RBI Note Exchange Rules: RBI పాత 500, 1000 రూపాయల నోట్లను ఎక్స్ంజ్ చేస్తుందన్న వార్తలు సోషల్ మీడియాలో చక్కర్లు కొడుతున్నాయి. అయితే ఇవి పూర్తిగా అవాస్తవమని ప్రభుత్వ ఏజెన్సీ పిఐబి ఫ్యాక్ట్ చెక్ లో స్పష్టమైంది. 2016లో రద్దైన నోట్లను RBI తిరిగి మార్పిడి చేయదని తేల్చింది. ఇలాంటి తప్పుడు ప్రచారాలు మోసాలకు దారితీయవచ్చని.. ప్రజలు జాగ్రత్తగా ఉండాలని సూచించింది.
RBI Note Exchange Rules: దేశంలో 2016వ సంవత్సరంలో నోట్ల రద్దు జరిగింది. పాత 500, రూ. 1000 నోట్లను చెలామణిలో నుంచి తొలగించారు. ఆ నోట్లను మార్చుకునేందుకు రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా సమయాన్ని కూడా ఇచ్చింది. అయితే ఇప్పుడు రూ. 500, రూ. 1000 నోట్ల గురించి మరోసారి చర్చలు వైరల్ అవుతున్నాయి. దీనికి కారణంగా ఈ మధ్యే ఢిల్లీ పోలీసులు 3.5కోట్ల రూపాయల పాత నోట్లను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. ఈ సందర్బంగా కొంతమంది ఆర్బిఐ పేరుతో ప్రజలను తప్పుదారి పట్టిస్తున్నట్లు పోలీసులు గుర్తించారు. పాత నోట్లను ఇప్పటికీ మార్చుకోవచ్చని చెబుతూ.. ప్రజలను మోసం చేస్తున్నట్లు పోలీసుల దర్యాప్తులో వెల్లడయ్యింది.
ఇలాంటి కేసులు వెలుగులోకి వస్తున్న తరుణంలో రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ఇప్పటికే రద్దు చేసిన నోట్లను మార్పిడి చేస్తుందా>?ఈ సందేహం చాలా మందిలో ఉంది. సోషల్ మీడియాలో వ్యాపించే పుకార్లు ఈ గందరగోళాన్ని మరింత పెంచుతున్నాయి. సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్న వార్తలను నమ్మే ముందు వాటికి సంబంధించి నిజనిజాలను నిర్దారించుకోవడం చాలా ముఖ్యం. ఆర్బిఐ నిజంగా పాత 500, రూ. 1000 నోట్లను మార్పిడి చేస్తుందో లేదో తెలుసుకుందాం.
పాత 500, రూ. 1000 నోట్ల మార్పిడి చేస్తున్నారా అన్న ప్రశ్నకు స్పష్టమైన సమాధానం లేదు. కానీ రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా మాత్రం 500, 1000 నోట్లను చెల్లని కరెన్సీగా మాత్రమే పరిగణిస్తుంది. 2016 నవంబర్ లో నోట్ల రద్దు సమయంలో ఈ నోట్లను చెలామణిని తొలగించారు. ఆ సమయంలో ప్రజలకు ఒక నిర్దిష్ట కాలపరిమితిలో నోట్లను మార్చుకుని బ్యాంకుల్లో డిపాజిట్ చేసే ఛాన్స్ ఇచ్చింది.
తర్వాత పాత 500 నోటు స్థానంలో కొత్తగా డిజైన్ చేసి జారీ చేసింది. అయితే 1000 రూపాయల నోటును మాత్రం శాశ్వతంగా నిలిపివేశారు. ఆర్బిఐ ఇక నుంచి ఈ నోట్లను ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ అంగీకరించదు. ఎవరైనా అలాంటి నోట్లు కలిగి ఉన్నట్లయితే.. వాటికి విలువ లేదని గుర్తించాలి. ఆ నోట్లను మార్పిడి చేస్తామని ఇప్పటికి ఎవరైనా చెప్పినట్లయితే వారు మోసానికి పాల్పడుతున్నట్లు గుర్తించాలి.
పాత కరెన్సీ నోట్లకు సంబంధించి వ్యాపిస్తున్న పుకార్లపై కేంద్రం ఇప్పటికే స్పష్టతనిచ్చింది. ప్రభుత్వ సమాచార సంస్థ పిఐబి కూడా ఫ్యాక్ట్ చెక్ నిర్వహించి ఈ వాదనలను తోసిపుచ్చింది. పాత 500, 1000 నోట్లను మార్పిడి చేసుకునేందుకు ఆర్బిఐ కొత్త రూల్స్ తీసుకువచ్చిందని చివరి అవకాశం కల్పించిందని సోషల్ మీడియాలో ఓ వార్త వైరల్ అయ్యింది. ఆ వార్తను పిఐబి ఫ్యాక్ట్ చెక్ ఫేక్ న్యూస్ అని స్పష్టతనిచ్చింది.
ఆర్బిఐ అలాంటి నిబంధనలను జారీ చేయలేదని ఏజెన్సీ స్పష్టం చేసింది. ఏదైనా ఆర్థిక సమాచారం కోసం ఆర్బిఐ అధికారిక వెబ్ సైట్ పై మాత్రమే ఆధారపడాలని ప్రజలకు సూచించింది. తప్పుడు సమాచారం ఆర్థిక నష్టాలకు దారితీసే అవకాశం ఉందని.. అలాంటి విషయాల్లో జాగ్రత్తగా ఉండటం ముఖ్యమని తెలిపింది.