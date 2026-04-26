English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Home
  • Photos
RBI Jobs 2026: నిరుద్యోగులకు గోల్డెన్ ఛాన్స్.. డిగ్రీ అర్హతతో ఆర్బీఐలో ఉద్యోగాలు.. దరఖాస్తు విధానం ఇదే!

RBI Junior Engineer Recruitment 2026: భారతీయ రిజర్వ్ బ్యాంక్ దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న వివిధ బ్రాంచ్‌ల్లో జూనియర్‌ ఇంజినీర్‌ పోస్టుల భర్తీకి అర్హులైన అభ్యర్ధుల నుంచి దరఖాస్తులు కోరుతూ నోటిఫికేషన్‌ విడుదల చేసింది. ఈ నోటిఫికేషన్‌ కింద మొత్తం 11 పోస్టులను భర్తీ చేయనుంది. అర్హత, ఆసక్తి కలిగిన అభ్యర్థులు ఆన్‌లైన్‌ విధానంలో మే 6వ తేదీలోగా దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. 
 
1 /5

దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న వివిధ బ్రాంచ్‌ల్లో జూనియర్‌ ఇంజినీర్‌ పోస్టుల భర్తీకి అర్హులైన అభ్యర్ధుల నుంచి దరఖాస్తులు కోరుతూ ఆర్బీఐ నోటిఫికేషన్‌ రిలీజ్ చేసింది.  మొత్తం 11 పోస్టులలో జూనియర్‌ ఇంజినీర్‌ (సివిల్‌) పోస్టులు 7, జూనియర్‌ ఇంజినీర్‌ (ఎలక్ట్రికల్‌) పోస్టులు 4 వరకు ఉన్నాయి. అర్హత కలిగిన అభ్యర్థులు ఆన్‌లైన్‌ విధానంలో మే 6వ తేదీలోగా అప్లయ్ చేసుకోవచ్చు.  

2 /5

ఈ పోస్టులకు దరఖాస్తు చేసుకునే అభ్యర్ధులు సంబంధిత ఇంజినీరింగ్‌ విభాగాల్లో డిప్లొమా లేదా డిగ్రీలో కనీసం 65 శాతం మార్కులతో ఉత్తీర్ణత పొంది ఉండాలి. అభ్యర్ధుల వయోపరిమితి ఏప్రిల్ 1, 2026 నాటికి 20 నుంచి 30 ఏళ్ల మధ్య ఉండాలి.   

3 /5

ఎస్సీ, ఎస్టీ అభ్యర్థులకు ఐదేళ్లు, ఓబీసీ అభ్యర్ధులకు మూడేళ్ల వరకు వయసులో సడలింపు ఉంటుంది. ఈడబ్ల్యూఎస్‌ కేటగిరీ అభ్యర్ధులకు పదేళ్లు, ఓబీసీ అభ్యర్ధులకు 13 ఏళ్లు, ఎస్సీ, ఎస్టీ అభ్యర్ధులకు 15 ఏళ్ల వరకు వయోపరిమితి ఉంటుంది.   

4 /5

ఈ అర్హతలు కలిగిన వారు ఆన్‌లైన్‌ విధానంలో మే 6, 2026వ తేదీలోపు దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. ఆన్‌లైన్‌ రాత పరీక్ష, లాంగ్వేజ్‌ ప్రొఫిషియన్సీ టెస్ట్‌, సర్టిఫికెట్ల వెరిపికేషన్‌ ఆధారంగా తుది ఎంపిక ఉంటుంది. ఆన్‌లైన్‌ పరీక్ష జూన్‌ 2026న ఉంటుంది.  

5 /5

ఇక రాత పరీక్ష మొత్తం 180 ప్రశ్నలకు 300 మార్కులకు ఆన్‌లైన్‌ విధానంలో నిర్వహిస్తారు. ఇంగ్లిష్‌ ల్యాంగ్వేజ్‌ విభాగంలో 50 ప్రశ్నలకు 50 మార్కులు, ఇంజనీరింగ్‌ పేపర్‌ (డిస్క్రీప్టివ్) 1 విభాగంలో 40 ప్రశ్నలకు 100 మార్కులు, ఇంజనీరింగ్‌ పేపర్‌ (డిస్క్రీప్టివ్) 1 విభాగంలో 40 ప్రశ్నలకు 100 మార్కులు, జనరల్‌ ఇంటెలిజెన్స్‌ అండ్‌ రీజనింగ్‌ విభాగంలో 50 ప్రశ్నలకు 50 మార్కుల చొప్పున కేటాయిస్తారు.

Next Gallery

