RBI: త్వరలోనే అదిరిపోయే గుడ్ న్యూస్ చెప్పనున్న ఆర్బిఐ.. భారీగా తగ్గనున్న హోంలోన్స్, కార్ల ఈఎంఐలు..!!

RBI Rate Cut: ఈ ఏడాది రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా మరో గుడ్ న్యూస్ చెప్పేందుకు సిద్ధమవుతోంది. ఈ సంవత్సరం చివర్లో రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా (RBI) నుండి ప్రజలకు, వ్యాపార రంగానికి కొంత ఉపశమనం లభించే అవకాశం ఉందని ఆర్థిక నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు. ప్రముఖ గ్లోబల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ బ్యాంక్ గోల్డ్మన్ సాచ్స్ తాజా నివేదిక ప్రకారం, RBI త్వరలోనే పాలసీ వడ్డీ రేట్లలో కోత విధించే అవకాశం ఉంది. ఈ నిర్ణయం తీసుకుంటే, దేశంలో రుణాలపై వడ్డీ రేట్లు తగ్గుతాయి. తద్వారా వ్యాపారాల పెట్టుబడులు, వినియోగదారుల కొనుగోలు శక్తి, క్రెడిట్ డిమాండ్ పెరగవచ్చు. ఈ పాలసీ మార్పు డిసెంబర్లో జరగబోయే ద్రవ్య విధాన సమీక్ష సమావేశంలో ప్రకటించే అవకాశముందని నివేదిక స్పష్టం చేసింది.
నివేదికలో పేర్కొన్నట్లుగా, భారత ఆర్థిక వ్యవస్థ ప్రస్తుతం ఆర్థిక ఏకీకరణ దశలో ఉంది. GST వసూళ్లు స్థిరంగా పెరుగుతుండటం వల్ల ఆర్థిక సమీకరణ గరిష్ట స్థాయి ఇప్పుడు దాటిందని గోల్డ్మన్ సాచ్స్ పేర్కొంది. ప్రభుత్వం తీసుకుంటున్న నియంత్రణ సడలింపులు, RBI అందిస్తున్న ద్రవ్యత చర్యలు కలిపి, రాబోయే నెలల్లో రుణ డిమాండ్ను క్రమంగా పెంచే అవకాశం ఉందని పేర్కొంది.
ఇటీవల RBI చేపట్టిన చర్యలు ప్రధానంగా సరఫరా వైపు క్రెడిట్ పరిస్థితులను మెరుగుపరచడానికి దోహదం చేస్తున్నాయని నివేదిక స్పష్టం చేసింది. అయినప్పటికీ, క్రెడిట్ వృద్ధి ఎంత వేగంగా పెరుగుతుందో అనేది దేశీయ డిమాండ్ స్థాయిపై ఆధారపడి ఉంటుంది. బాహ్యంగా ఉన్న ప్రతికూల అంశాలు.. ముఖ్యంగా అమెరికాలో హెచ్-1బి వీసాల ఖర్చులు పెరగడం, అమెరికా ప్రభుత్వం భారతీయ వస్తువులపై సుంకాలు పెంచడం వంటి అంశాలు .. భారత ఆర్థిక వ్యవస్థపై ప్రభావం చూపవచ్చని నివేదిక హెచ్చరించింది. ఈ కారణాలు, అంతర్జాతీయ స్థాయిలో ఉన్న అనిశ్చితి కలిపి, తాత్కాలికంగా క్రెడిట్ డిమాండ్ను తగ్గించవచ్చని పేర్కొంది.
ఇక ద్రవ్యోల్బణం విషయానికి వస్తే, వినియోగదారుల ధరల సూచిక (CPI) ఆధారంగా దేశంలో ద్రవ్యోల్బణం రేటు ఈ ఏడాది సెప్టెంబర్లో ఎనిమిదేళ్ల కనిష్ట స్థాయి 1.54 శాతానికి పడిపోయింది. ఇది RBIకి వడ్డీ రేట్లను తగ్గించే అవకాశం కల్పిస్తుంది, అలాగే ఆర్థిక వ్యవస్థలో మరింత ద్రవ్యతను ప్రవేశపెట్టి వృద్ధిని ప్రోత్సహించే అవకాశం ఉంది.
GSTతో పాటు పలు నిర్మాణాత్మక సంస్కరణలు కూడా వృద్ధి దిశగా కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నాయి. అందువల్ల, RBI తన 2025-26 ఆర్థిక సంవత్సరానికి GDP వృద్ధి అంచనాను 6.5 శాతం నుండి 6.8 శాతానికి పెంచింది. RBI గవర్నర్ సంజయ్ మల్హోత్రా తాజా ప్రకటన ప్రకారం, 2025-26 మొదటి త్రైమాసికంలో భారత GDP 7.8 శాతం వృద్ధిని నమోదు చేసింది.
ఈ వృద్ధి ప్రధానంగా బలమైన ప్రైవేట్ వినియోగం, స్థిర పెట్టుబడులు, సేవా రంగంలో కొనసాగుతున్న విస్తరణ కారణంగా సాధ్యమైంది. తయారీ రంగం పునరుజ్జీవనం చెందడం కూడా మొత్తం ఆర్థిక వ్యవస్థపై సానుకూల ప్రభావం చూపింది. గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో మంచి రుతుపవనాలు, వ్యవసాయ రంగం ఉత్సాహంగా కొనసాగడం వల్ల గ్రామీణ డిమాండ్ బలంగా ఉంది. అదే సమయంలో పట్టణ డిమాండ్ కూడా క్రమంగా పుంజుకుంటోందని RBI గవర్నర్ పేర్కొన్నారు.
మొత్తం మీద ఈ ఏడాది చివర్లో RBI వడ్డీ రేట్లను తగ్గిస్తే, దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థకు ఇది ఒక సానుకూల సంకేతం అవుతుంది. రుణాలపై భారాన్ని తగ్గించి, వ్యాపారాలు, వినియోగదారుల నమ్మకాన్ని పెంచుతుంది. దీని ఫలితంగా 2025-26 ఆర్థిక సంవత్సరంలో భారతదేశం మరింత బలమైన వృద్ధిని నమోదు చేసే అవకాశం ఉంది.