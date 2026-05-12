RBI Cancels Bank License: ఈ బ్యాంకులో మీకు అకౌంట్ ఉంటే జాగ్రత్త.. ఈ బ్యాంక్ లైసెన్స్ రద్దు చేసిన ఆర్‌బీఐ..!!

Written ByBhoomiUpdated byBhoomi
Published: May 12, 2026, 08:49 PM IST|Updated: May 12, 2026, 08:49 PM IST

RBI Cancelled license: రిజర్వు బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా మహారాష్ట్రలోని సర్వోదయ కో-ఆపరేటివ్ బ్యాంక్ లిమిటెడ్ బిగ్ షాకిచ్చింది. ఆ బ్యాంకు లైసెన్స్ ను రద్దు చేసింది. మే 12న పని వేళలు ముగిసిన అనంతరం బ్యాంకు ఇక నుంచి  బ్యాంకింగ్ కార్యకలాపాలు నిర్వహించలేదని ఆర్బిఐ వెల్లడించింది. బ్యాంకును మూసివేసి ఒక లిక్విడేటర్ ను నియమించాలని మహారాష్ట్ర సహకర కమిషనర్, సహకార సంఘాల రిజిస్ట్రార్ ను ఆదేశించింది. 

రిజర్వు బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా  ముంబై కేంద్రంగా కార్యకలాపాలు నిర్వహిస్తున్న  సర్వోదయ కో-ఆపరేటివ్ బ్యాంక్ లిమిటెడ్ కు బిగ్ షాక్ ఇచ్చింది. ఈ బ్యాంకు  లైసెన్సును రద్దు చేస్తూ ఆదేశాలు జారీ చేసింది. మే 12, 2026 నాటి ఉత్తర్వులో, మే 12వ తేదీన పనివేళలు ముగిసిన తర్వాత బ్యాంక్ ఇకపై ఎలాంటి బ్యాంకింగ్ కార్యకలాపాలను నిర్వహించలేదని ఆర్‌బిఐ పేర్కొంది. బ్యాంక్‌ను మూసివేసి, ఒక లిక్విడేటర్‌ను నియమించాలని మహారాష్ట్ర కో-ఆపరేటివ్ కమిషనర్,  కో-ఆపరేటివ్ సొసైటీల రిజిస్ట్రార్‌ను ఆదేశించింది.

అయితే ఈ బ్యాంకులో అకౌంట్ ఉన్న కస్టమర్లు ఎలాంటి ఆందోళనకు గురి కావద్దని ఆర్బిఐ తెలిపింది. ఇక నుంచి రూ. 5లక్షల వరకు  డిపాజిట్లు ఉన్న బ్యాంకు కస్టమర్లు తమ డబ్బును DICGC ద్వారా తిరిగి పొందుతారని వెల్లడించింది. అయితే.. ఈ మొత్తాన్ని మించిన డిపాజిట్లు ఉన్నవారు లిక్విడేషన్ ప్రక్రియ పూర్తయ్యే వరకు కొంత సమయం వేచి ఉండాల్సి రావచ్చని అధికారులు తెలిపారు. .

ఎందుకంటే బ్యాంకు ఆస్తులు అమ్మకం, రికవరీ తర్వాత చెల్లింపులు చేయనున్నట్లు తెలిపారు. ప్రస్తుతం బ్యాంకు ఆర్థిక పరిస్థితి బాగలేదని.. డిపాజిటర్ల ప్రయోజనాలను పరీక్షించేందుకు ఈ చర్య తీసుకున్నట్లు ఆర్బిఐ స్పష్టం చేసింది. ఆర్బిఐ ఈ బ్యాంకు లైసెన్సు ఎందుకు రద్దు చేసిందో కూడా తన ఉత్తర్వులో స్పష్టం చేసింది.  కేంద్ర బ్యాంకు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం.. బ్యాంకుకు తగినంత మూలధనం లేదని.. దాని ఆదాయ అవకాశాలు చాలా తక్కువగా ఉన్నాయని పేర్కొంది. 

 బ్యాంకింగ్ రెగ్యులేషన్ యాక్ట్, 1949  అవసరమైన నిబంధనలను పాటించడంలో కు విఫలమైందని ఆర్బిఐ తెలిపింది. సెక్షన్ 11(1) సెక్షన్ 22(3)(డి)తో సహా అనేక నిబంధనలను పాటించడంలో బ్యాంకు విఫలమైందని ఆర్‌బిఐ పేర్కొంది. అంతేకాదు.. ఇది సెక్షన్లు 22(3)(ఎ), 22(3)(బి), 22(3)(సి), 22(3)(డి), 22(3)(ఇ) అవసరాలను తీర్చడంలో విఫలమైందని ఉత్తర్వులో పేర్కొంది. బ్యాంకు ప్రస్తుత ఆర్థిక పరిస్థితి దృష్ట్యా, బ్యాంకు తన ప్రస్తుత డిపాజిటర్లకు పూర్తిగా తిరిగి చెల్లించే స్థితిలో లేదని సెంట్రల్ బ్యాంక్ పేర్కొంది. 

ఈ పరిస్ధితుల్లో బ్యాంకు  కార్యకలాపాలు కొనసాగించడానికి అనుమతించడం డిపాజిటర్ల ప్రయోజనాలకు తీవ్రంగా హాని కలిగిస్తుందని ఆర్బిఐ స్పష్టం చేసింది. బ్యాంకింగ్ సేవలు వెంటనే నిలిచిపోతాయి. దాని లైసెన్సు రద్దు తర్వాత, సర్వోదయ సహకార బ్యాంకు ఇకపై డిపాజిట్లను స్వీకరించడం,  డిపాజిట్లను తిరిగి ఇవ్వడంతో సహా ఎలాంటి బ్యాంకింగ్ కార్యకలాపాలను నిర్వహించలేకపోతుంది. 

ఆర్‌బిఐ ఉత్తర్వు ప్రకారం, బ్యాంకుపై ఈ నిషేధం తక్షణమే అమల్లోకి వస్తుంది. అంటే, మే 12, 2026న పనివేళలు ముగిసిన తర్వాత దాని సాధారణ బ్యాంకింగ్ కార్యకలాపాలు నిలిచిపోయాయి.  ఆర్బిఐ తీసుకున్న ఈ చర్య సహకార బ్యాంకులు సాధారణంగా చిన్న డిపాజిటర్లు,  స్థానిక వ్యాపారాల నుండి డిపాజిట్లను స్వీకరిస్తాయి. అందువల్ల, బ్యాంకు లైసెన్సు రద్దు వేలాది మంది వినియోగదారులపై నేరుగా ప్రభావం చూపుతుంది.  

సర్వోదయ కమర్షియల్ కో-ఆపరేటివ్ బ్యాంక్ లిమిటెడ్,  సర్వోదయ సహకారి బ్యాంక్ లిమిటెడ్ లకు ప్రధానంగా గుజరాత్, మహారాష్ట్రలలో శాఖలు ఉన్నాయి. ఈ బ్యాంకు నెట్‌వర్క్ ముఖ్యంగా మెహసానా, సూరత్, అహ్మదాబాద్, ముంబైలలో విస్తృతంగా ఉంది.  

