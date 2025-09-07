Real Estate: విశాఖ మరో ముంబై అవుతుందా? అందుకు దారి తీసే పరిణామాలు ఇవే..!!

Real Estate: విశాఖ నగరం ఆంధ్రప్రదేశ్ అభివృద్ధికి కేంద్ర బిందువుగా మారింది. భోగాపురంలో అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం నిర్మాణం వేగంగా సాగుతుండటం నగరానికి మరింత ప్రాధాన్యత తీసుకొచ్చింది. తూర్పు తీరంలో చెన్నై తర్వాత వేగంగా పెరుగుతున్న నగరంగా వైజాగ్ గుర్తింపు పొందుతోంది. కేంద్ర ప్రభుత్వం చేపట్టిన స్మార్ట్ సిటీ ప్రాజెక్టులో విశాఖపట్నం ప్రత్యేక స్థానం సంపాదించుకోవడం దీని అభివృద్ధి దిశగా కీలక అడుగు అని చెప్పవచ్చు.
రాష్ట్ర విభజన అనంతరం హైదరాబాద్ తెలంగాణకు రాజధానిగా మారడంతో, ఆంధ్రప్రదేశ్ కు ఒక పెద్ద మహానగరం అవసరం ఏర్పడింది. అలాంటి సమయంలో విశాఖపట్నమే సహజమైన ఎంపికగా మారింది. రెవెన్యూ సంపాదనలో, పరిశ్రమల అభివృద్ధిలో, విద్యా రంగంలో, రియల్ ఎస్టేట్ వృద్ధిలో విశాఖ ముందంజలో నిలుస్తోంది. గతంలోనే విశాఖను ఎగ్జిక్యూటివ్ రాజధానిగా ప్రకటించగా, ప్రస్తుతం అమరావతికి ప్రాధాన్యత ఇచ్చినా, వైజాగ్ అభివృద్ధి మాత్రం నిరంతరంగా కొనసాగుతోంది.
విశాఖపట్నం ఇప్పటికే రైల్వే జంక్షన్, జాతీయ రహదారుల కనెక్టివిటీ, సముద్ర తీరానికి ఉన్న ప్రాధాన్యం వల్ల ఒక ముఖ్యమైన ట్రాన్స్పోర్ట్ హబ్గా ఉంది. దీనికి తోడు అనేక కేంద్ర ప్రభుత్వ పరిశ్రమలు, డిఫెన్స్ సంస్థలు ఇక్కడ స్థాపించారు. ఈ కారణంగా నగరంలో కాస్మోపాలిటన్ కల్చర్ ఏర్పడింది. వివిధ ప్రాంతాల ప్రజలు ఇక్కడ స్థిరపడి ఉండటం వల్ల వైజాగ్ ఒక గ్లోబల్ సిటీకీ తగ్గకుండా అభివృద్ధి చెందుతోంది.
ఇక విద్యా రంగంలోనూ విశాఖ ప్రత్యేక గుర్తింపు సాధించింది. అనేక విశ్వవిద్యాలయాలు, ఇంజనీరింగ్ కాలేజీలు, మెడికల్ ఇనిస్టిట్యూట్స్, పరిశోధన సంస్థలు ఉండటంతో ఇది ఒక ఎడ్యుకేషనల్ హబ్గా పేరు సంపాదించింది. దీనితోపాటు ఐటీ రంగంలో కూడా ప్రభుత్వం ప్రోత్సాహం అందించడం వల్ల, భవిష్యత్తులో వైజాగ్ తూర్పు తీర ఐటీ హబ్ గా ఎదగనుందని నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు.
రియల్ ఎస్టేట్ రంగంలో విశాఖ, అనకాపల్లి పరిసరాలు వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతున్నాయి. కొత్త రెసిడెన్షియల్ ప్రాజెక్టులు, కమర్షియల్ కాంప్లెక్సులు నిర్మాణంలో ఉండటంతో భవిష్యత్తులో ఇక్కడ నివాసం, పెట్టుబడులకు మంచి అవకాశాలు ఉంటాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
విశాఖపట్నం తూర్పు తీరంలో ఒక మహానగరంగా మారే దిశగా పయనిస్తోంది. అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం, స్మార్ట్ సిటీ ప్రాజెక్టు, పరిశ్రమల అభివృద్ధి, ఐటీ రంగం విస్తరణ, విద్యా రంగం వృద్ధి ఇవన్నీ కలసి వైజాగ్ను భవిష్యత్తులో మరో ముంబై స్థాయికి తీసుకెళ్లే అవకాశం ఉంది.
రియల్ ఎస్టేట్ రంగంలో ఉన్నవారు ఈ ప్రాంతాల్లో భూములు కొనుగోలు చేసినట్లయితే భవిష్యత్తులో మంచి లాభాలను పొందవచ్చని నిపుణులు చెబుతున్నారు. (Disclaimer: ఈక్విటీ మార్కెట్లలో పెట్టుబడులు రిస్కుతో కూడుకున్నవి. ఈ కథనంలో ఇక్కడ వ్యక్తీకరించిన అభిప్రాయాలు/సూచనలు/సలహాలు కేవలం పాఠకుల అవగాహన కోసం మాత్రమే. జీ తెలుగు ఎలాంటి షేర్ మార్కెట్ రికమండేషన్స్ ఇవ్వదు. ఏదైనా ఆర్థిక నిర్ణయం తీసుకునే ముందు నిపుణులైన సర్టిఫైడ్ ఇన్వెస్ట్ మెంట్ ఫైనాన్షియల్ అడ్వైజర్లను సంప్రదించాలని జీ తెలుగు పాఠకులను సూచిస్తుంది.)