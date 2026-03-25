Bank Holiday: మార్చి 31 'మహావీర్‌ జయంతి' బ్యాంకు సెలవు రద్దు చేసిన RBI.. అసలు కారణం ఇదే..!

Why Did RBI Cancel March 31 Bank Holiday 2026: రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా మార్చి 31వ తేదీ మంగళవారం 2026 మహావీర్ జయంతి సందర్భంగా బ్యాంకు సెలవును రద్దు చేసింది. మొదటగా ఈరోజు సెలవు ప్రకటించినా.. ఆ తర్వాత కొన్ని కారణాలవల్ల ఈ రోజు బ్యాంకు సెలవు రద్దు చేసింది. మార్చి 31 ఆర్బీఐ ఏ బ్రాంచీ బ్యాంకులకు సెలవు ప్రకటించింది? ఎందుకు? ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం..
మార్చి 31వ తేదీ బ్యాంకు సెలవు ఉండాల్సి ఉండగా RBI ఆ సెలవును క్యాన్సల్ చేసింది. ప్రధానంగా ఆ రోజు మహావీర్ జయంతి.. ప్రతి ఏడాది ఆ రోజు బ్యాంకు సెలవు దినంగా పరిగణిస్తారు. ఈ నేపథ్యంలో దేశవ్యాప్తంగా అన్ని బ్యాంకులు బంద్ ఉంటాయి. కానీ ఈ ఏడాది మాత్రం అలా జరగలేదు.
దీనికి ప్రధాన కారణం ఈసారి మహావీర్ జయంతి మార్చి 31వ తేదీ వచ్చింది. అంటే ఆర్థిక సంవత్సరం 2025-26 ముగింపు రోజు. ఈ రోజుల్లో బ్యాంకులు కస్టమర్ సేవలు అందించవు కానీ..ఈ మార్చి 31వ తేదీ బ్యాంకు సెలవు ఉండదు.
ఈ నేపథ్యంలో ఆర్బీఐ క్యాలెండర్ ప్రకారం గుజరాత్, మహారాష్ట్ర, మధ్యప్రదేశ్, తమిళనాడు, కర్ణాటక, రాజస్థాన్, ఉత్తర ప్రదేశ్, పశ్చిమ బెంగాల్, న్యూఢిల్లీ, బీహార్, ఛత్తీస్గఢ్, జార్ఖండ్ వంటి ప్రాంతాల్లో కొన్ని బ్యాంకు బ్రాంచీలు యథావిధిగా కొనసాగుతాయి.
మహావీర్ జయంతి అంటే మహావీర జన్మ కళ్యాణక జైనుల పండుగ. ఈయన జైనుల 24వ తీర్థంకరుడిగా పరిగణిస్తారు. అయితే, ప్రభుత్వ లావాదేవీలు నిర్వహించే బ్యాంకు బ్రాంచీలు మాత్రం మార్చి 31న కూడా పనిచేయాలని ఆర్బీఐ ఆదేశించింది.
అయితే బ్యాంకు ఖాతాదారులకు మాత్రం ఎలాంటి సేవలు అందించారు. కేవలం ఏటీఎం ఇంటర్నెట్, బ్యాంకింగ్, యూపీఐ, నెఫ్ట్ ద్వారానే వాళ్ళు ఆన్లైన్ ట్రాన్సాక్షన్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఈ నెలలో శ్రీ రామ నవమి సందర్భంగా బ్యాంకులకు 27వ తేదీ కూడా బంద్ ఉండనుంది.