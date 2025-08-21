English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Real Estate: రియల్ ఎస్టేట్ లో హీరో శోభన్ బాబు సక్సెస్ సీక్రెట్ ఇదే..ఈ రంగంలో ఆయన్ను మించినోడు లేడు బాస్..!!

Hero Shobhan Babu's Secret in Real estate: నటుడిగా అశేష ప్రేక్షకాదరణ పొందిన శోభన్ బాబు, రియల్ ఎస్టేట్ రంగంలో కూడా తనదైన ముద్ర వేశారు. ఆయన తెలివైన పెట్టుబడుల వెనుక ఉన్న రహస్యం కేవలం అదృష్టం కాదు, ఒక పక్కా ప్రణాళిక, దీర్ఘకాలిక దృష్టి. సినిమా హీరోగా ఉన్నత శిఖరాలను అధిరోహించిన ఆయన, తన సంపాదనను కేవలం విలాసాలకు కాకుండా, భవిష్యత్తు కోసం ఎలా ఉపయోగించుకున్నారో తెలుసుకుందాం.
 
శోభన్ బాబు రియల్ ఎస్టేట్ లో సక్సెస్ కావడానికి ప్రధాన కారణం సరైన సమయంలో పెట్టుబడులు పెట్టడమే అని చెప్పవచ్చు. అప్పట్లో నటులు సంపాదించిన డబ్బును విలాసాలకు ఖర్చు పెట్టడం సాధారణం. అలా చాలా మంది నటులు తమ చివరి దశలో డబ్బులు నానా కష్టాలు పడ్డారు. కానీ శోభన్ బాబు తన సినిమాల షెడ్యూల్స్ ఎంత బిజీగా ఉన్నా, రియల్ ఎస్టేట్ మార్కెట్ పై నిరంతరం అధ్యయనం చేసేవారు.

ఎక్కడ భూమి విలువ పెరుగుతుంది, భవిష్యత్తులో ఏ ప్రాంతాలు అభివృద్ధి చెందుతాయి అనే విషయాలను ఆయన నిశితంగా గమనించేవారు. ఆయన ఎక్కువగా చెన్నై చుట్టూ ఉన్న గ్రామీణ ప్రాంతాలపై దృష్టి పెట్టేవారు. భవిష్యత్తులో ఈ ప్రాంతాలు నగర విస్తరణలో భాగంగా మారతాయని ఆయన ముందుగానే అంచనా వేశారు. ఆ అంచనా ఫలించింది.  

శోభన్ బాబు ఒకేసారి పెద్ద మొత్తంలో పెట్టుబడి పెట్టడానికి బదులుగా, చిన్న చిన్న ప్లాట్లలో, చిన్న చిన్న మొత్తాలలో పెట్టుబడులు పెట్టేవారు. దీనివల్ల రిస్క్ తక్కువగా ఉండేది. ఒకే ప్రాంతంలో కాకుండా, వివిధ ప్రాంతాలలో పెట్టుబడులు పెట్టడం వల్ల ఆయనకు మంచి లాభాలు వచ్చాయి.

ఉదాహరణకు, చెన్నైలోని వేలచ్చేరి, తదితర ప్రాంతాలలో ఆయన పెట్టుబడులు పెట్టారు. ఆ సమయంలో అవి అంతగా అభివృద్ధి చెందని ప్రాంతాలు. కానీ కాలక్రమేణా ఆ ప్రాంతాల విలువ అమాంతం పెరిగింది.   

శోభన్ బాబు పెట్టుబడులు కేవలం స్వల్పకాలిక లాభాల కోసం కాదు. ఆయన దీర్ఘకాలికంగా ఆస్తుల విలువ పెరగాలని కోరుకున్నారు. కొన్న భూమిని వెంటనే అమ్మేయకుండా, దాని విలువ పెరిగేంత వరకు వేచి చూసేవారు. దీనివల్ల ఆయనకు భారీ లాభాలు వచ్చాయి. ఈ విధానం చాలామందికి స్ఫూర్తినిచ్చింది. డబ్బు సంపాదించడం ఎంత ముఖ్యమో, దాన్ని తెలివిగా పెట్టుబడి పెట్టడం కూడా అంతే ముఖ్యమని ఆయన నిరూపించారు. ఆయన తన ఆదాయంలో ఒక భాగాన్ని క్రమం తప్పకుండా పెట్టుబడులకు కేటాయించేవారు.

శోభన్ బాబు కేవలం ఊహాగానాలపై ఆధారపడలేదు. ఆయన భూమి భౌగోళిక పరిస్థితులు, ప్రభుత్వ ప్రాజెక్టుల రాక, రోడ్ల విస్తరణ లాంటి అంశాలను పరిగణనలోకి తీసుకునేవారు. ఏ ప్రాంతంలో కొత్త ప్రాజెక్టులు వస్తాయి, ఏ రోడ్డు విస్తరించబడుతుంది అనే విషయాలపై ఆయన నిపుణులను సంప్రదించేవారు. ఈ ఖచ్చితమైన సమాచారం ఆయన విజయానికి ఒక ప్రధాన కారణం. తన సహచర నటులకు కూడా ఆయన ఆర్థిక విషయాల్లో సలహాలు ఇచ్చేవారు.

శోభన్ బాబు రియల్ ఎస్టేట్ విజయం వెనుక నిబద్ధత, నిరంతర పరిశీలన, క్రమశిక్షణతో కూడిన ప్రణాళిక ఉన్నాయి. ఒక సినీ నటుడిగా ఆయన ఎలా కష్టపడి పైకి ఎదిగారో, అదే క్రమశిక్షణను రియల్ ఎస్టేట్ లోనూ పాటించి విజయం సాధించారు. ఆయన జీవితం డబ్బు సంపాదించడం మాత్రమే కాదు, దాన్ని ఎలా తెలివిగా భద్రంగా పెట్టుకోవాలో కూడా ఒక ఉదాహరణగా నిలుస్తుంది.  

