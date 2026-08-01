/RC17 Movie Update:అనసూయతో సుకుమార్ ప్రయోగం.. రామ్ చరణ్ కోసం ఏకంగా అలాంటి పాత్రలో!

RC17 Movie Update:రామ్ చరణ్, సుకుమార్ కాంబినేషన్లో తెరకెక్కుతున్న RC17పై భారీ అంచనాలు నెలకొన్నాయి. ఈ సినిమాలో అనసూయకు మరో కీలక పాత్ర ఉంటుందనే ప్రచారం జరుగుతుండగా, నయనతార కూడా ముఖ్యమైన పాత్రలో కనిపించే అవకాశముందని టాలీవుడ్ వర్గాలు చెబుతున్నాయి. అయితే ఈ వివరాలపై చిత్ర బృందం నుంచి ఇంకా అధికారిక ప్రకటన వెలువడలేదు.
రామ్ చరణ్, దర్శకుడు సుకుమార్ కాంబినేషన్లో తెరకెక్కనున్న RC17 సినిమాపై అభిమానుల్లో భారీ అంచనాలు ఉన్నాయి. గతంలో వీరిద్దరి కలయికలో వచ్చిన రంగస్థలం సినిమా ఎంతటి విజయాన్ని సాధించిందో తెలిసిందే. ఇప్పుడు మరోసారి ఈ కాంబో కలిసి పనిచేస్తుండటంతో ప్రతి చిన్న వార్త కూడా సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది.
తాజాగా వినిపిస్తున్న సమాచారం ప్రకారం, ఈ సినిమాలో నటి అనసూయకు ఒక ముఖ్యమైన పాత్రను సిద్ధం చేసినట్లు టాలీవుడ్ వర్గాల్లో ప్రచారం జరుగుతోంది. రంగస్థలంలో ఆమె చేసిన రంగమ్మత్త పాత్ర ప్రేక్షకులను ఎంతగానో ఆకట్టుకుంది. అదే తరహాలో కాకుండా, మరింత భిన్నంగా కనిపించే పాత్రను సుకుమార్ రూపొందిస్తున్నారని టాక్ వినిపిస్తోంది.అయితే ఇప్పటివరకు ఈ విషయంపై చిత్ర బృందం నుంచి ఎలాంటి అధికారిక ప్రకటన రాలేదు. దీంతో అభిమానులు అధికారిక అప్డేట్ కోసం ఎదురుచూస్తున్నారు. సుకుమార్ సినిమాల్లో ప్రతి పాత్రకు ప్రత్యేక ప్రాధాన్యం ఉంటుంది. అందుకే అనసూయ పాత్రపై కూడా ఆసక్తి పెరుగుతోంది.
ఇదే సమయంలో ఈ సినిమాలో నయనతార కూడా కీలక పాత్రలో కనిపించనున్నట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి. ఆమె హీరోయిన్గా కాకుండా కథను ముందుకు తీసుకెళ్లే బలమైన పాత్రలో నటించే అవకాశం ఉందని సినీ వర్గాలు చెబుతున్నాయి. ఈ వార్త నిజమైతే సినిమాలో మరో పెద్ద ఆకర్షణగా మారే అవకాశం ఉంది.ప్రస్తుతం ఈ సినిమా ప్రీ-ప్రొడక్షన్ పనులు వేగంగా కొనసాగుతున్నాయి. దర్శకుడు సుకుమార్ తన రచయితల బృందంతో కలిసి కథ, స్క్రీన్ప్లేను మరింత మెరుగుపరిచే పనిలో ఉన్నారని సమాచారం. పాన్ ఇండియా ప్రేక్షకులను దృష్టిలో పెట్టుకుని కథను సిద్ధం చేస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది.
సంగీత దర్శకుడిగా మరోసారి దేవిశ్రీ ప్రసాద్ పనిచేసే అవకాశాలు ఉన్నాయని కూడా ప్రచారం సాగుతోంది. రంగస్థలం తర్వాత మరోసారి ఈ కాంబినేషన్ రిపీట్ అయితే సంగీతంపై కూడా భారీ అంచనాలు నెలకొనే అవకాశం ఉంది. ఇటీవల రామ్ చరణ్ తన కొత్త సినిమా విజయంతో మంచి జోష్లో ఉన్నారు. ఇప్పుడు RC17 కోసం ప్రత్యేకమైన లుక్లో కనిపించేందుకు సిద్ధమవుతున్నారని తెలుస్తోంది. సినిమా షూటింగ్ ప్రారంభానికి ముందు మేకోవర్ కూడా ఉండొచ్చని సమాచారం.
ఈ ఏడాది అక్టోబర్లో ఈ చిత్రాన్ని అధికారికంగా ప్రారంభించే అవకాశం ఉందని సినీ వర్గాల్లో చర్చ జరుగుతోంది. నటీనటులు, సాంకేతిక బృందానికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలను త్వరలోనే ప్రకటించే అవకాశం ఉంది. అప్పటి వరకు RC17పై వస్తున్న వార్తలు అభిమానుల్లో మరింత ఆసక్తిని పెంచుతున్నాయి.