RBI: బ్యాంకులకు తగ్గనున్న భారం.. జనవరి 1 నుంచి పని విధానాల్లో మార్పు..!

RBI New Guidelines: బ్యాంకింగ్‌ రంగంలో భారీ మార్పుల రానున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో బ్యాంకింగ్‌ సెక్టార్‌పై భారం తగ్గనుంది. పాత పద్ధతికి చెక్‌ పెట్టనున్నారు. ఆర్‌బీఐ చొరవతో గత ఆరు నెలలుగా ఈ మార్పులకు చొరవ తీసుకుంది. ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం.
 
బ్యాంకింగ్‌ రంగంలో జనవరి 1వ తేదీ నుంచి భారీ మార్పులు రానున్నాయి. బ్యాంకింగ్‌ లావాదేవీలు ఎక్కువగా జరుగుతున్నాయి. ఇది ఆర్‌బీఐ డైరెక్షన్స్‌ జారీ చేసింది. ప్రధానంగా బ్యాంకింగ్‌ వ్యవస్థను మరింత సులభతరం చేసింది.  

ఇది బ్యాంకింగ్‌ ఖాతాదారులకు మాత్రమే కాదు.. ఎన్‌బీఎఫ్‌సీలు భారీ ప్రయోజనం కూడా చేకూరనుంది. 2026 జనవరి 1 నుంచి దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న అన్నీ బ్యాంకులకు వర్తిస్తుంది.  

ప్రధానంగా బ్యాంకు కస్టమర్‌ల భద్రత కల్పించడం, బ్యాంకు సేవలు మరింత సులభతరం చేయడం వంటివి ప్రధాన లక్ష్యాలు. మొత్తానికి 244 ఆదేశాలు జారీ చేసింది. ఆర్‌బీఐ ఏకీకృతం చేసింది.  

ఇది వాణిజ్య, చిన్న ఆర్థిక బ్యాంకులు, ప్రాంతీయ గ్రామీణ, పట్టణ, సహాకార బ్యాంకులకు కూడా వర్తిస్తుంది. మొత్తానికి ఐదు వేలకు పైగా పాత సర్క్యూలర్‌లను రద్దు చేసింది. ప్రతి బ్యాంకు సొంత డిజిటల్‌ బ్యాంకింగ్‌ అభివృద్ధి చేయాలి.  

ప్రధానంగా సైబర్‌ మోసాన్ని నిరోధించి కస్టమర్‌ల ఆర్థిక భద్రతను మరింత కఠినతరం చేయనుంది. యూపీఐ సేవలు కూడా మరింత సులభతరం చేయనుంది. మొబైల్‌, నెట్‌ బ్యాంకింగ్‌, యూపీఐ సేవలు సులభతరం కానున్నాయి.

