Bank Holidays: RBI బ్యాంక్ హాలిడే లిస్ట్ విడుదల.. ఫిబ్రవరిలో 9 రోజులు బ్యాంకులు బంద్‌ ఉంటాయి! ఎప్పుడంటే?

February Bank Holidays List 2026: దేశవ్యాప్తంగా జనవరి 27వ తేదీ బ్యాంకు ఉద్యోగులు సమ్మె నిర్వహించారు. ఇక జనవరి నెల చివరి వారం కూడా వచ్చేసింది. ఫిబ్రవరి ప్రారంభం కానుంది. ఈ నెలలో కూడా బ్యాంకులకు భారీగానే సెలవులు రానున్నాయి. ప్రధానంగా రెండో, నాలుగో శనివారాలతో పాటు అన్ని ఆదివారాలు బ్యాంకులు బంద్ ఉంటాయి. దీంతో పాటు మరిన్ని రోజులు మొత్తంగా 9 రోజులు ఫిబ్రవరి నెలలో బ్యాంకులు బంద్ ఉంటాయి. అవి ఎప్పుడెప్పుడు? ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం.
ప్రతి ఒక్కరు బ్యాంకు ఖాతా కలిగి ఉంటారు. ఈ నేపథ్యంలో ఏవైనా బ్యాంకు పనులు ఉంటే ముందుగానే మీ పనులు పూర్తి చేసుకోండి. లేకపోతే మీరు ఇబ్బందులు పడాల్సి వస్తుంది. ఫిబ్రవరి నెలలో తొమ్మిది రోజులపాటు బ్యాంకులు బంద్ ఉంటాయి.
ఇక రెండో, నాలుగో శనివారాలతో పాటు అన్ని ఆదివారాలతో ఉన్నాయి. దీంతో పాటు కొన్ని స్థానిక పండుగలు ఆధారంగా కూడా ఆర్బీఐ ప్రకారం సెలవులు ఉంటాయి. అయితే పెద్ద మొత్తంలో డబ్బు విత్డ్రా, డిపాజిట్ చేయాలంటే మాత్రం మనం బ్యాంకులు వెళ్లాల్సిందే.
ఈ నేపథ్యంలో ముందుగానే బ్యాంకులు ఓపెన్ ఉన్నాయా? లేదా ?చెక్ చేసుకోండి. డీడీ ,చెక్ క్లియరెన్స్ పనులు ఉంటే ఇబ్బందులు పడాల్సి వస్తుంది. సాధారణంగా ఆర్బీఐ ప్రకారం నెగోషియబుల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ చట్టం కింద సెలవులు ఉంటాయి . దీంతో పాటు రియల్ టైం గ్రాస్ సెటిల్మెంట్ చట్టం కింద కూడా సెలవులు వర్తిస్తాయి. ఈ నేపథ్యంలో ఫిబ్రవరిలో ఎప్పుడు బ్యాంకులు సెలవులు ఉండనున్నాయి తెలుసుకుందాం
ఫిబ్రవరి 1వ తేదీ ఆదివారం రానుంది. కాబట్టి ఆ రోజు దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న అన్ని బ్యాంకులు బంద్ ఉంటాయి. ఇక ఫిబ్రవరి 14వ తేదీ రెండో శనివారం బ్యాంకులకు సెలవులు. ఆ మరుసటి రోజే 15వ తేదీ కూడా ఆదివారం బ్యాంకులు బంద్ ఉంటాయి.
ఇవి కాకుండా ఫిబ్రవరి 18వ తేదీన సిక్కింలో లోసర్ పండుగ నిర్వహిస్తారు. ఆరోజు బ్యాంకులకు బంద్. ఇక ఫిబ్రవరి 19వ తేదీ గురువారం ఛత్రపతి శివాజీ మహారాజ్ జయంతి సందర్భంగా మహారాష్ట్రలోని అన్ని బ్యాంకులు బంద్ ఉంటాయి.
ఇవి కాకుండా ఫిబ్రవరి 20వ తేదీ శుక్రవారం అరుణాచల్ ప్రదేశ్, మిజోరంలో బ్యాంకులు బంద్. ఆరోజు రాష్ట్ర అవతరణ దినోత్సవం సందర్భంగా బంద్ పాటిస్తారు. ఇక ఫిబ్రవరి 22వ తేదీ ఆదివారం రానుంది దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న అన్ని బ్యాంకులకు బంద్.
ఇక ఫిబ్రవరి 27వ తేదీ శుక్రవారం లుయి-న్గై పండుగ సందర్భంగా మణిపూర్, ఫిబ్రవరి 28వ తేదీ నాలుగవ శనివారం కాబట్టి బ్యాంకులు బంద్ ఉంటాయి. మొత్తంగా తొమ్మిది రోజులపాటు బ్యాంకులు బంద్ ఉండనున్నాయి. ఇక బ్యాంకులు బంద్ ఉన్న ఆన్లైన్ సేవలు యథావిధిగా కొనసాగుతాయి. ఏటీఎం సర్వీసులు కూడా అందుబాటులో ఉంటాయి.