Realme 15T 5G ప్రీ-ఆర్డర్స్‌ ప్రారంభం.. ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో చీప్‌ ధరకే బెస్ట్ మొబైల్‌..

Realme 15T 5G Price: ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో రియల్‌మీ 15T 5G స్మార్ట్‌ఫోన్ ప్రత్యేకమైన డిస్కౌంట్‌తో లభిస్తోంది. దీనికి సంబంధించిన మొదటి సేల్‌ ప్రారంభం కాబోతోంది. అయితే, దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. 

Realme 15T 5G Price Drope: అత్యంత చీప్ ధరలోనే రియల్‌మీ ప్రీమియం స్మార్ట్‌ఫోన్‌ కొనుగోలు చేయాలనుకుంటున్నారా? ఇదే మంచి ఛాన్స్‌గా భావింవచ్చు..రియల్‌మీ 15T 5G స్మార్ట్‌ఫోన్‌కు సంబంధించిన ప్రీ-ఆర్డర్ల ప్రక్రియ ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో ప్రారంభమైంది. ఇందులో భాగంగా కొనుగోలు చేసేవారికి భారీ డిస్కౌంట్‌తో ఈ మొబైల్‌ సొంతం చేసుకోవచ్చు. దీనిని కంపెనీ రియల్‌మీ 15T 5G భారతదేశంలో సెప్టెంబర్ 2న మార్కెట్‌లోకి విడుదల చేసింది. 
రియల్‌మీ 15T 5G స్మార్ట్‌ఫోన్ లాంచ్‌ తేది నుంచే ఫ్లిప్‌కార్ట్‌తో పాటు ఇతర ఈ కామర్స్‌ కంపెనీ వెబ్‌సైట్‌లలో ప్రీ-ఆర్డర్లను అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చింది. అయితే, దీనికి సంబంధించిన మొదటి సేల్ సెప్టెంబర్ 6న ప్రారంభం కాబోతోంది. ఇందులో భాగంగా కొనుగోలు చేస్తే ఛీప్ ధరకే లభిస్తోంది.  

ఈ Realme 15T 5G మొబైల్ ఫీచర్స్‌ వివరాల్లోకి వెళితే.. ఇది 6.57-అంగుళాల FHD+ AMOLED డిస్‌ప్లేతో పాటు 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్‌ సపోర్ట్‌తో అందుబాటులోకి వచ్చింది. అంతేకాకుండా 4000 nits వరకు గరిష్ట బ్రైట్‌నెస్‌ సెటప్‌తో లభిస్తోంది. ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ MediaTek Dimensity 6400 Max 5G చిప్‌సెట్ ప్రాసెసర్‌తో లభిస్తోంది.  

ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ బ్యాక్‌ సెటప్‌లో 50MP మెయిన్ సెన్సార్‌లతో పాటు 2MP సెకండరీ సెన్సార్ వెనుక కెమెరాలను కలిగి ఉంటుంది. దీంతో పాటు ఫ్రంట్‌ భాగంలో 50MP సెల్ఫీ కెమెరా లభిస్తోంది. అలాగే రెండు కెమెరాలు కూడా 4K వీడియో రికార్డింగ్‌కు సపోర్ట్ చేస్తాయని కంపెనీ క్లైమ్‌ చేస్తోంది.

ఇక ఈ మొబైల్‌ ఎంతో శక్తివంతమైన 7000mAh బ్యాటరీతో పాటు 60W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్‌తో లభిస్తోంది. ఇది Android 15 ఆధారిత Realme UI 6.0 ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్‌పై రన్‌ అవుతోంది. అలాగే ప్రత్యేకమైన ఇన్-డిస్‌ప్లే ఫింగర్‌ప్రింట్ సెన్సార్‌ను కూడా కలిగి ఉంటుంది. ఇందులో కంపెనీ ప్రత్యేకంగా AI ఆధారిత (AI Edit Genie, AI Snap Mode, AI Landscape) కెమెరా ఫీచర్లు కూడా లభిస్తున్నాయి.  

ప్రస్తుతం ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ మూడు స్టోరేజ్‌ వేరియంట్స్‌లో అందుబాటులో ఉంది. ఇందులోని మొదటి స్టోరేజ్‌ వేరియంట్‌ 8GB ర్యామ్ + 128GB స్టోరేజ్‌తో రూ.20,999తో పాటు 8GB ర్యామ్ + 256GB స్టోరేజ్‌తో రూ.22,999తో అందుబాటులో ఉంది. ఇక మూడవ వేరియంట్ 12GB ర్యామ్ + 256GB స్టోరేజ్‌తో రూ.24,999తో లభిస్తోంది.  

ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో బేస్‌ వేరియంట్‌పై ప్రత్యేకమైన బ్యాంక్‌ డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్‌తో పాటు ఎన్నో రకాల ఆఫర్స్‌ లభిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా SBIతో పాటు ఫ్లిప్‌కార్ట్‌ యాక్సిస్‌ బ్యాంక్‌ క్రెడిట్ కార్డ్‌ను వినియోగించి పేమెంట్ చేస్తే దాదాపు రూ. 1,049కే లభిస్తోంది. దీంతో ఈ ఆఫర్స్‌తో కేవలం రూ.19,990కే లభిస్తోంది.

