్‌గా వ్యవహరించిందని ప్రశసించారు. కార్తీక్ శర్మ కోసం రూ.14.20 కోట్లు సీఎస్‌కేతో ఖర్చు చేయించిందని అన్నారు.  

కానీ సేమ్ అదేస్థాయిలో పర్పెమెన్స్ చేస్తున్న వికెట్ కీపర్ బ్యాట్స్‌మెన్ సలీల్ ఆరోరాను కేవలం రూ.కోటి 50 లక్షలకు దక్కించుకుందని అశ్విన్ అన్నారు. కార్తీక్ శర్మ, సలీల్ అరోరా ప్రొఫైల్ దాదాపు ఒక్కటే ఉంటుందన్నారు. రీసెంట్‌గా అరోరా బ్యాటింగ్‌లో దుమ్ములేపాడని మెచ్చుకున్నారు.   

సలీల్ అరోరా విషయానికి వస్తే.. పంజాబ్‌ టీమ్‌కు ప్రాతినిధ్యం వహిస్తూ ఐదో స్థానలో బ్యాటింగ్ చేస్తాడు. పవర్ హిట్టింగ్‌కు పెట్టింది పేరు. టీ20 ఫార్మాట్‌లో 9 మ్యాచ్‌లు ఆడగా.. 59.83 యావరేజ్‌తో 359 రన్స్ చేశాడు. ఫస్ట్ క్లాస్ క్రికెట్‌లోనూ 9 మ్యాచ్‌ల్లో  41.63 సగటుతో 458 పరుగులు చేశాడు.    

సన్‌రైజర్స్ హైదరాబాద్ పూర్తి టీమ్: పాట్ కమిన్స్ (కెప్టెన్), ట్రావిస్ హెడ్, అభిషేక్ శర్మ, అనికేత్ వర్మ, స్మరన్ రవిచంద్రన్, ఇషాన్ కిషన్, హెన్రిచ్ క్లాసెన్, నితీష్ కుమార్ రెడ్డి, హర్ష్ దూబే, కమిందు మెండిస్, హర్షల్ పటేల్, బ్రైడన్ కార్సే, జయదేవ్ ఉనద్కత్, ఎషాన్ మలింగ, జిషాన్ అన్సారీ, శివంగ్ కుమార్, సలీల్ ఆరోరా, సకీబ్ హుస్సేన్, ఓంకార్ తర్మలే, అమిత్ కుమార్, ప్రఫుల్ హింగే, క్రైన్స్ ఫులేట్రా, లియామ్ లివింగ్‌స్టోన్, శివమ్ మావి, జాక్ ఎడ్వర్డ్స్.     

