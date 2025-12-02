English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
RBI Cutting Interest Rates: లోన్, EMI చెల్లింపుదారులకు బిగ్‌ రిలీఫ్‌.. ఇతర రుణాలు కూడా చౌకగా మారబోతున్నాయా?

Rbi Monetary Policy December 2025: రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా (RBI) ఈసారి జరగబోయే మానిటరీ పాలసీ కమిటీ (MPC) సమావేశంలో వడ్డీ రేట్లు తగ్గించే అవకాశం బలంగా కనిపిస్తోంది. తాజాగా ఆర్బీఐ గవర్నర్ సంజయ్ మల్హోత్రా(Sanjay Malhotra) చేసిన వ్యాఖ్యలు ఈ అంచనాలకు మరింత బలం చేకూర్చాయి. ప్రస్తుతం అందుబాటులో ఉన్న మాక్రో ఎకనామిక్ సూచీలు చూస్తే రెపో రేట్లను తగ్గించే పరిస్థితి స్పష్టంగా కనిపిస్తోందని ఆయన  తెలిపారు. అయితే దీనిపై తుది నిర్ణయం డిసెంబర్ 3 నుంచి 5 తేదీల మధ్య జరిగే ఎంపీసీ సమావేశంలో తీసుకోనున్నట్లు స్పష్టం చేశారు.
గత అక్టోబర్‌లో జరిగిన పాలసీ సమావేశం తర్వాత వెలువడిన ఆర్థిక గణాంకాలు పెద్దగా మారలేదు. అయినప్పటికీ..  ద్రవ్యోల్బణ సూచీ భారీగా పడిపోవడం ఇప్పుడు వడ్డీ రేట్ల తగ్గింపుకు ప్రధాన కారణంగా పరిగణిస్తున్నారు. అక్టోబర్‌లో రిటైల్ ద్రవ్యోల్బణం 0.25శాతం కి చేరినట్లు రికార్డు గణాంకాలు చెబుతున్నాయి. ఇది గతంలోని అన్ని కనిష్ఠ స్థాయిలను అధిగమించిన ముఖ్యమైన పరిణామంగా చెప్పవచ్చు.

ఇప్పటికే ఫిబ్రవరి నుంచి జూన్ 2025 మధ్య ఆర్బీఐ మొత్తం 100 బేసిస్ పాయింట్ల మేర రెపో రేటును తగ్గించింది. ప్రస్తుతం రెపో రేటు 5.50శాతం వద్ద ఉండగా, డిసెంబర్ పాలసీ సమావేశంలో మరొక 25 బేసిస్ పాయింట్లు తగ్గించే అవకాశం ఉందని నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు. అలా అయితే రెపో రేటు 5.25శాతానికి చేరుతుంది.

ఈ సందర్భంలో గవర్నర్ మల్హోత్రా (Sanjay Malhotra) కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఆర్బీఐ(RBI) తీసుకునే ప్రతి పాలసీ నిర్ణయం దూకుడుగానో రక్షణాత్మకంగానో కాకుండా, పరిస్థితులకు అనుగుణంగా సమతుల్యంగా ఉంటుందని అన్నారు. ధరల స్థిరత్వం తమ ప్రధాన లక్ష్యం అయినప్పటికీ, ఆర్థిక వృద్ధిని ప్రోత్సహించడం కూడా సమాన ప్రాధాన్యత కలిగిన లక్ష్యమేనని పేర్కొన్నారు.

రూపాయి విలువపై మాట్లాడిన ఆయన, ప్రతి సంవత్సరం రూపాయి విలువ సహజంగా 3శాతం నుంచి 3.5శాతం మధ్యలో తగ్గుతుందని, అయితే రూపాయి స్థిరంగా కదలడానికి ఆర్బీఐ నిరంతరం చర్యలు తీసుకుంటోందని చెప్పారు. ఇక చిన్న, సూక్ష్మ, మధ్య తరహా సంస్థల రుణ ఒత్తిడి ప్రస్తుతం తక్కువగానే ఉండి, రాబోయే నెలల్లో పరిస్థితి మరింత మెరుగుపడే అవకాశం ఉందన్నారు.

రెపో రేట్లు తగ్గితే ఎవరికి లాభం? వడ్డీ రేట్లు తగ్గితే ముఖ్యంగా హోమ్ లోన్స్, వాహన రుణాలు, పర్సనల్ లోన్స్ తీసుకునే వారికి పెద్ద ఉపశమనం లభిస్తుంది.  ఈఎంఐలు తగ్గుతాయి. వడ్డీ భారం తగ్గుతుంది. దీంతోపాటు మార్కెట్లో రుణాల డిమాండ్ పెరుగుతుంది, ఫలితంగా రియల్ ఎస్టేట్, ఆటోమొబైల్ రంగాల్లో వృద్ధి నమోదు కానుంది. మొత్తం మీద రాబోయే ఆర్బీఐ సమావేశం సాధారణ ప్రజలు, రుణ గ్రహీతలు, వ్యాపార రంగం అందరికీ కీలకమయ్యే అవకాశం ఉంది.

RBI News Economy Finance Updates monetary policy Repo rate inflation Banking news Home loan Loan EMI Real Estate Market Auto Market Indian economy

