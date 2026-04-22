RBI: ఆటో డెబిట్‌పై ఆర్బీఐ ఉక్కుపాదం.. 24 గంటల ముందే నోటీసు.. లేదంటే నో మనీ కట్!

RBI Auto Debit Rules: డిజిటల్ చెల్లింపుల్లో వినియోగదారుల భద్రత నేపథ్యంలో రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా డబ్బులు కట్‌ అయ్యే విధానంలో కీలక విధానం తీసుకొచ్చింది. ఈ మ్యాండేట్‌ ఫ్రేమ్ వర్క్ 2026 తీసుకు వచ్చింది. ఇకపై అకౌంట్ నుంచి డబ్బులు కట్ అయ్యే 24 గంటలు ముందే కస్టమర్ కు అలర్ట్ వస్తుంది. రిజిస్ట్రేషన్ సమయంలోనే ఒకసారి ఓటీపీ ఇస్తే చాలు.. రూ. 15 వేల వరకు ఆటోమేటిక్‌గా చెల్లింపులు జరుగుతాయి. ఎప్పుడైనా యూజర్లు దీని రద్దు చేసుకోవచ్చు. ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం. 
 
 వినియోగదారుల భద్రత నిమిత్తం రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా మంగళవారం ఆటో డెబిట్ విధానంలో కీలక నిబంధనలు తీసుకువచ్చింది. బ్యాంక్ ఖాతా నుంచి ఇకపై డబ్బులు కట్‌ అయ్యే ముందు 24 గంటల ముందే వినియోగదారులకు హెచ్చరిక వెళుతుంది. డిజిటల్ పేమెంట్ ఈ మ్యాండేడ్ ఫ్రేమ్ వర్క్ 2026 కింద దీన్ని అమల్లోకి తీసుకువచ్చింది.   

 మీ ఖాతా నుంచి డబ్బులు కట్‌ అయ్యే 24 గంటలు ముందే అలర్ట్ వస్తుంది. రిజిస్ట్రేషన్ టైం లో ఓటిపి ఇస్తే రూ.15000 వరకు ఆటోమేటిక్‌గా చెల్లింపులు జరుగుతాయి. ఇన్సూరెన్స్, మ్యూచువల్ ఫండ్స్ బిల్లులకు ఈ లిమిట్ లక్ష వరకు ఉంటుంది.  

యూజర్లు ఎప్పుడైనా ఈ మ్యాండేట్‌ను రద్దు చేసుకోవచ్చు. దీనికి బ్యాంకులు చార్జీలు కూడా వసూలు చేయకూడదు . ఈ కొత్త నిబంధనలు సబ్స్క్రిప్షన్, యూటీలిటీ బిల్లులకు కూడా వర్తిస్తుంది. ప్రధానంగా తమకు తెలియకుండానే ఓటీటీ సబ్స్క్రిప్షన్ లేదా ఇతర బిల్లులు ఆటోమేటిక్‌గా డబ్బులు డెబిట్ అయిపోతున్నాయని వినియోగదారులు తరచుగా ఫిర్యాదు చేయడంతో ఆర్‌బీఐ కొత్త విధానాన్ని ప్రవేశపెట్టింది.   

 దీంతో డబ్బులు కట్ అయ్యే 24 గంటల ముందే ఎస్ఎంఎస్ లేదా ఈమెయిల్ రూపంలో యూజర్లకు వెళ్తుంది ఈ కొత్త లావాదేవీల పరిమితుల ప్రకారం ఓటీపీ లేకుండా ఆటోమేటిక్‌గా రూ.15000 వరకు ప్రాసెస్ చేస్తారు   

 ఇక ఇన్సూరెన్స్, మ్యూచువల్ ఫండ్స్ కు లక్ష వరకు పెంచారు. అంటే వీటికి పదే పదే ఓటీపీ నమోదు చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ప్రారంభంలో ఒకసారి ఓటీపీ ఇస్తే చాలు. అయితే మీరు ఈ ఆటో డెబిట్ ఫీచర్ ను ఎప్పుడైనా మార్చుకోవచ్చు. రద్దు చేసుకోవచ్చు, 24 గంటల ముందే హెచ్చరిక వెళుతుంది కాబట్టి యూజర్ నిర్ణయం తీసుకోవచ్చు.

