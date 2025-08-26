English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Realme GT Neo 7 Pro: పండగ పూట శుభవార్త.. పవర్‌ఫుల్ ఫీచర్స్‌తో మార్కెట్‌లోకి Realme GT Neo 7 Pro మొబైల్..

Realme GT Neo 7 Pro Price: ప్రముఖ స్మార్ట్ ఫోన్ కంపెనీ Realme మంచి ఫ్లాగ్‌షిప్ స్మార్ట్ ఫోన్ కొనుగోలు చేయాలనుకుంటున్నారా? కొన్ని రోజులు వెయిట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. అతి త్వరలోనే Realme GT Neo 7 Pro మొబైల్ అందుబాటులోకి రాబోతున్నట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి. ఇది శక్తివంతమైన ఫీచర్స్‌తో విడుదల కాబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. అంతేకాకుండా దీనిని కంపెనీ అద్భుతమైన డిజైన్‌తో అందుబాటులోకి తీసుకురాబోతున్నట్లు సమాచారం. ఈ మొబైల్‌కి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఏంటో మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. 
 
ఈ Realme GT Neo 7 Pro స్మార్ట్ ఫోన్‌ను కంపెనీ ఈ ఏడాది చివరి నెలలో అందుబాటులోకి తీసుకు రాబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఈ మొబైల్‌ను కంపెనీ ముందుగా ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో విక్రయించబోతోంది. ఈ మొబైల్ కు సంబంధించిన కొన్ని ఫీచర్స్‌తో పాటు ఇతర వివరాలు ఇటీవల మార్కెట్లో లీకయ్యాయి. వాటికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.  

ఈ Realme GT Neo 7 Pro స్మార్ట్ ఫోన్‌ను అత్యంత శక్తివంతమైన కర్వ్డ్ AMOLED డిస్‌ప్లేతో అందుబాటులోకి తీసుకురాబోతున్నారు. అంతేకాకుండా ఈ మొబైల్ శక్తివంతమైన స్నాప్‌డ్రాగన్ గేమింగ్ చిప్‌సెట్ తో విడుదలయ్యే అవకాశాలు ఉన్నట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి. అలాగే ఇది 5800mAh ప్రత్యేకమైన బ్యాటరీని కలిగి ఉండబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది.   

ఈ స్మార్ట్ ఫోన్ డిస్ప్లే వివరాల్లోకి వెళితే.. ఇది 120Hz స్మూత్ రిఫ్రెష్ రేట్‌తో 6.78-అంగుళాల కర్వ్డ్ LTPO AMOLED డిస్‌ప్లేతో విడుదల కాబోతోంది. గరిష్టంగా దీని బ్రైట్నెస్ 6500 నిట్స్ ఉంటుంది. అంతేకాకుండా ఈ స్క్రీన్ గేమింగ్ చేసే వారికి చాలా ప్రత్యేకంగా ఉంటుంది. అంతేకాకుండా ఇది స్నాప్‌డ్రాగన్ 8 ఎలైట్ ప్రాసెసర్‌తో రన్ అవుతుంది.   

ఇక ఈ మొబైల్‌ను కంపెనీ వివిధ స్టోరేజ్ ఆప్షన్స్‌తో అందుబాటులోకి తీసుకురాబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇక ఈ మొబైల్ ను కంపెనీ ఎంతో శక్తివంతమైన 5800mAh బ్యాటరీతో అందుబాటులోకి తీసుకురాబోతోంది. అలాగే 120W అల్ట్రా ఛార్జ్ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్‌ను కూడా అందిస్తోంది. 

ఇక ఈ స్మార్ట్ ఫోన్ కెమెరా సెటప్ వివరాల్లోకి వెళ్తే.. దీని వెనక భాగంలో ప్రత్యేకమైన 50MP ప్రధాన సెన్సార్, 8MP అల్ట్రా-వైడ్ లెన్స్, 50MP పెరిస్కోప్ జూమ్ లెన్స్‌ను దానికి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా ఫ్రంట్ భాగంలో 16MP సెల్ఫీ కెమెరా అందుబాటులో ఉండబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. అలాగే దీనిని కంపెనీ రూ.35 వేల లోపే విడుదల చేసే అవకాశాలు ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది.

