Real Estate: హైదరాబాద్ నగరం దేశవ్యాప్తంగా రియల్ ఎస్టేట్ మార్కెట్ దృష్టిని ఆకర్షిస్తోంది. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నిర్వహించిన భూముల వేలం పాటల్లో ఒక్కో ఎకరం భూమి రూ. 177 కోట్లకు అమ్ముడుపోవడం.. నగర ఆస్తి విలువలు ఎంత పెరిగిపోయాయో స్పష్టంగా చూపించింది. ఈ వేలం ఫలితాలు హైదరాబాద్లో భూముల డిమాండ్ ఎంత ఉందో సూచిస్తున్నాయి.
హైదరాబాద్ నగర అభివృద్ధికి ప్రధాన కారణం ఐటీ రంగం విస్తరణ అని చెప్పాలి. హైటెక్ సిటీ, గచ్చిబౌలి, నానకరాం గూడ, కోకాపేట వంటి ప్రాంతాల్లో పెద్ద ఎత్తున ఐటీ కంపెనీలు, స్టార్టప్లు స్థాపించడంతో, దేశం నలుమూలల నుంచి నిపుణులు ఇక్కడ స్థిరపడుతున్నారు. ఈ ఐటీ ప్రొఫెషనల్స్ వలన నగరంలో నివాస అవసరాలు భారీగా పెరిగి, రియల్ ఎస్టేట్ రంగానికి ఊతమిచ్చాయి.
ప్రస్తుతం నగరంలోని అన్ని వైపులా ఉత్తరం నుంచి దక్షిణం వరకు, తూర్పు నుంచి పశ్చిమం వరకు రెసిడెన్షియల్, కమర్షియల్ ప్రాజెక్టులు వేగంగా ఎదుగుతున్నాయి. హైరైజ్ టవర్లు, గేటెడ్ కమ్యూనిటీలకు విపరీతమైన డిమాండ్ ఉంది. ముఖ్యంగా ఫ్లాట్లు, విల్లాలు కొనుగోలు చేయాలనే ఆసక్తి మధ్యతరగతి, ఉన్నత వర్గాల్లో ఎక్కువగా కనిపిస్తోంది.
ఇక డూప్లెక్స్ విల్లాలు నగరంలోని కొత్త ట్రెండ్గా మారాయి. లగ్జరీ లైఫ్ కోరుకునే కుటుంబాలు ఎక్కువగా వీటిని ఎంచుకుంటున్నాయి. అయితే నగర కేంద్రంలో లేదా ఐటీ హబ్ ప్రాంతాల్లో ఉన్న విల్లాల ధరలు కోట్లలో ఉంటాయి. కొన్ని చోట్ల రూ. 5 కోట్ల నుంచి రూ. 20 కోట్ల వరకూ పలుకుతున్నాయి. కొన్నిచోట్ల రూ. 3 కోట్ల నుంచి రూ. 5 కోట్ల మధ్య డూప్లెక్స్ విల్లాలు లభిస్తున్నాయి.
కానీ తక్కువ ఖర్చుతో డూప్లెక్స్ హౌస్ కావాలనుకునే వారికి కూడా ఇప్పుడు అవకాశం ఉంది. హైదరాబాద్లోని దుండిగల్ ప్రాంతం, దాని పరిసర గ్రామాలు గడ్డపోతారం, గాగిలాపూర్ వంటి ప్రాంతాల్లో డూప్లెక్స్ విల్లాలు కేవలం రూ. 80 లక్షల నుంచే ప్రారంభమవుతున్నాయి. ఈ ప్రాంతాలు ప్రస్తుతం వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న రియల్ ఎస్టేట్ జోన్లుగా మారుతున్నాయి.
దుండిగల్ పరిసరాల్లో చక్కటి రోడ్డు కనెక్టివిటీ, అవుటర్ రింగ్ రోడ్డు సమీపం, మౌలిక సదుపాయాలు, పచ్చని పరిసరాలు ఇవన్నీ ఈ ప్రాంతాన్ని మరింత ఆకర్షణీయంగా మార్చుతున్నాయి. అదనంగా, రాబోయే రీజినల్ రింగ్ రోడ్ (RRR) ఈ ప్రాంతం సమీపాన గడిచే అవకాశం ఉండటంతో, భవిష్యత్తులో ఇక్కడ భూముల ధరలు ఇంకా పెరిగే అవకాశం ఉందని రియల్ ఎస్టేట్ నిపుణులు చెబుతున్నారు.
తక్కువ ధరలో విల్లా కోరుకునే వారికి దుండిగల్ ప్రాంతం ఒక ఉత్తమ ఎంపికగా మారుతోంది. భవిష్యత్తులో అభివృద్ధి దిశగా ఉన్న ఈ ప్రాంతం, రాబోయే సంవత్సరాల్లో హైదరాబాద్ రియల్ ఎస్టేట్ మ్యాప్లో కీలక స్థానం సంపాదించనుంది.
