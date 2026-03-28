RCB vs SRH Head To Head: క్రికెట్ అభిమానులు ఎంతగానో ఎదురుచూస్తున్న ఐపీఎల్ 2026 సీజన్ రానే వచ్చేసింది. నేటి నుంచి ఐపీఎల్ పోరు షురూ కానుంది. తొలి మ్యాచ్లో ఆర్సీబీ, సన్రైజర్స్ ఢీకొట్టనున్నాయి. రాత్రి 7.30 గంటలకు బెంగళూరు చిన్నస్వామి స్టేడియంలో మ్యాచ్ జరగనుంది. ఈ క్రమంలో సన్ రైజర్స్ హైదరాబాద్ వర్సెస్ రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు హెడ్ టూ హెడ్ రికార్డులు ఏంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
ఈసారి డిఫెండింగ్ ఛాంపియన్గా బరిలోకి దిగుతున్న ఆర్సీబీ.. మరోసారి కప్పు గెలవాలనే ఉత్సాహంతో ఉంది. సన్ రైజర్స్ కూడా కప్పు కొట్టాలనే పట్టుదలతో ఉంది. ఇప్పటికే ఈ రెండు జట్లు మ్యాచ్ కోసం రెడీ అయ్యాయి. ఈ తరుణంలో ఎస్ఆర్హెచ్ వర్సెస్ ఆర్సీబీలో ఏ టీమ్ తోపో ఇప్పుడు చూద్దాం.
ఇప్పటివరకు ఆర్సీబీ, సన్రైజర్స్ హైదరాబాద్ మధ్య జరిగిన మ్యాచ్లన్నీ ఎంతో ఉత్సాహభరితంగా సాగాయి. ఐపీఎల్లో ఇప్పటివరకు ఈ రెండు టీమ్స్ మొత్తం 26 సార్లు తలపడ్డాయి. వీటిలో సన్రైజర్స్ హైదరాబాద్ 14 మ్యాచ్లు గెలవగా, రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు 11 మ్యాచ్లు గెలుచుకుంది. ఒక మ్యాచ్ మాత్రమే డ్రాగా ముగిసింది. ఈ లెక్కలు చూస్తే ఇప్పటి వరకు విజయ పరంపరలో ఆరెంజ్ ఆర్మీదే పై చేయి.
2024 సీజన్లో సన్రైజర్స్ హైదరాబాద్, లక్నో సూపర్ జెయింట్స్పై కేవలం 30 బంతుల్లోనే 100 పరుగులు సాధించడం సహా పలు రికార్డులను బద్దలు కొట్టింది. గత సీజన్లో ఎస్ఆర్హెచ్, ఆర్సీబీ తలపడినప్పుడు.. ఎస్ఆర్హెచ్ 231 పరుగులు చేసింది. ఇషాన్ కిషన్ 48 బంతుల్లో 94 నాటౌట్ పరుగులతో విధ్వంసకరమైన ఇన్నింగ్స్ ఆడాడు. ఆ మ్యాచ్లో ఆర్సీబీ 42 పరుగుల తేడాతో ఓడిపోయింది.
కానీ ఆ తర్వాత సీజన్లో ఆర్సీబీ జట్టు అద్భుతంగా పుంజుకుని తొలిసారిగా ఐపీఎల్ ట్రోఫీని గెలుచుకుంది. అయితే.. ఈ ఏడాది మాత్రం రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు మరింత బలంగా కనిపిస్తోంది. విరాట్ కోహ్లీతో పాటు, ఈ జట్టులో ఫిల్ సాల్ట్, టిమ్ డేవిడ్, రొమారియో షెపర్డ్, వెంకటేష్ అయ్యర్, జాకబ్ డఫీ, జోర్డాన్ కాక్స్ వంటి దిగ్గజ ఆటగాళ్లు ఉన్నారు.
కెప్టెన్ రజత్ పాటిదార్ నాయకత్వంలోని రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు వరుసగా రెండో టైటిల్ గెలవాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. అయితే, ఇంకా పూర్తి ఫిట్నెస్ సాధించని ఫాస్ట్ బౌలర్ జోష్ హేజిల్వుడ్ లేని లోటు జట్టుకు ఎదురుకానుంది.