English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
RCB Player: అత్యంత రహస్యంగా ఇన్‌ఫ్లుయెన్సర్‌ని పెళ్లి చేసుకున్న ఆర్సీబీ క్రికెటర్

Yash Dayal Marriage: రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు (RCB) జట్టు స్టార్ పేసర్ యష్ దయాల్ గత కొంతకాలంగా వార్తల్లో నిలుస్తున్నాడు. మైదానంలో తన బౌలింగ్‌తో కంటే, పర్సనల్ లైఫ్‌లోని వివాదాలు.. తాజాగా ఈ ఆటగాడు చేసుకున్న సీక్రెట్ మ్యారేజ్ గురించిన విశేషాలే ఇప్పుడు నెట్టింట్లో హాట్ టాపిక్‌గా మారాయి. నెల క్రితం పెళ్లి జరగగా.. ఇప్పుడు యష్ దయాల్ పెళ్లి ఫోటోలు బయటికొచ్చాయి. 
 
1 /5

ఐపీఎల్‌లో తనకంటూ ఒక గుర్తింపు తెచ్చుకున్న ఆటగాడు యష్ దయాల్. అయితే గత ఏడాది కాలంగా అతనిపై లైంగిక వేధింపుల వంటి తీవ్రమైన ఆరోపణలు రావడంతో కొంతకాలం క్రికెట్‌కు దూరంగా ఉండాల్సి వచ్చింది. ఈ కారణం చేతనే యష్ దయాల్ యూపీ టీ-20 లీగ్ 2025లో కూడా పాల్గొనలేకపోయారు. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో ఇప్పుడు అతని పెళ్లి వార్త అందరినీ ఆశ్చర్యానికి గురిచేసింది.  

2 /5

యష్ దయాల్ పెళ్లి ఫిబ్రవరి 4వ తేదీన ఉత్తరప్రదేశ్‌లోని గ్రేటర్ నోయిడాలో జరిగినట్లుగా తెలుస్తోంది. అయితే ఈ మ్యారేజ్ గురించి నెల రోజుల వరకు బయటి ప్రపంచానికి తెలియకపోవడం విశేషం. కేవలం కుటుంబ సభ్యుల సమక్షంలోనే ఈ పెళ్లి వేడుక జరిగినట్లు సమాచారం.   

3 /5

తోటి క్రికెటర్లు కానీ, స్నేహితులు కానీ ఎవరూ యష్ దయాల్ పెళ్లికి హాజరు కాలేదు. యష్ పెళ్లి చేసుకున్న అమ్మాయి పేరు శ్వేత పుండిర్. ఆమె వృత్తిరీత్యా ఒక కంటెంట్ క్రియేటర్. ఇటీవల సోషల్ మీడియాలో ఆమె యష్‌తో కలిసి చేసిన ఒక రీల్ వైరల్ అవ్వడంతో వీరి పెళ్లి బంధంపై ఓ క్లారిటీ వచ్చింది.  

4 /5

జనవరి 2026లో యష్ దయాల్ పెద్ద వివాదంలో చిక్కుకున్నాడు. పెళ్లి చేసుకుంటానని నమ్మించి ఒక మహిళను లైంగికంగా వేధించాడనే ఆరోపణలు అతనిపై వచ్చాయి. కింది కోర్టు ఆయన పిటిషన్‌ను తిరస్కరించడంతో అరెస్ట్ భయం నెలకొంది. అయితే… రాజస్థాన్ హైకోర్టు ఆయనకు ముందస్తు బెయిల్ మంజూరు చేయడంతో పెద్ద ఊరట లభించింది.   

5 /5

ఈ న్యాయపరమైన చిక్కుల వల్ల యష్ దయాల్ కెరీర్ ప్రశ్నార్థకంగా మారిన తరుణంలో ఈ బెయిల్ అతనికి మేలు చేసిందనే చెప్పొచ్చు. ఐపీఎల్ 2026 సీజన్‌లో యష్ దయాల్ ఆడతాడా..? లేదా..? అనే సందిగ్ధత ఇంకా కొనసాగుతోంది.    

Next Gallery

Punjab National Bank: Punjab National Bankలో రూ. 2,00,000 ఎఫ్డీ తెరిస్తే 10ఏళ్ల తర్వాత మీకు ఎంత వడ్డీ వస్తుంది.. లెక్కలివే..!!