RBI Jobs 2026: నిరుద్యోగులకు గోల్డెన్ ఛాన్స్.. డిగ్రీ అర్హతతో ఆర్బీఐలో ఉద్యోగాలు.. దరఖాస్తు విధానం ఇదే!

RBI Junior Engineer Recruitment 2026: భారతీయ రిజర్వ్ బ్యాంక్ దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న వివిధ బ్రాంచ్ల్లో జూనియర్ ఇంజినీర్ పోస్టుల భర్తీకి అర్హులైన అభ్యర్ధుల నుంచి దరఖాస్తులు కోరుతూ నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది. ఈ నోటిఫికేషన్ కింద మొత్తం 11 పోస్టులను భర్తీ చేయనుంది. అర్హత, ఆసక్తి కలిగిన అభ్యర్థులు ఆన్లైన్ విధానంలో మే 6వ తేదీలోగా దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు.
దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న వివిధ బ్రాంచ్ల్లో జూనియర్ ఇంజినీర్ పోస్టుల భర్తీకి అర్హులైన అభ్యర్ధుల నుంచి దరఖాస్తులు కోరుతూ ఆర్బీఐ నోటిఫికేషన్ రిలీజ్ చేసింది. మొత్తం 11 పోస్టులలో జూనియర్ ఇంజినీర్ (సివిల్) పోస్టులు 7, జూనియర్ ఇంజినీర్ (ఎలక్ట్రికల్) పోస్టులు 4 వరకు ఉన్నాయి. అర్హత కలిగిన అభ్యర్థులు ఆన్లైన్ విధానంలో మే 6వ తేదీలోగా అప్లయ్ చేసుకోవచ్చు.
ఈ పోస్టులకు దరఖాస్తు చేసుకునే అభ్యర్ధులు సంబంధిత ఇంజినీరింగ్ విభాగాల్లో డిప్లొమా లేదా డిగ్రీలో కనీసం 65 శాతం మార్కులతో ఉత్తీర్ణత పొంది ఉండాలి. అభ్యర్ధుల వయోపరిమితి ఏప్రిల్ 1, 2026 నాటికి 20 నుంచి 30 ఏళ్ల మధ్య ఉండాలి.
ఎస్సీ, ఎస్టీ అభ్యర్థులకు ఐదేళ్లు, ఓబీసీ అభ్యర్ధులకు మూడేళ్ల వరకు వయసులో సడలింపు ఉంటుంది. ఈడబ్ల్యూఎస్ కేటగిరీ అభ్యర్ధులకు పదేళ్లు, ఓబీసీ అభ్యర్ధులకు 13 ఏళ్లు, ఎస్సీ, ఎస్టీ అభ్యర్ధులకు 15 ఏళ్ల వరకు వయోపరిమితి ఉంటుంది.
ఈ అర్హతలు కలిగిన వారు ఆన్లైన్ విధానంలో మే 6, 2026వ తేదీలోపు దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. ఆన్లైన్ రాత పరీక్ష, లాంగ్వేజ్ ప్రొఫిషియన్సీ టెస్ట్, సర్టిఫికెట్ల వెరిపికేషన్ ఆధారంగా తుది ఎంపిక ఉంటుంది. ఆన్లైన్ పరీక్ష జూన్ 2026న ఉంటుంది.
ఇక రాత పరీక్ష మొత్తం 180 ప్రశ్నలకు 300 మార్కులకు ఆన్లైన్ విధానంలో నిర్వహిస్తారు. ఇంగ్లిష్ ల్యాంగ్వేజ్ విభాగంలో 50 ప్రశ్నలకు 50 మార్కులు, ఇంజనీరింగ్ పేపర్ (డిస్క్రీప్టివ్) 1 విభాగంలో 40 ప్రశ్నలకు 100 మార్కులు, ఇంజనీరింగ్ పేపర్ (డిస్క్రీప్టివ్) 1 విభాగంలో 40 ప్రశ్నలకు 100 మార్కులు, జనరల్ ఇంటెలిజెన్స్ అండ్ రీజనింగ్ విభాగంలో 50 ప్రశ్నలకు 50 మార్కుల చొప్పున కేటాయిస్తారు.