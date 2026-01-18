Bank Holiday: RBI అలెర్ట్‌.. వచ్చేవారం ఈ తేదీల్లో బ్యాంక్ డోర్స్ క్లోజ్‌! ముందే ప్లాన్ చేసుకోండి..!

Next Week Bank Holidays: రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా (RBI) ప్రకారం దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న అన్నీ బ్యాంకులకు సెలవులు వర్తిస్తాయి. ప్రతి ఆదివారంతో పాటు రెండో, నాలుగో శనివారం రోజుల్లో కూడా బ్యాంకులు బంద్ ఉంటాయి. కొన్ని స్థానిక పండుగలు ఆధారంగా కూడా ఈ బ్యాంకులు బంద్ ఉంటాయి. అయితే, వచ్చేవారం ఎన్ని రోజులు బ్యాంకులు పనిచేస్తాయి? అవి ఏయే రాష్ట్రాల్లో వర్తిస్తుంది ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం.
వచ్చేవారం బ్యాంకులకు వరుసగా మూడు రోజులు సెలవులు రానున్నాయి. రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా (RBI) ప్రకారం ఇవి స్థానిక ఆధారిత పండుగల ఆధారంగా బ్యాంకులు బంద్ ఉంటాయి. ఒకవేళ మీకు బ్యాంకు పనులు ఏమైనా ఉంటే ముందుగానే చూసుకోండి. లేకపోతే ఇబ్బందులు పడాల్సి వస్తుంది.
అయితే, రానున్న వారంలో మూడు రోజులు వరుసగా బ్యాంకులు బంద్ ఉంటాయి. ఇవి దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న కొన్ని బ్రాంచీలకు వర్తిస్తుంది. వచ్చేవారం అంటే జనవరి 19వ తేదీ నుంచి 25 ఈ మధ్యకాలంలో వరుసగా మూడు రోజులు బ్యాంకులు బంద్ ఉండనున్నాయి. ఇది ఎక్కడెక్కడ ఎప్పుడో ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం.
జనవరి 23వ తేదీ నేతాజీ సుభాష్ చంద్రబోస్ పుట్టినరోజు అదేవిధంగా ఆరోజు సరస్వతి పూజ అంటే వసంత పంచమి నేపథ్యంలో అగర్తలా, భువనేశ్వర్, కోల్ కతా ప్రాంతంలో బ్యాంకులు బంద్ ఉంటాయి. అదే విధంగా జనవరి 24వ తేదీ నాలుగో శనివారం కాబట్టి దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న అన్ని బ్యాంకులు బంద్ ఉంటాయి.
జనవరి 25వ తేదీ ఆదివారం దేశ వ్యాప్తంగా ఉన్న అన్ని బ్యాంకులకు సెలవు రానుంది. జనవరి 26వ తేదీ సోమవారం ఆ మరుసటి రోజు వచ్చేవారం అయితే ఈరోజు రిపబ్లిక్ డే సందర్భంగా బ్యాంకులు బంద్ ఉంటాయి. ఆ మరుసటి రోజు మంగళవారం జనవరి 27 దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న బ్యాంకు ఉద్యోగులు సమ్మె చేస్తున్నారు.
ఐదు రోజుల పని దినాలు సందర్భంగా దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న బ్యాంకు ఉద్యోగులు సమ్మె బాట పడుతున్నారు. ముందుగా ఏవైనా బ్యాంకు పనులు ఉంటే పూర్తి చేసుకోండి. అయితే, ఆన్లైన్ సేవలు యథావిధిగా కొనసాగుతాయి. ఏటీఎం సర్వీసీలు అందుబాటులో ఉంటాయి. అయితే బ్యాంకు బ్రాంచ్ కి వెళ్లి పనులు చేసుకోవాల్సి ఉంటే మాత్రం కచ్చితంగా ముందే పూర్తి చేసుకోండి.