RCB Bowler Jacob Duffy: రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు అభిమానులకు పండగ లాంటి వార్త. మరికొన్ని రోజుల్లో ఐపీఎల్ ప్రారంభం కాబోతున్న సంగతి తెలిసిందే. అయితే ఈసారి ఆర్సీబీ ఐపీఎల్లో విజృంభించబోతుంది. డిఫెండింగ్ ఛాంపియన్స్గా బరిలోకి దిగబోతున్న ఆర్సీబీ టీంలో ఈసారి న్యూజిలాండ్కి చెందిన ఫాస్ట్ బౌలర్ జాకబ్ డఫీ ఉన్నాడు. ఈ అద్భుత బౌలర్ 40 ఏళ్ల ప్రపంచ రికార్డునే బద్దలు కొట్టాడు. ఇక తన ప్రతాపం ఈసారి ఐపీఎల్లో కూడా చూపించబోతున్నాడు.
అంతర్జాతీయ క్రికెట్ ప్రపంచంలో ఎప్పటికప్పుడు కొత్త రికార్డులు నమోదవుతూనే ఉంటాయి. అయితే కొన్ని రికార్డులు మాత్రం దశాబ్దాల పాటు చెక్కుచెదరకుండా ఉంటాయి. అటువంటి ఒక అరుదైన రికార్డునే జాకబ్ డఫీ బద్దలు కొట్టాడు. రాబోయే ఐపీఎల్ సీజన్ కోసం ఆర్సీబీలో చేరిన ఈ బౌలర్, ప్రస్తుతం క్రికెట్ వర్గాల్లోనే చర్చనీయాంశంగా మారాడు. 2025లో అత్యధిక వికెట్లు తీసిన బౌలర్గా నిలిచి చరిత్ర సృష్టించాడు.
క్రికెట్ అభిమానులు 2025లో బౌలింగ్లో బెస్ట్ బౌలర్ గురించి అడిగితే ముందుగా అందరికీ గుర్తొచ్చేది జస్ప్రీత్ బుమ్రా, మిచెల్ స్టార్క్ లేదా ప్యాట్ కమిన్స్. కానీ గణాంకాలు వేరే విషయాన్ని చెబుతున్నాయి. ఈ ఏడాది బౌలింగ్ హీరో జాకబ్ డఫీ. బుమ్రా, స్టార్క్, కమిన్స్ వంటి పెద్ద బౌలర్లను కూడా వెనక్కి నెట్టి అత్యధిక వికెట్లు తీశాడు. ఈ ప్రదర్శనతో తన బలాన్ని ప్రపంచానికి చూపించాడు.
ఐపీఎల్ 2026కి ముందు జరిగిన వేలంలో రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు జాకబ్ డఫీని కొనుగోలు చేసింది. బేస్ ప్రైస్ రూ. 2 కోట్లకు దక్కించుకుంది. జట్టులో జోష్ హేజిల్వుడ్ ఉన్నాడు కాబట్టి డఫీకి బ్యాకప్ గా తీసుకున్నారని విశ్లేషకులు అంటున్నారు. కానీ డఫీ ప్రస్తుత ఫామ్ చూస్తే అతను కేవలం బ్యాకప్ కాదు. 31 ఏళ్ల ఈ బౌలర్ ప్రదర్శన ఆర్సీబీ అభిమానుల్లో ఎక్కువ ఆశలు కలిగిస్తోంది.
డఫీ 2025లో అత్యధిక వికెట్లు తీశాడు అని మాత్రమే కాదు న్యూజిలాండ్ చరిత్రలో ఒక పాత రికార్డును కూడా బద్దలు కొట్టాడు. మాజీ బౌలర్ రిచర్డ్ హ్యాడ్లీ 1985లో 79 వికెట్లు తీసి రికార్డు సృష్టించాడు. 40 ఏళ్ల తర్వాత డఫీ ఆ రికార్డును రెండు వికెట్లు ఎక్కువ తీసి చూపించాడు. ఇది క్రికెట్ ప్రపంచంలోనే సంచలనం సృష్టించింది.
2025లో డఫీ 36 మ్యాచ్లు ఆడి 81 వికెట్లు తీశాడు. రెండో స్థానంలో ఉన్న మ్యాట్ హెన్రీ మరియు బ్లెస్సింగ్ ముజారబానీ 65 వికెట్లు మాత్రమే తీశారు. మొదటి మరియు రెండో స్థానాల మధ్య 16 వికెట్లు తేడా ఉంది. ఈ ఫామ్ తో డఫీ మొదటిసారి ఐపీఎల్ లో ఆడబోతున్నాడు. ఆర్సీబీలో అతనికి ప్లేయింగ్ ఎలెవన్ లో చోటు దక్కితే ఈ న్యూజిలాండ్ బౌలర్ ఎలా రాణిస్తాడో చూడాలి.