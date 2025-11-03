English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Real Estate: సికింద్రాబాద్ స్టేషన్ నుంచి జస్ట్ 20కిలోమీటర్ల దూరంలోనే రూ. 40లక్షలకే 150గజాల ఓపెన్ ప్లాట్.. ఈ ఛాన్స్ అస్సలు మిస్ కోవద్దు..!!

Real Estate: తెలంగాణ రాష్ట్ర రాజధాని హైదరాబాద్ నగరం.. ప్రస్తుతం దేశంలో వేగంగా విస్తరిస్తున్న మెట్రో నగరాల్లో పోటీ పడుతూ అగ్రస్థానంలో నిలిచింది. ఫార్మా, ఐటీ, ఇన్‌ఫ్రాస్ట్రక్చర్ వంటి రంగాలు విస్తరించడంతోపాటుగా ఔటర్ రింగ్ రోడ్డు పరిసర ప్రాంతాల్లో భారీ స్థాయిలో డెవలప్ మెంట్ జరుగుతోంది. దీంతో నగరంలోని ప్రతి మూలలోనూ రియల్ ఎస్టేట్ రంగం చురుగ్గా మారుతోంది. దీంతో ఇన్వెస్టర్లు భారీగా లాభాలను పొందుతున్నారు. ముఖ్యంగా హైదరాబాద్ నగర పరిసర ప్రాంతాల్లో కొత్త కొత్త వెంచర్లు, రెసిడెన్షియల్ ప్రాజెక్టులు వేగంగా ఎదుగుతూ మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీస్ కు అందుబాటులో ఇంటిని నిర్మించుకునే అవకాశాలను తెరుస్తున్నాయి.

అయితే సికింద్రాబాద్ స్టేషన్ నుంచి సరిగ్గా 20 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఔటర్ రింగ్ రోడ్డుకు అనుకుని ఉన్న ప్రాంతంలో రూ. 40లక్షలకే 150గజాల విస్తీర్ణం ఉన్న ఓపెన్ ప్లాట్స్ అందుబాటులో ఉంటున్నాయి. నగరం వేగంగా విస్తరిస్తుండటంతో భూముల ధరలు కూడా పెరుగుతున్నాయి. నిజానికి హైదరాబాద్ రియల్ ఎస్టేట్ మార్కెట్ గత కొన్నిసంవత్సరాలుగా విపరీతంగా పెరిగిందని చెప్పవచ్చు.

భారత్ లో ముంబై తర్వాత రియల్ఎస్టేట్ డెవలప్ మెంట్ లో హైదరాబాద్ లో రెండోవ స్థానంలో నిలిచింది. ఈ మధ్యే ప్రభుత్వం నిర్వహించిన వేలంలో ఒక ఎకరం భూమి రూ. 177కోట్లకు అమ్ముడైందంటే అర్థం చేసుకోవచ్చు. నగరంలో భూములు ఏ స్థాయిలో పెరిగాయో అర్థమవుతోంది.

భూముల ధరలు భారీగా పెరుగుతున్నప్పటికీ నగరానికి ఉత్తరంవైపు ఇంకా తక్కువ ధరలకే భూములు లభిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా శామీర్ పేట్ ప్రాంతం ప్రస్తుతం మిడిల్ క్లాస్ ప్రజలకు అందుబాటులో ఉన్న బెస్ట్ ఆప్షన్ గా మరింది. ఔటర్ రింగ్ రోడ్డుగా దగ్గరగా ఉండటం వల్ల ఈ ప్రాంతం భవిష్యత్తులో మరింత వేగంగా డెవలప్ చెందే ఛాన్స్ ఉందని రియల్ ఎస్టేట్ విశ్లేషకులు చెబుతున్నారు.

ఈ ప్రాంతంలో ఇప్పటికే ఎన్నో రిసార్టులు వెలిశాయి. ఇంటర్నేషనల్ స్కూల్స్ సైతం దగ్గరిలో ఉన్నాయి. హైదరాబాద్, కరీంనగర్ మరో ప్లస్ పాయింట్ అని చెప్పవచ్చు. శామీర్ పేట ఔటర్ రింగ్ పై నుంచి మేడ్చల్, కీసర, ఘట్కేసర్ దగ్గర ఉంటాయి. దీంతో ఇక్కడ వంద, 150 గజాల విస్తీర్ణంలో వెంచర్లు కూడా వెలిశాయి. ఇండిపెండెంట్ ఇళ్లు కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి.

  అవి కూడా దాదాపు 50 నుంచి రూ. 60లక్షల నుంచి మొదలవుతున్నాయి. నగరం పశ్చిమ దిశకంటే ఇక్కడ ధరలు తక్కువగా ఉండటంతో ఇక్కడ ఇండ్లు, ఓపెన్ ప్లాట్లు కొనుగోలు చేసేందుకు జనం ఆసక్తి చూపిస్తున్నారు. రానున్న కాలంలో హైదరాబాద్ రియల్ ఎస్టేట్ లో అత్యధికంగా ఎదగే జోన్ గా మారే ఛాన్స్ ఉందని నిపుణులు అభిప్రాయం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.  

  Disclaimer: ఇక్కడ అందించిన సమాచారం కేవలం మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. దయచేసి దీన్ని పెట్టుబడి, ఆర్థిక లేదా వ్యాపార సలహాగా భావించవద్దు. గుర్తుంచుకోండి స్టాక్ మార్కెట్లు, మ్యూచువల్ ఫండ్స్, క్రిప్టోకరెన్సీలు, రియల్ ఎస్టేట్, విలువైన లోహాలు వంటి అన్ని రకాల పెట్టుబడులు మార్కెట్ ఆటు పోటులు రిస్కులకు లోబడి ఉంటాయి. దీని అర్థం, మీరు లాభపడవచ్చు లేదా నష్టపోవచ్చు. మీరు తీసుకునే ఎలాంటి పెట్టుబడి నిర్ణయాలు లేదా వ్యాపార కార్యకలాపాల వల్ల కలిగే నష్టాలు లేదా లాభాలకు మా సంస్థ జీ తెలుగు వెబ్ పోర్టల్ ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ బాధ్యత వహించదు. ఏదైనా ఆర్థిక నిర్ణయం తీసుకునే ముందు, తప్పకుండా ఒక రిజిస్టర్డ్ లేదా సర్టిఫైడ్ ఆర్థిక నిపుణుడిని సంప్రదించి, వారి సలహా తీసుకోమని పాఠకులకు సిఫార్సు చేస్తున్నాము.  

