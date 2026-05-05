RB Choudary: సినీ పరిశ్రమలో ఘోర విషాదం.. నిర్మాత ఆర్‌బీ చౌదరి దుర్మరణం

RB Choudary Death In Road Accident At Jodhpur: సినీ పరిశ్రమల తీరని విషాదం చోటుచేసుకుంది. ప్రముఖ నిర్మాత ఆర్‌బీ చౌదరి రోడ్డు ప్రమాదంలో దుర్మరణం పాలయ్యారు. సినీ నటుడు జీవా కుటుంబం తీవ్ర విషాదంలో మునిగింది. అతడి మృతితో తమిళ సినీ పరిశ్రమ దిగ్భ్రాంతికి లోనయ్యింది.
తమిళ సినీ పరిశ్రమలో అగ్ర నిర్మాతగా రాణిస్తూనే తెలుగు వారికి మంచి సినిమాలు అందించిన నిర్మాత ఆర్‌బీ చౌదరి దుర్మరణం చెందారు. కారు ప్రమాదంలో తీవ్రంగా గాయపడిన ఆయన ఘటనా స్థలంలోనే మృతి చెందారు. ఈ సంఘటన రాజస్థాన్‌లోని జోధ్‌పూర్‌లో జరిగింది. దీనికి సంబంధించిన వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

సూపర్‌గుడ్‌ ఫిల్మ్స్‌ స్థాపించి తెలుగు, తమిళ్‌ పరిశ్రమలో భారీ హిట్లు పొందిన నిర్మాత ఆర్‌బీ చౌదరి రాజస్థాన్‌లోని జోధ్‌పూర్‌లో జరిగిన కారు ప్రమాదంలో మరణించారు. 90కి పైగా సినిమాలను ఆర్‌బీ చౌదరి నిర్మించారు. తెలుగు ప్రేక్షకులకు కూడా ఆయన సుపరిచితం.

తెలుగులో సుస్వాగతం, సూర్యవంశం, రాజా, నువ్వు వస్తావని, సంక్రాంతి, నవవసంతం వంటి సినిమాలతో ఆర్‌బీ చౌదరి భారీ హిట్లు పొందారు. కుటుంబ సమేతంగా చూడదగిన సినిమాలను ఆర్‌బీ చౌదరి నిర్మించి ప్రేక్షకాదరణ పొందారు.

ఆర్‌బీ చౌదరి కుమారుడు జీవా హీరోగా రాణిస్తున్న విషయం తెలిసిందే. ప్రస్తుతం సినిమాలు చేయడం లేదు. ఆర్‌బీ చౌదరి మృతితో ఆ కుటుంబం తీవ్ర దిగ్భ్రాంతికి లోనయ్యింది. ఆయనకు జీవాతోపాటు జితన్‌ రమేశ్‌, సురేశ్‌ చౌదరి, జీవన్‌ చౌదరి పిల్లలు ఉన్నారు.

రోడ్డు ప్రమాదానికి గురవడంతో కుటుంబసభ్యులు అక్కడకు హుటాహుటిన వెళ్లినట్లు సమాచారం. రాజస్థాన్‌ నుంచి రేపు మృతదేహం చెన్నైకి తీసుకువస్తారని తెలుస్తోంది. కాగా తమిళనాడు ఎన్నికల్లో సంచలన విజయం సాధించిన విజయ్‌కు ఆర్‌బీ చౌదరి ఎన్నో హిట్‌ సినిమాలు అందించారు.

హీరో విజయ్‌ ఎన్నికల్లో భారీ విజయాన్ని అందుకున్న ఆనందంలో తమిళ సినీ పరిశ్రమ ఉండగా.. ఈ సమయంలోనే ఆర్‌బీ చౌదరి మరణించడంతో సినీ పరిశ్రమలో ఆనందం పోయి విషాదం ఏర్పడింది. ఆయన మృతికి సినీ ప్రముఖులతోపాటు రాజకీయ ప్రముఖులు సంతాపం చెబుతున్నారు.

