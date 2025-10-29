64000 KGs Gold Reserved By RBI With In Six Months Know How Much Worth: బంగారం ధరలు ఆకాశన్నంటుతున్న సమయంలో భారతదేశం ముందస్తు జాగ్రత్త పడింది. ఊహించని రీతిలో దాదాపు ఆరున్నర వేల కిలోల బంగారాన్ని నిల్వ చేసింది. అంత భారీ మొత్తంలో ఎందుకు నిల్వ చేసిందో తెలుసుకుందాం.
కొన్ని వారాలుగా బంగారం ఊహించని స్థాయిలో పెరుగుతోంది. సామాన్యుడికే కాదు మధ్య తరగతి ప్రజలకు అందనంత స్థాయిలో బంగారం ధరలు పెరుగుతున్నాయి. ఈ క్రమంలోనే భారతీయ రిజర్వ్ బ్యాంకు కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. అది వేల కిలోల కొద్దీ బంగారాన్ని నిల్వ చేసింది. ఎందుకో తెలుసుకుందాం.
ఆర్బీఐ ఆపరేషన్ గోల్డ్ చేపట్టింది. బంగారం సేకరణలో కీలక అడుగు వేసింది. ఆపరేషన్ గోల్డ్ పేరుతో ఆరు నెలల్లో 64 టన్నుల బంగారాన్ని ఆర్బీఐ భారతదేశానికి తిరిగి తీసుకువచ్చింది. ఈ ప్రక్రియ మార్చి నుంచి సెప్టెంబర్ వరకు చేపట్టింది.
ప్రపంచవ్యాప్తంగా జరుగుతున్న అలజడులు, సంఘర్షణలు, రాజకీయ గందరగోళం, యుద్ధాలు వంటి కారణాలతో బంగారం, వెండి ధరల్లో కీలక మార్పులు వస్తున్నాయి. ఏడాదిలోనే బంగారం రూ.లక్ష దాటి రెండు లక్షల దిశగా అడుగులు వేస్తోంది. ఈ క్రమంలో కొన్ని దేశాలు బంగారం వంటి సంపదను నిల్వ చేసుకోవాలని ప్రయత్నాలు చేస్తున్నాయి.
ఇది పరిగణనలోకి తీసుకున్న ఆర్బీఐ తన బంగారాన్ని విదేశాలలో ఉంచకుండా స్వదేశంలోనే భద్రంగా ఉంచాలని నిర్ణయించింది. దేశ ఆస్తులను సొంత గడ్డలోనే ఉంచుకోవడం తెలివైన నిర్ణయంగా భావిస్తోంది. అంతర్జాతీయ పరిస్థితుల్లో మార్పులు వస్తే దేశ సంపదను కోల్పోయే ప్రమాదం ఉన్న నేపథ్యంలో ఆర్బీఐ 'ఆపరేషన్ గోల్డ్' చేపట్టింది.
సెప్టెంబర్ 2025 వరకు ఆర్బీఐ మొత్తం 880.8 టన్నుల బంగారాన్ని కలిగి ఉంది. వీటిలో 575.8 టన్నుల బంగారం భారత ఖజానాలో ఉంది. మిగిలిన 290.3 టన్నుల బంగారం బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇంగ్లాండ్ (బీఓఈ), బ్యాంక్ ఫర్ ఇంటర్నేషనల్ సెటిల్మెంట్స్ (బీఐఎస్) వద్ద నిల్వ చే ఉంది. బీఓఈ, బీఐఎస్ సంస్థలు ప్రపంచవ్యాప్తంగా అనేక దేశాలకు బంగారు నిల్వ కేంద్రాలుగా పనిచేస్తున్నాయి.
మార్చి 31 వరకు ఆర్బీఐ వద్ద మొత్తం 879 టన్నుల బంగారం ఉంది. 512 టన్నులు స్వదేశంలో.. 348.6 టన్నులు విదేశాల్లో ఉన్నాయి. 64 టన్నుల బంగారం తీసుకురావడంతో విదేశాల్లో 290.3 టన్నుల బంగారం ఉంది.