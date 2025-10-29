Old Notes: పాత రూ. 500, రూ. 1000 నోట్లను మార్చుకునేందుకు చివరి అవకాశం ఇదే..RBI కొత్త నిబంధనలు జారీ..!!

Old Notes RBI Update: రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా (RBI) పాత రూ. 500 రూ. 1000 నోట్లను మార్చుకోవడానికి కొత్త మార్గదర్శకాలను జారీ చేసింది. డీమోనిటైజేషన్ తర్వాత చెల్లని నోట్లను కలిగి ఉన్నవారికి ఇది చివరి అవకాశాన్ని అందిస్తుంది. నోట్లను మార్చుకోవడానికి చెల్లుబాటు అయ్యే కారణాలు, గుర్తింపు రుజువు, చిరునామా అవసరం.
పౌరుల కోసం రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా (RBI) ఒక కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. 2016లో నోట్ల రద్దు (డీమానిటైజేషన్) సమయంలో చెల్లుబాటు కోల్పోయిన రూ.500 రూ. 1000 నోట్లను మార్చుకునేందుకు కొత్త మార్గదర్శకాలు జారీ చేసింది. ఆ సమయంలో వివిధ కారణాల వల్ల పాత నోట్లను బ్యాంకుల్లో జమ చేయలేకపోయినవారికి ఇది ఒక చివరి అవకాశంగా భావించవచ్చు.
అయితే ఈసారి ఆర్బిఐ చాలా కఠినమైన నిబంధనలను అమలు చేయనుంది. పాత నోట్లను కలిగి ఉన్న వ్యక్తులు వాటిని ఎలా పొందారో, ఏ కారణం వల్ల ఇప్పటికీ వాటి వద్ద ఉన్నాయో వివరించాల్సి ఉంటుంది. ఉదాహరణకు.. ఆ నోట్లు వారసత్వంగా రావడం, చట్టబద్ధమైన ఆస్తులలో భాగంగా ఉండటం లేదా ఇతర సమర్థనీయ కారణాలు చూపించడం అవసరం.
మార్పిడి ప్రక్రియ నిర్దేశిత ఆర్బిఐ కార్యాలయాల్లో మాత్రమే జరుగుతుంది. పాత నోట్లు ఉన్నవారు అక్కడ తమ ఐడీ ప్రూఫ్ తోపాటు అడ్రస్ ప్రూఫ్ వంటి పత్రాలు చూపించాల్సి ఉంటుంది. వీటన్నింటిని పరిశీలించిన తర్వాతే RBI అధికారులు తర్వాతే నోట్లను తీసుకుంటారు. ఈ ప్రక్రియలో పారదర్శకత ఉండే విధంగా ఎలాంటి అక్రమ చర్యలు లేకుండా చర్యలు తీసుకుంటుంది.
అయితే నోట్ల మార్పిడి అనేది కొంత కాలం మాత్రమే అందుబాటులో ఉంటుంది. ఆర్బిఐ నిర్దేశించిన గడువులోపే పాత నోట్లను మార్పిడి చేసుకునే వీలుంటుంది. కాబట్టి పౌరులు వెంటనే ఈ అవకాశాన్ని వినియోగించుకోవాలని సూచించింది.
ఆర్బిఐ ఈ నిర్ణయం వెనుక ఉన్న ప్రధాన ఉద్దేశ్యం నల్లధన ప్రవాహాన్ని అరికట్టడంతోపాటు కరెన్సీ ప్రసరణను క్రమబద్ధీకరించడం. 2016లో నోట్ల రద్దు తర్వాత కూడా కొందరు పాత కరెన్సీని దాచిపెట్టినట్లు గుర్తించిన ఆర్బిఐ, ఈ చర్య ద్వారా వాటిని అధికారిక ఆర్థిక వ్యవస్థలోకి తీసుకురావాలని ప్రయత్నిస్తోంది.
అయితే ప్రజల నుంచి దీనిపై మిశ్రమ స్పందనలు వస్తున్నాయి. కొందరు దీన్ని ప్రభుత్వానికి సహకరించే సానుకూల చర్యగా స్వాగతిస్తుంటే, మరికొందరు ఆలస్యంగా తీసుకున్న నిర్ణయమని అభిప్రాయపడుతున్నారు. అయినప్పటికీ చెల్లుబాటు అయ్యే కారణాలు మరియు సరైన పత్రాలు ఉన్నవారికి మాత్రమే ఈ అవకాశం లభిస్తుందని ఆర్బిఐ స్పష్టం చేసింది.