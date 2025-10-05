English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

RBI Gold: బంగారం, వెండి కొంటున్నారా? ఆగండి..RBI ఏం చెప్తుందో తెలుసా? బీ కేర్ ఫుల్..

RBI Gold Loan Guidelines: బంగారం, వెండి కొనుగోలుకు సంబంధించి రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా (ఆర్బీఐ) ఇటీవల కొన్ని కొత్త నియమాలను తీసుకువచ్చింది. ఇవి అక్టోబర్ 1, 2025 నుండి అమల్లోకి వచ్చాయి. బంగారం, వెండి కొనాలనుకునేవారు లేదా రుణాలు తీసుకోవాలనుకునే వారు ఈ కొత్త నియమాల గురించి తప్పక తెలుసుకోవాలి.
దేశంలో బంగారం, వెండి ధరలు రోజురోజుకూ పెరుగుతున్నందున.. వాటికి సంబంధించి ఆర్‌బిఐ కొన్ని కొత్త విధానాలను అమలు చేసింది.

దేశంలో బంగారం, వెండి ధరలు రోజురోజుకూ పెరుగుతున్నందున.. వాటికి సంబంధించి ఆర్‌బిఐ కొన్ని కొత్త విధానాలను అమలు చేసింది.   

బంగారం, వెండి రుణాల పరంగా రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ముఖ్యమైన మార్పులు చేసింది. ఈ కొత్త నియమాలు కొనుగోలుదారులకు ప్రయోజనం చేకూర్చే అవకాశం ఉంది.   

కొత్త RBI నిబంధనల ప్రకారం.. బ్యాంకులు లేదా ఫైనాన్స్ కంపెనీలు బంగారం కొనడానికి రుణాలు ఇవ్వకూడదు. అంటే, మీరు బంగారం లేదా బంగారు ఆభరణాలు, బంగారు ETFలు మొదలైన వాటిని కొనడానికి రుణం తీసుకోకూడదు. గతంలో.. కొన్ని బ్యాంకులు బంగారం కొనడానికి రుణాలు మంజూరు చేసేవి. అయితే, అలాంటి రుణాలు ఇకపై సాధ్యం కాదు.    

గతంలో బంగారం, వెండి వ్యాపారులు మాత్రమే తమ బంగారం, వెండిని తాకట్టు పెట్టడం ద్వారా బ్యాంకుల నుండి రుణాలు పొందగలిగేవారు. అయితే మారిన నిబంధనల ప్రకారం.. బంగారం, వెండిని ఉపయోగించే పరిశ్రమలు, కర్మాగారాలు కూడా అలాంటి రుణాలను పొందవచ్చు. ఈ రుణాలను సహకార బ్యాంకుల నుండి కూడా పొందవచ్చు.  

గతంలో బ్యాంకులు ప్రతి మూడు సంవత్సరాలకు ఒకసారి మాత్రమే ఫ్లోటింగ్ రేట్ రుణాలపై వడ్డీ రేట్లను మార్చగలిగేవి. ఇప్పుడు.. బ్యాంకులు వాటిని తరచుగా తగ్గించే అవకాశం ఉంది. వడ్డీ రేట్లలో మోసాన్ని నిరోధించడానికి ఈ నియమ మార్పు చేసినట్లు RBI చెబుతోంది.  

