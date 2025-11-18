English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • IPL 2026: ఆ 8 మంది ఆటగాళ్లపై ఆర్సీబీ కన్ను.. వేలంలో ఒకర్ని దక్కించుకున్నా మళ్లీ కప్పు గ్యారెంటీ..!

IPL 2026: ఆ 8 మంది ఆటగాళ్లపై ఆర్సీబీ కన్ను.. వేలంలో ఒకర్ని దక్కించుకున్నా మళ్లీ కప్పు గ్యారెంటీ..!

8 Players RCB Should Eye At IPL 2026 Auction: ఐపీఎల్ 2025 టైటిల్ విజేతగా నిలిచిన రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు.. IPL 2026 మినీ వేలంలో డిఫెండింగ్ ఛాంపియన్‌గా ఎంట్రీ ఇవ్వబోతోంది. ఇప్పటికే రిటైన్, రిలీజ్ ఆటగాళ్ల జాబితాను అన్ని ఫ్రాంచైజీలు రిలీజ్ చేశాయి. అయితే ఆర్సీబీ మినీ వేలంలో ఆ 8 మంది స్టార్ ప్లేయర్లపై కన్నేసింది. అందులో నుండి ఒక్కరినైనా సొంతం చేసుకోవాలని వ్యూహాలు రచిస్తోంది ఆర్సీబీ. మరి ఆ ఆటగాళ్లు ఎవరో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..
1 /5

ఐపీఎల్ 2026కి సన్నాహాలు మొదలయ్యాయి. ఇప్పటికే ఆయా ఫ్రాంచైజీలు తమ రిటైన్, రిలీజ్ లిస్ట్‌ను ప్రకటించారు. తమ జట్టును బలపర్చుకోవడానికి ఫ్రాంచైజీ ఓనర్లు తీవ్ర చర్చలు జరుపుతున్నారు. అయితే ఆర్సీబీ పర్సులో రూ.16.4 కోట్లు ఉండగా.. ఇప్పటికే వారి మెయిన్‌ టీమ్‌ సెటిల్‌ అయింది.

2 /5

దీంతో రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు.. ఆక్షన్‌లో భారీ ఖర్చు చేసి ఆటగాళ్లను కొనాల్సిన అవసరం లేదు. కానీ ఏ ప్లేయర్‌కి అయిన ఇంజ్యూరీ అయితే అతని స్థానంలో రీప్లేస్‌ చేయగల ఆటగాళ్లు కావాలి.

3 /5

అంతేకాకుండా కొన్ని స్పెసిఫిక్‌ మ్యాచ్‌లకు ఉపయోగించుకొనేలా ఇంపార్టెంట్ ప్లేయర్స్‌ కావాలి. ఇప్పుడు రాయల్ ఛాలెంజర్స్ ద‌ృష్టి అంతా స్మాల్‌ కానీ ముఖ్యమైన గ్యాప్స్‌‌ని ఫిల్‌ చేయడంపై ఉండాలి.

4 /5

ఇక ఆర్సీబీ టార్గెట్‌ చేయాల్సిన ఆటగాళ్లలో ఫారిన్ ఫాస్ట్ బౌలర్లు అయిన మతీషా పతిరనా, జెరాల్డ్ కోట్జీ, అన్రిచ్ నోర్ట్జే, రీస్ టోప్లీ, స్పెన్సర్ జాన్సన్, మాట్ హెన్రీ ఉన్నారు. ఇప్పటికే ఆర్సీబీ లుంగీ ఎంగిడిని రిలీజ్‌ చేసింది. కాబట్టి ఆర్సీబీ కచ్చితంగా ఫారిన్‌ ఫాస్ట్ బౌలర్‌ను యాడ్‌ చేసుకోవాలి.

5 /5

ఆర్సీబీకి ఇలాంటి ఆప్షన్‌లు చాలానే ఉన్నాయి. మతీషా పతిరనా కావాలనుకుంటే ఎక్కువ ఖర్చు చేయాల్సి రావచ్చు. కానీ రీస్ టోప్లీ, మాట్ హెన్రీ లేదా జెరాల్డ్ కోట్జీ వంటి ఆటగాళ్లు కావాలనుకుంటే బడ్జెట్‌లోనే కొనుగోలు చేసుకోవచ్చు.    

IPL 2026 RCB IPL Royal Challengers Bengalore IPL 2026 Auction Virat Kohli Indian Premiere League IPL 2026 Mini Auction RCB Should Target 8 Players

