Rivaba Jadeja: భారత ఆటగాళ్లు విదేశీ టూర్లలో ఆ తప్పుడు పనులు చేస్తారు.. రవీంద్ర జడేజా భార్య సెన్సేషనల్ కామెంట్స్..!

Ravindra Jadeja Wife Rivaba Sensational Comments: టీమిండియా ఆల్రౌండర్ రవీంద్ర జడేజా భార్య రివాబా జడేజా మరోసారి తన మాటలతో చర్చనీయాంశమయ్యారు. గుజరాత్ మంత్రిగా ఉన్న ఆమె ఒక కార్యక్రమంలో.. భారత ఆటగాళ్లపై సంచలన కామెంట్స్ చేశారు. రివాబా వ్యాఖ్యలు క్రికెట్ ప్రపంచంలో కలకలం రేపుతున్నాయి. అంతేకాకుండా ఆమె మాటలు సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా వైరల్ కాగా.. క్రీడా అభిమానులు నుంచి నిపుణుల వరకు అందరూ స్పందిస్తున్నారు.
భారత ప్లేయర్లపై విమర్శలు గుప్పించిన రివాబా.. తన భర్త జడేజా నిజాయితీ, క్రమశిక్షణను ప్రశంసించారు. జడేజా లండన్, దుబాయ్, ఆస్ట్రేలియా వంటి దేశాలకు ఆడటానికి వెళ్లాడని.. కానీ అతను ఎప్పుడూ చెడు అలవాట్లకు, వ్యసనాలకు బానిస కాలేదన్నారు.
అయితే టీమ్లో ఉన్న మిగిలిన ఆటగాళ్లు మాత్రం విదేశాలకు వెళ్లి తప్డుపు పనులు చేస్తారని రివాబా అన్నారు. దీంతో ఆమె మాట్లాడిన మాటలు అందర్నీ ఆశ్చర్యానికి గురిచేయడమే కాకుండా.. టీమిండియా డ్రెస్సింగ్ రూమ్ సంస్కృతిపై ప్రశ్నలు లేవనెత్తుతుంది.
జడేజా కూడా కోరుకుంటే అలాంటి పనులు చేయగలడని కానీ.. అతను తన బాధ్యతలను అర్థం చేసుకుని క్రమశిక్షణతో ఉంటాడని రివాబా వివరించారు. ఈ వ్యాఖ్యలు సోషల్ మీడియాలో తీవ్ర చర్చలకు దారితీశాయి.
రివాబా ఇలాంటి వివాదాస్పద మాటలు మాట్లాడం కొత్తేమి కాదు కానీ.. ఈసారి క్రికెటర్లు సంబంధించిన విషయం కావడంతో మరింత తీవ్రమైంది. మరి రివాబా చేసిన ఈ కామెంట్స్పై మిగతా క్రికెటర్లు.. ఎలా స్పందిస్తారో చూడాలి.
ఇక గత సీజన్ వరకు చెన్నై సూపర్ కింగ్స్లో ఆడిన జడేజాను రాజస్థాన్ రాయల్స్కు భారీ ట్రేడ్లో చేర్చారు. ఐపీఎల్ 2026లో రవీంద్ర జడేజా రాజస్థాన్ రాయల్స్ జెర్సీలో కనిపించనున్నాడు. ఈ ఆల్రౌండర్ 2008లో రాజస్థాన్ తరపున తన ఐపీఎల్ అరంగేట్రం కూడా చేశాడు.