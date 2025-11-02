Real Estate: ఒకప్పుడు ఎకరం రూ. 20వేలు కూడా లేదు.. ఇప్పుడు ఎకరం రూ. 50లక్షలు.. ఈ ప్రాంతంలో భూమి కొంటే బంగారు బాతు కొన్నట్లే..!!

Real Estate: హైదరాబాద్–నిజామాబాద్ హైవే వెంబడి ఉన్న చేగుంట మండలం రియల్ ఎస్టేట్ రంగంలో వేగంగా ఎదుగుతోంది. ఒకప్పుడు ఎకరం రూ. 20 వేలకే దొరికిన భూములు ఇప్పుడు రూ. 50 లక్షలకు చేరాయి. వైఎస్సార్ ప్రభుత్వం ఫార్మా, కెమికల్ కంపెనీలను ఇక్కడికి తరలించే నిర్ణయంతో భూముల ధరలు భారీగా పెరిగాయి. ఇప్పుడు చేగుంట నుంచి మెదక్ దారిలో భూమి కొనుగోలు చేయడం లాభదాయక పెట్టుబడిగా మారింది. రోడ్డు కనెక్టివిటీ, పరిశ్రమల అభివృద్ధి, భవిష్యత్తులో రియల్ ఎస్టేట్ వృద్ధి కారకంగా మారింది.
హైదరాబాద్ టు నిజామాబాద్ జాతీయ రహదారి వెంబడి ఉన్న చేగుంట మండలం గత పదిహేనేళ్లలో రియల్ ఎస్టేట్ రంగంలో అద్భుతమైన మార్పును చూసింది. తూప్రాన్ దాటిన తర్వాత వచ్చే ఈ మండలం ఒకప్పుడు పూర్తిగా వ్యవసాయ, బంజరు భూములతో నిండిపోయి ఉండేది. ఆ రోజుల్లో బంజరు భూమి ఎకరం రూ. 20 వేలకే దొరికేది. పంటభూమి అయితే రూ. 1 లక్షలోపే ఉండేది. రోడ్డుకు దగ్గరగా ఉన్న భూములు కాస్త ఎక్కువ ధరకు అమ్ముడయ్యేవి.
అయితే పరిస్థితి ఒక్కసారిగా మారిపోయింది. ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ కాలంలో వైఎస్ రాజశేఖర్ రెడ్డి ప్రభుత్వం హైదరాబాద్ నగరంలో ఉన్న ఫార్మా, కెమికల్ కంపెనీలను నగర పరిధి వెలుపలికి తరలించే నిర్ణయం తీసుకుంది. ఈ కంపెనీల కోసం చేగుంట మండల పరిధిలో పెద్దఎత్తున భూములను గుర్తించి, కంపెనీలు ఏర్పాటు చేసుకునేందుకు జీవో జారీ చేసింది. ఈ చర్యతో భూముల ధరలు ఒక్కసారిగా పుంజుకున్నాయి. అప్పటివరకు ఎవరూ పట్టించుకోని భూములు కోట్లకు అమ్ముడయ్యాయి.
ఇప్పుడంటే చేగుంట మండల పరిధిలో భూమి కొనాలంటే కూడా దొరకడం కష్టమే. ముఖ్యంగా చేగుంట నుంచి చిన్నశంకరంపేట మీదుగా మెదక్ పట్టణం దాకా వెళ్లే రహదారిపై ఉన్న భూములు ఇప్పుడు రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారుల కంటిపాపలుగా మారాయి. ఈ ప్రాంతంలో ప్రస్తుతం ఎకరం భూమి ధర రూ. 50 లక్షల వరకు పలుకుతోంది. రహదారి ప్రాధాన్యం, హైదరాబాద్ నుంచి మెదక్ వరకు సులభ రాకపోకలు, కొత్త పారిశ్రామిక అభివృద్ధి కేంద్రాలు ఏర్పడే అవకాశం ఉంది. కమర్షియల్ భూముల కంటే అగ్రికల్చర్ భూములు కొనుగోలు చేస్తే భవిష్యత్తులో ఎలాంటి ఇబ్బందులు తలెత్తవు.
అదనంగా ఈ ప్రాంతం సంగారెడ్డి, మెదక్ జిల్లాల మధ్యలో ఉండటం వల్ల కనెక్టివిటీ చాలా బాగుంది. రోడ్లు చక్కగా ఉన్నందున రవాణా సౌకర్యం కూడా అద్భుతంగా ఉంది. రైతుల నుంచి నేరుగా భూమి కొనుగోలు చేస్తే ఇంకా కొంత తక్కువ ధరకు లభించే అవకాశం ఉంది. ఎందుకంటే మధ్యవర్తుల నుంచి భూమి కొనుగోలు చేస్తే కమిషన్లు ఎక్కువగా తీసుకునే అవకాశం ఉంటుంది. అదే రైతు నుంచి డైరెక్టుగా కొనుగోలు చేస్తే తక్కువ ధరకే లభిస్తుంది.
ప్రస్తుతం చేగుంట రియల్ ఎస్టేట్ పెట్టుబడిదారులకు హాట్స్పాట్గా మారింది. ఇక్కడ ఎకరం భూమి కొనుగోలు చేసి కొన్ని సంవత్సరాలు వేచి చూస్తే, పెట్టుబడి విలువ రెండింతలు అయ్యే అవకాశం ఉందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. రాబోయే సంవత్సరాల్లో ఈ ప్రాంతం తెలంగాణలో రియల్ ఎస్టేట్ హబ్గా ఎదగడం ఖాయం అంటున్నారు. ఇక్కడ ఎకరం భూమిని కొనుగోలు చేస్తే బంగారు బాతును కొన్నట్లే అని చెబుతున్నారు.
Disclaimer: ఇక్కడ అందించిన సమాచారం కేవలం మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. దయచేసి దీన్ని పెట్టుబడి, ఆర్థిక లేదా వ్యాపార సలహాగా భావించవద్దు. గుర్తుంచుకోండి స్టాక్ మార్కెట్లు, మ్యూచువల్ ఫండ్స్, క్రిప్టోకరెన్సీలు, రియల్ ఎస్టేట్, విలువైన లోహాలు వంటి అన్ని రకాల పెట్టుబడులు మార్కెట్ ఆటు పోటులు రిస్కులకు లోబడి ఉంటాయి. దీని అర్థం, మీరు లాభపడవచ్చు లేదా నష్టపోవచ్చు. మీరు తీసుకునే ఎలాంటి పెట్టుబడి నిర్ణయాలు లేదా వ్యాపార కార్యకలాపాల వల్ల కలిగే నష్టాలు లేదా లాభాలకు మా సంస్థ జీ తెలుగు వెబ్ పోర్టల్ ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ బాధ్యత వహించదు. ఏదైనా ఆర్థిక నిర్ణయం తీసుకునే ముందు, తప్పకుండా ఒక రిజిస్టర్డ్ లేదా సర్టిఫైడ్ ఆర్థిక నిపుణుడిని సంప్రదించి, వారి సలహా తీసుకోమని పాఠకులకు సిఫార్సు చేస్తున్నాము.