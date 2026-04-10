Tim David: ఆర్‌సీబీ స్టార్ ప్లేయర్ టిమ్ డేవిడ్ ఆస్తి విలువ ఎంత? ఐపీఎల్‌తో అతడి సంపాదన ఎంతో తెలుసా?

Tim David Net Worth And Assets: ఐపీఎల్‌లో ఆర్‌సీబీ తరఫున ఆడుతున్న స్టార్ ప్లేయర్ టిమ్ డేవిడ్ ఎప్పుడూ తన ఆట తీరుతో వార్తల్లో ఉంటాడు. ఈసారి అతడి ఆట కాకుండా వ్యక్తిగత విషయాలు తెలుసుకుందాం. అతడి సంపాదన.. ఐపీఎల్‌తో ఎంత సంపాదిస్తున్నాడో తెలుసుకుందాం. టిమ్‌ డేవిడ్‌ ఆస్తుల నికర విలువ వివరాలు ఏమిటో చూద్దాం. 
ఐపీఎల్‌లో ఆర్సీబీ తరఫున అదరగొట్టే స్టార్‌ ఆటగాడు టిమ్ డేవిడ్. ఆస్ట్రేలియా మేటి ఆటగాళ్లలో ఒకడిగా ఉన్న అతడి వ్యక్తిగత విషయాలు తెలుసుకుందాం. మొత్తం నికర విలువకు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

ఆర్‌సీబీ స్టార్ ఆటగాడు టిమ్ డేవిడ్ పుట్టింది ఒకచోట.. పెరిగింది మరో చోట. అతడికి రెండు పౌరసత్వాలు ఉన్నాయి. టిమ్‌ డేవిడ్‌ సింగపూర్‌లో జన్మించగా.. ఆస్ట్రేలియా తరఫున క్రికెట్‌ ఆడుతున్నాడు. అంతకుముందు టీ20ఐ క్రికెట్‌లో సింగపూర్‌కు ప్రాతినిధ్యం వహించాడు.

క్రికెట్‌లో అత్యంత విధ్వంసకరమైన టీ20 ఫినిషర్లలో ఒకరిగా పేరుగాంచాడు. ఐపీఎల్‌లో అత్యధిక స్ట్రైక్ రేట్లలో ఒకదాన్ని కలిగి ఉన్నాడు. అతను ఐపీఎల్ 2026లో రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరుకు కీలక ఆటగాడిగా ఉన్నాడు.

ఐపీఎల్‌ 2026 నాటికి టిమ్ డేవిడ్ నికర ఆస్తి విలువ రూ.35 నుంచి రూ.50 కోట్లు ఉంటుందని తెలుస్తోంది. అతడి సంపద ప్రధానంగా గ్లోబల్ ఫ్రాంచైజీ లీగ్‌లతోపాటు ఇండియన్ ప్రీమియర్ లీగ్, బిగ్ బాష్ లీగ్ (బీబీఎల్‌)లో ఆడుతున్నాడు. టీ20 ఫినిషర్‌గా అతడి కెరీర్ గొప్పగా ఉంది.

టిమ్ డేవిడ్ ఐపీఎల్‌లో అత్యధిక పారితోషికం తీసుకునే ఆటగాడు. గతంలో 2022లో ముంబై ఇండియన్స్, ఆర్‌సీబీ తరఫున ఆడాడు. ముంబై ఇండియన్స్‌ అతడిని రూ.8.25 కోట్లకు వేలంలో దక్కించుకోగా.. 2024 వరకు అదే జట్టులో కొనసాగాడు. 2025 మెగా వేలంలో రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు (RCB) అతడిని రూ.3 కోట్లకు కొనుగోలు చేసింది. ఈ ఐపీఎల్ సీజన్ కోసం అదే ధర కొనసాగుతోంది.

టిమ్ డేవిడ్ ఐపీఎల్ ఐదు సీజన్లలో సుమారు రూ.28 నుంచి 30 కోట్లు సంపాదించాడు. బిగ్ బాష్ లీగ్ (బీబీఎల్‌)లో హోబార్ట్ హరికేన్స్‌ తరఫున, పాకిస్తాన్ సూపర్ లీగ్ (పీఎస్‌ఎల్‌)లో కూడా భారీగా సంపాదించాడు. ఇక ఆస్ట్రేలియన్ టీ20 అంతర్జాతీయ ఆటగాడిగా.. అతను జాతీయ కాంట్రాక్టులు, మ్యాచ్ ఫీజుల ద్వారా పొందుతున్నాడు.

