English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • Realme C85 Price: రూ.12వేలకే 50MP సోనీ AI కెమెరా Realme C85 మొబైల్.. నవంబర్ 28న గ్రాండ్‌ లాంచ్‌!

Realme C85 Price: రూ.12వేలకే 50MP సోనీ AI కెమెరా Realme C85 మొబైల్.. నవంబర్ 28న గ్రాండ్‌ లాంచ్‌!

Realme C85 5G Price In India: త్వరలోనే మార్కెట్‌లోకి Realme C85 5G స్మార్ట్‌ఫోన్‌ లాంచ్‌ కాబోతోంది. దీనిని కంపెనీ నవంబర్ 28న మార్కెట్‌లోకి విడుదల చేయబోతోంది. అయితే, దీనికి సంబంధించిన ధర, ఫీచర్స్‌ వివరాలు ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం. 

Realme C85 5G Price In India: అత్యంత ప్రీమియం ఫీచర్స్‌తో మార్కెట్‌లో రియల్‌మీ కంపెనీ తమ చౌవకైన స్మార్ట్‌ఫోన్‌ను విడుదల చేయబోతోంది. భారత్‌లో రియల్ మీ రియల్‌మీ C85 5G పేరుతో తమ కొత్త స్మార్ట్‌ఫోన్‌ను లాంచ్‌ చేసేందుకు సిద్ధమైంది. ఇది చాలా అద్భుతమైన ప్రీమియం ఫీచర్స్‌ను కలిగి ఉండబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. అయితే, ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌కి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
 
1 /5

భారత మార్కెట్‌లోకి రియల్ మీ విడుదల చేసే రియల్‌మీ C85 5G స్మార్ట్‌ఫోన్‌ చాలా ప్రత్యేకంగా ఉండబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇది మోస్ట్‌ పవర్‌ఫుల్ 7,000mAh బ్యాటరీ, రియల్‌మీ C-సిరీస్‌తో అందుబాటులోకి రాబోతోంది. దీంతో పాటు దీనిని కంపెనీ ధర రూ.12,999తోనే ప్రారంభించబోతున్నట్లు అధికారిక సమాచారం.  

2 /5

Realme C85 5G స్మార్ట్‌ఫోన్‌ చాలా ప్రత్యేకమైన 45W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్‌ సపోర్ట్‌ ఫీచర్‌ను కూడా కలిగి ఉంటుంది. ఇది కేవలం 5 నిమిషాల పాటు ఛార్జ్‌ చేస్తే దాదాపు 1.5 గంటల పాటు బ్యాటరీ ప్యాక్‌ను అందిస్తుంది. దీనికి ప్రత్యేకంగా  6.5W రివర్స్ ఛార్జింగ్‌ సపోర్ట్‌ను కూడా అందిస్తోంది. అలాగే బ్యాటరీ పనితీరు దాదాపు ఆరు సంవత్సరాల పాటు ఉండేట్లు తయారు చేశారు.   

3 /5

ఈ Realme C85 స్మార్ట్‌ఫోన్‌ చాలా ప్రత్యేకమైన 6.8-అంగుళాల AMOLED డిస్‌ప్లేను కూడా కలిగి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా 1200 nits పీక్ బ్రైట్‌నెస్‌ సపోర్ట్‌ను కూడా అందిస్తోంది. అలాగే ఇది IP69-రేటింగ్ కలిగి ఉంటుంది. రియల్‌మీ కంపెనీ ఇందులో మిలిటరీ-గ్రేడ్ షాక్ రెసిస్టెన్స్‌ను కూడా అందిస్తోంది. అలాగే 400 శాతం బిగ్గరగా వాల్యూమ్ సపోర్ట్‌ కూడా అందుబాటులో ఉంటుంది.  

4 /5

ఈ మొబైల్‌ బ్యాక్‌ సెటప్‌లో 50MP సోనీ AI కెమెరాను కూడా అందిస్తోంది. దీంతో పాటు ఇది ఎంతో శక్తివంతమైన MediaTek Dimensity 6300 చిప్‌సెట్‌ను కూడా కలిగి ఉండబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇవే కాకుండా ఎన్నో రకాల ప్రత్యేకమైన ఫీచర్స్‌ అందుబాటులో ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. అయితే, దీనికి సంబంధించిన అధికారిక ప్రకట, పోస్టర్స్‌ కూడా ఇటీవలే సోషల్ మీడియాలో ప్రత్యేక్షమయ్యాయి.     

5 /5

Realme C85 5G స్మార్ట్‌ఫోన్‌ను కంపెనీ నవంబర్ 28న భారత మార్కెట్‌లో విడుదల చేయబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇది C-సిరీస్ బడ్జెట్ విభాగానికి అనుగణంగానే లాంచ్‌ చేసేందుకు కంటే సిద్ధమైన్నట్లు సంచారం. ఇది మార్కెట్‌లోకి లాంచ్‌ అయితే, POCO M7 Pro వంటి స్మార్ట్‌ఫోన్స్‌తో పోటీ పడే అవకాశాలు ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. 

Realme C75 5G Realme C75 Realme C85 Price Realme C85 5G Price In India Realme C85 Pro

Next Gallery

Sankranthi School holidays: పిల్లలు ఎగిరి గంతేసే వార్త.. ఈ సారి సంక్రాంతికి ఏకంగా 9 రోజులు సెలవులు.. ఎప్పటి నుంచి అంటే..