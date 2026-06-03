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RBI: రూ.1.14 లక్షల కోట్ల బంగారం విక్రయించిన RBI..దేశ చరిత్రలోనే అతిపెద్ద డీల్!

Written ByVishnupriya
Published: Jun 03, 2026, 09:51 AM IST|Updated: Jun 03, 2026, 09:51 AM IST

RBI:భారత రిజర్వ్ బ్యాంక్ (RBI) భారీ మొత్తంలో బంగారాన్ని విక్రయించిందంటూ తాజాగా ఒక వార్త దేశవ్యాప్తంగా చర్చనీయాంశంగా మారింది. ప్రముఖ అంతర్జాతీయ మీడియా సంస్థ బ్లూమ్‌బర్గ్ ప్రచురించిన కథనం ప్రకారం, RBI గత నెలలో సుమారు 12 బిలియన్ డాలర్ల విలువైన బంగారాన్ని విక్రయించినట్లు పేర్కొంది.
 

Indian Economy1/5

ఫారెక్స్ నిల్వలు

ఈ బంగారం విలువ భారత కరెన్సీలో దాదాపు రూ.1.14 లక్షల కోట్లకు సమానమని ఆ కథనంలో వెల్లడించారు. ఈ వార్త బయటకు రావడంతో ఆర్థిక రంగంలో ఆసక్తికర చర్చలు మొదలయ్యాయి. ఇంత పెద్ద మొత్తంలో బంగారం విక్రయించడం వెనుక కారణాలపై అనేక అభిప్రాయాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి.  

Bloomberg Report2/5

ఆర్బీఐ వార్తలు

నివేదికల ప్రకారం, పశ్చిమాసియాలో కొనసాగుతున్న ఉద్రిక్త పరిస్థితులు, అంతర్జాతీయ మార్కెట్లలో నెలకొన్న అనిశ్చితి కారణంగా విదేశీ మారక నిల్వలను (ఫారెక్స్ రిజర్వ్స్) బలోపేతం చేసేందుకు ఈ నిర్ణయం తీసుకుని ఉండవచ్చని విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఆర్థిక పరిస్థితులు మారుతున్న నేపథ్యంలో దేశ ఆర్థిక భద్రతకు ప్రాధాన్యం పెరిగింది.  

Gold Price News3/5

గోల్డ్ న్యూస్

భారత్ వద్ద ఉన్న బంగారం నిల్వలు దేశ ఆర్థిక స్థిరత్వానికి ముఖ్యమైన ఆస్తిగా పరిగణిస్తారు. సాధారణంగా రిజర్వ్ బ్యాంక్ బంగారం కొనుగోలు చేయడం గురించి వార్తలు వినిపిస్తుంటాయి. అయితే భారీ స్థాయిలో బంగారం విక్రయించిందనే సమాచారం రావడం చాలా మందిని ఆశ్చర్యానికి గురి చేసింది.  

RBI Forex Reserves4/5

బంగారం ధరలు

ఆర్థిక నిపుణుల అభిప్రాయం ప్రకారం, ఆధునిక భారతదేశ చరిత్రలో ఇంత పెద్ద స్థాయిలో ప్రభుత్వానికి చెందిన బంగారం విక్రయించబడిందనే వార్తలు రావడం అరుదు. అయితే దీనిపై RBI నుంచి అధికారిక ప్రకటన వెలువడితేనే పూర్తి స్పష్టత వచ్చే అవకాశం ఉంది.  

India Gold News5/5

భారత రిజర్వ్ బ్యాంక్

మరోవైపు ఈ వార్త కారణంగా బంగారం మార్కెట్‌పై కూడా ప్రభావం పడే అవకాశం ఉందని కొందరు విశ్లేషకులు చెబుతున్నారు. అంతర్జాతీయంగా బంగారం ధరలు, డాలర్ విలువ, జియోపాలిటికల్ పరిస్థితులు వంటి అంశాలు కూడా ఈ పరిణామాలకు కారణమవుతాయని పేర్కొంటున్నారు.ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో ఈ వార్త విస్తృతంగా వైరల్ అవుతోంది. అయితే అధికారిక వివరాలు వెలువడే వరకు ఈ అంశంపై పూర్తి సమాచారం కోసం వేచి చూడాల్సి ఉంటుంది. RBI నుంచి స్పష్టమైన ప్రకటన వచ్చిన తర్వాతే అసలు పరిస్థితి ఏంటో తెలుస్తుంది.

TAGS:
RBI Gold Sale
Reserve Bank of India
gold reserves
India Gold News
RBI Forex Reserves
Gold price news
Bloomberg report
Indian economy

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