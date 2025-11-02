English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Real Estate: హైదరాబాద్‎కు కూతవేటు దూరంలో ఉన్న ఈ ప్రాంతంలో ఎకరం రూ. 40లక్షలే.. ఇప్పుడు కొంటే ఏడాదిలో కోటి పక్కా..!!

Real Estate: హైదరాబాద్ టు సిద్ధిపేట హైవేపై ఉన్న కుకునూర్‌పల్లి మండలం ఇప్పుడు రియల్ ఎస్టేట్‌లో హాట్‌స్పాట్‌గా మారుతోంది. ప్రస్తుతం ఇక్కడ ఎకరా భూమి ధర సుమారు రూ. 40 లక్షలు పలుకుతోంది. త్వరలో త్రిపుల్ ఆర్ రోడ్డు ప్రాజెక్ట్ కారణంగా ఈ ధర రూ. 1 కోటి వరకు పెరగనుందని రియల్ ఎస్టేట్ నిపుణులు చెబుతున్నారు. నగరానికి దగ్గరగా ఉండటం, రవాణా సౌకర్యం మెరుగవడం, భవిష్యత్‌లో కమర్షియల్‌ హబ్‌గా మారే అవకాశాలతో కుకునూర్‌పల్లి ప్రాంతం పెట్టుబడిదారుల కొత్త గమ్యస్థానంగా మారుతోంది.
హైదరాబాద్‌ నుండి సిద్ధిపేటకు వెళ్లే హైవేపై కుకునూర్‌పల్లి మండలం ఇప్పుడు రియల్ ఎస్టేట్‌ పెట్టుబడిదారుల దృష్టిని ఆకర్షిస్తోంది. కేవలం కొన్ని సంవత్సరాల క్రితమే ప్రశాంతమైన గ్రామీణ వాతావరణంలో ఉన్న ఈ ప్రాంతం, ఇప్పుడు భూముల అమ్మకాలతో కదలిక చెంది కొత్త ఆశలను రేకెత్తిస్తోంది. ప్రస్తుతం ఇక్కడ ఎకరా భూమి ధర సుమారు రూ. 40 లక్షల వరకు ఉంది. అయితే రాబోయే కొన్ని నెలల్లోనే ఈ ధర రెట్టింపు అవుతుందని రియల్ ఎస్టేట్ మార్కెట్ నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు.

  కుకునూర్‌పల్లి నుంచి హైదరాబాద్‌ దూరం చాలా తక్కువ కావడంతో, నగరానికి దగ్గరగా భూములు వెతుకుతున్న ఇన్వెస్టర్లు ఇక్కడకు పెద్ద ఎత్తున వస్తున్నారు. ముఖ్యంగా హైదరాబాద్‌–కరీంనగర్‌ నేషనల్‌ హైవేపై ఈ మండలం ఉండటం దీనికి పెద్ద ప్లస్‌ పాయింట్‌. ఈ రహదారి ద్వారా రోజూ వందలాది వాహనాలు రాకపోకలు చేస్తుండటంతో, భవిష్యత్‌లో ఈ ప్రాంతం కమర్షియల్‌ హబ్‌గా మారే అవకాశం ఉంది.  

అంతేకాదు, తెలంగాణ ప్రభుత్వం ప్రతిష్ఠాత్మకంగా తీసుకువస్తున్న త్రిపుల్‌ ఆర్‌ (Regional Ring Road) ప్రాజెక్ట్‌ కూడా కుకునూర్‌పల్లి పరిధిని ఆనుకోని వెళ్తుంది. ఈ ప్రాజెక్ట్‌ పూర్తయిన తర్వాత, ఈ ప్రాంతంలో రోడ్డు కనెక్టివిటీ మరింత మెరుగవుతుంది.

  రవాణా సౌకర్యం పెరిగితే ఇక్కడ భూమి విలువలు పలు రెట్లు పెరగడం ఖాయం. ప్రస్తుతం రూ. 40 లక్షలకు లభిస్తున్న ఎకరా భూమి, వచ్చే ఏడాదికి రూ. 1 కోటి దాకా చేరే అవకాశముందని రియల్ ఎస్టేట్‌ నిపుణులు చెబుతున్నారు.  

ఇక వ్యవసాయ భూములుగా ఉన్న ఈ ప్లాట్లు, భవిష్యత్తులో లేఅవుట్‌లు, ఫార్మ్‌ హౌస్‌లు, రిసార్ట్స్‌ లేదా చిన్న ఇండస్ట్రీ ప్రాజెక్టులకు కూడా అనువుగా మారవచ్చు. ఇప్పటికే కొంతమంది హైదరాబాదీ వ్యాపారులు ఇక్కడ ఎకరాల కొద్దీ భూములు కొనుగోలు చేస్తున్నారు. అంతేకాదు, కుకునూర్‌పల్లి పరిసరాల్లో విద్యాసంస్థలు, గోదాములు, చిన్న ఫ్యాక్టరీలు కూడా వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతున్నాయి.

మొత్తం మీద, కుకునూర్‌పల్లి భూమి ఇప్పుడు సాధారణ ఇన్వెస్టర్‌కి కూడా గోల్డెన్‌ ఛాన్స్‌ లాంటిది. తక్కువ పెట్టుబడి పెట్టి, కొద్ది కాలంలోనే భారీ లాభాలు పొందే అవకాశాలు ఉన్నాయి. నగరానికి దగ్గరగా, హైవేపై, భవిష్యత్‌లో రోడ్డు ప్రాజెక్ట్‌ లాభాలు దక్కే ఈ మండలం త్వరలోనే తెలంగాణలోని అత్యంత వేగంగా ఎదుగుతున్న రియల్ ఎస్టేట్‌ జోన్‌గా మారడం ఖాయం.

    Disclaimer: ఇక్కడ అందించిన సమాచారం కేవలం మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. దయచేసి దీన్ని పెట్టుబడి, ఆర్థిక లేదా వ్యాపార సలహాగా భావించవద్దు. గుర్తుంచుకోండి స్టాక్ మార్కెట్లు, మ్యూచువల్ ఫండ్స్, క్రిప్టోకరెన్సీలు, రియల్ ఎస్టేట్, విలువైన లోహాలు వంటి అన్ని రకాల పెట్టుబడులు మార్కెట్ ఆటు పోటులు రిస్కులకు లోబడి ఉంటాయి. దీని అర్థం, మీరు లాభపడవచ్చు లేదా నష్టపోవచ్చు. మీరు తీసుకునే ఎలాంటి పెట్టుబడి నిర్ణయాలు లేదా వ్యాపార కార్యకలాపాల వల్ల కలిగే నష్టాలు లేదా లాభాలకు మా సంస్థ జీ తెలుగు వెబ్ పోర్టల్ ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ బాధ్యత వహించదు. ఏదైనా ఆర్థిక నిర్ణయం తీసుకునే ముందు, తప్పకుండా ఒక రిజిస్టర్డ్ లేదా సర్టిఫైడ్ ఆర్థిక నిపుణుడిని సంప్రదించి, వారి సలహా తీసుకోమని పాఠకులకు సిఫార్సు చేస్తున్నాము.  

