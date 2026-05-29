Realme Narzo 100 Lite 5g: కేవలం రూ.999కే 5G మొబైల్.. అమెజాన్‌లో రియల్‌మీ Narzo 100 Liteపై కళ్లు చెదిరే ఆఫర్స్!

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: May 29, 2026, 03:23 PM IST|Updated: May 29, 2026, 03:23 PM IST


Realme Narzo 100 Lite 5g Discounts: అమెజాన్‌లో realme narzo 100 Lite 5G మొబైల్ అద్భుతమైన డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్‌తో లభిస్తుంది. ముఖ్యంగా దీనిని ఇప్పుడే కొనుగోలు చేసే వారికి ఎన్నో రకాల స్పెషల్ బ్యాంకు డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్‌తో పాటు ఎక్స్చేంజ్ ఆఫర్ కూడా అందుబాటులో ఉంది. అయితే, ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌పై అమెజాన్‌లో ఉన్న స్పెషల్ ఆఫర్స్ వివరాలు అన్ని ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..

Realme Narzo 100 Lite 5g Discounts: రియల్ మీ బ్రాండ్లకు సంబంధించిన కొన్ని మొబైల్స్ ఎప్పుడు అత్యంత  తక్కువ ధరల్లోనే లభిస్తూ ఉంటాయి. ముఖ్యంగా మిడిల్ క్లాస్ వినియోగదారులను దృష్టిలో పెట్టుకొని విడుదల చేసిన కొన్ని స్మార్ట్‌ఫోన్‌పై ఎప్పుడు ప్రముఖ ఈ కామర్స్ కంపెనీలో డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ అందుబాటులో ఉండడం విశేషం.. అయితే, మీరు కూడా ఎప్పటినుంచో రియల్ మీ బ్రాండ్‌కు సంబంధించిన మంచి స్మార్ట్‌ఫోన్‌ తక్కువ ధరకే కొనుగోలు చేయాలనుకుంటున్నారా? అయితే, ఇది మీకోసమే..
 

అత్యంత తక్కువ ధర

ప్రముఖ ఈ కామర్స్ కంపెనీ అమెజాన్‌లో realme narzo 100 Lite 5G మొబైల్ అత్యంత తక్కువ ధరలో అందుబాటులో ఉండడం విశేషం. దీనిపై అదనంగా బ్యాంకు డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్‌తో పాటు పాత మొబైల్ ఎక్స్చేంజ్ చేస్తే వచ్చే బోనస్ ఆఫర్ కూడా లభిస్తుంది. దీంతో ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ ఎన్నడు లేని ప్రత్యేకమైన డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్‌తో లభిస్తోంది..

అమెజాన్‌లో ఆఫర్స్

ప్రస్తుతం 64 జిబి ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్ కలిగిన realme narzo 100 Lite 5G స్మార్ట్‌ఫోన్‌ భారత మార్కెట్లో MRP ధర రూ.24,999తో అందుబాటులో ఉంది.. అయితే, ఇప్పుడే దీనిని అమెజాన్‌లో కొనుగోలు చేసే వారికి 40 శాతం స్పెషల్ ప్లాంట్ డిస్కౌంట్తో కేవలం రూ.14,999 కే అందుబాటులో ఉంది.   

రూ.14 వేల వరకు బోనస్

అంతేకాకుండా అమెజాన్‌లో ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌పై స్పెషల్‌గా బ్యాంకు డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ కూడా లభిస్తూ ఉన్నాయి. దీనికి సంబంధించిన వివరాల్లోకి వెళితే.. అమెజాన్ పే ఐసిఐసిఐ బ్యాంకు క్రెడిట్ కార్డు వినియోగించి పేమెంట్ చేసే వారికి రూ.500 వరకు డిస్కౌంట్ లభిస్తుంది. అంతేకాకుండా స్పెషల్‌గా క్యాష్ బ్యాక్ ఆఫర్స్ కూడా లభిస్తూ ఉన్నాయి. అలాగే ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ ఎక్స్చేంజ్ వినియోగించు కొనుగోలు చేస్తే రూ.14 వేల వరకు బోనస్ లభిస్తుంది. దీంతో ఈ realme narzo 100 Lite 5G మొబైల్‌ రూ.999కే సొంతం చేసుకోవచ్చు.   

ఫీచర్స్

ఈ realme narzo 100 Lite 5G మొబైల్‌కు సంబంధించిన ఫీచర్స్ వివరాల్లోకి వెళ్తే.. ఇది చాలా ప్రత్యేకమైన 7000mAh Titan బ్యాటరీతో అందుబాటులోకి వచ్చింది. దీనిని ఒక్కసారి ఛార్జ్ చేస్తే రెండు రోజులపాటు బ్యాక్అప్ అందిస్తుంది. అంతేకాకుండా ఇది ప్రత్యేకమైన రివర్స్ చార్జింగ్ సపోర్ట్ ను కూడా కలిగి ఉండడం విశేషం. కాబట్టి దీనిని ఇతర స్మార్ట్‌ఫోన్‌కి ఒక పవర్ బ్యాంకులా కూడా వినియోగించవచ్చు.   

ప్రాసెసర్

దీనికి సంబంధించిన డిస్ప్లే వివరాల్లోకి వెళితే.. ఇది ఎంతో అద్భుతమైన 6.8 అంగుళాల (HD+) డిస్ప్లే ను కలిగి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా ఇది 900 నిట్స్ పీక్ బ్రైట్‌నెస్‌తో వస్తుంది. దీనివల్ల స్క్రోలింగ్‌తో పాటు గేమింగ్ చాలా స్మూతింగా మారుతుంది. అలాగే కంటి సంరక్షణ కోసం ఇందులో డీసీ డిమ్మింగ్  ఫీచర్ కూడా అందుబాటులో ఉంది. ఇది ఎంతో శక్తివంతమైన MediaTek Dimensity 6300 Octa-core 5G ప్రాసెసర్ పై రన్ అవుతుంది..  

