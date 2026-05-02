Rs 2000 Notes: బిగ్ అలెర్ట్…రూ.2000 నోట్లపై ఆర్బీఐ కీలక ప్రకటన..సామాన్య ప్రజల పై ప్రభావం!

Rs 2000 Notes:భారతదేశంలో పెద్ద నోట్ల గురించి మరో ముఖ్యమైన సమాచారం బయటకు వచ్చింది. Reserve Bank of India (ఆర్బీఐ) తాజాగా రూ.2000 నోట్లపై తాజా వివరాలను వెల్లడించింది. ఈ సమాచారం ప్రకారం, మార్కెట్లో ఉన్న రూ.2000 నోట్లలో చాలా భాగం ఇప్పటికే బ్యాంకులకు తిరిగి చేరాయి.
ఆర్బీఐ తెలిపిన ప్రకారం, 2023 మే 19న రూ.2000 నోట్లను చలామణి నుంచి ఉపసంహరించాలని నిర్ణయం తీసుకున్నప్పుడు, మొత్తం రూ.3.56 లక్షల కోట్ల విలువైన నోట్లు ప్రజల వద్ద ఉండేవి. అయితే ఇప్పుడు పరిస్థితి పూర్తిగా మారింది. 2026 ఏప్రిల్ 30 నాటికి బయట ఉన్న రూ.2000 నోట్ల విలువ కేవలం రూ.5,451 కోట్లకు మాత్రమే తగ్గిపోయింది. అంటే సుమారు 98.47 శాతం నోట్లు బ్యాంకులకు తిరిగి వచ్చాయి.
ఇది ఆర్బీఐ తీసుకున్న నిర్ణయం ఎంతవరకు సక్సెస్ అయ్యిందో చూపిస్తుంది. నగదు నిర్వహణలో ప్రభుత్వం మరియు ఆర్బీఐ తీసుకున్న చర్యలు చాలా ఫలితాన్ని ఇచ్చాయని చెప్పవచ్చు. ప్రజలు కూడా సహకరించడం వల్లే ఈ ప్రక్రియ సులభంగా సాగింది.
మరి ఇంకా బయట ఉన్న రూ.2000 నోట్లు ఏమవుతాయి అనే ప్రశ్న చాలా మందికి ఉంటుంది. దీనిపై కూడా ఆర్బీఐ స్పష్టత ఇచ్చింది. మిగిలి ఉన్న నోట్లను కూడా త్వరలోనే వెనక్కి తీసుకునే ప్రక్రియ కొనసాగుతుందని తెలిపింది. అంటే కొద్దిగా మిగిలిన నోట్లు కూడా త్వరలో పూర్తిగా చలామణి నుంచి మాయం అవుతాయి.
సాధారణ ప్రజలకు ఇది ఏమి సూచిస్తుంది అంటే, ఇకపై రూ.2000 నోట్లు రోజువారీ లావాదేవీల్లో కనిపించే అవకాశం చాలా తక్కువ.
ఎక్కువగా చిన్న నోట్లు, డిజిటల్ చెల్లింపులు వినియోగంలో ఉంటాయి. ఇది దేశంలో డిజిటల్ లావాదేవీలను పెంచడానికి కూడా ఉపయోగపడుతుంది. ఇంకా మిగిలి ఉన్న కొద్ది నోట్లు కూడా త్వరలోనే పూర్తిగా తిరిగి బ్యాంకులకు చేరే అవకాశం ఉంది.