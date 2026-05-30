  Amazon బంపర్ ఆఫర్.. కేవలం రూ.999లకే Realme Narzo 80 Lite 4G స్మార్ట్‌ఫోన్.. ఫీచర్స్ అదిరిపోయాయ్!

Amazon బంపర్ ఆఫర్.. కేవలం రూ.999లకే Realme Narzo 80 Lite 4G స్మార్ట్‌ఫోన్.. ఫీచర్స్ అదిరిపోయాయ్!

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: May 30, 2026, 02:58 PM IST|Updated: May 30, 2026, 02:58 PM IST

Realme Narzo 80 Lite 4g: ప్రముఖ ఈ కామర్స్ కంపెనీ అమెజాన్‌లో realme NARZO 80 Lite 4G మొబైల్ అద్భుతమైన ఫీచర్స్‌తో అందుబాటులో ఉంది. ఇప్పుడే ఎక్స్చేంజ్ ఆఫర్స్ వినియోగించు కొనుగోలు చేసే వారికి కేవలం రూ.999 లోపే అందుబాటులో ఉంది. అలాగే అదనంగా దీనిపై బ్యాంకు డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ కూడా అందుబాటులో ఉండడం విశేషం..

Realme Narzo 80 Lite 4g Offers: మీరు కూడా ఎప్పటినుంచో మంచి Realme స్మార్ట్‌ఫోన్‌ కొనుగోలు చేయాలనుకుంటున్నారా? ఈ వార్త మీకోసమే.. ప్రముఖ ఈ కామర్స్ కంపెనీ అమెజాన్‌లో రియల్ మీ స్మార్ట్‌ఫోన్‌పై అద్భుతమైన డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఇందులో భాగంగా కొనుగోలు చేసే వారికి ఆ బ్రాండ్ కి సంబంధించిన స్మార్ట్‌ఫోన్స్‌పై దాదాపు 20 నుంచి 30 శాతం వరకు స్పెషల్ ఫ్లాట్ తగ్గింపు లభిస్తుంది. 
 

realme NARZO 80 Lite 4G స్మార్ట్‌ఫోన్‌

realme NARZO 80 Lite 4G స్మార్ట్‌ఫోన్‌ ఇప్పుడే కొనుగోలు చేసే వారికి అమెజాన్ లో స్పెషల్ డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ లభిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా 64 జిబి ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్ కదిగిన వేరియన్ పై చాలా అద్భుతమైన డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ అందుబాటులో ఉండడం విశేషం. అలాగే ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ కూడా ఎన్నో రకాల ప్రత్యేకమైన ఫీచర్లతో అందుబాటులోకి వచ్చింది..  

MRP ధర రూ.16,999

ఇది realme NARZO 80 Lite 4G స్మార్ట్‌ఫోన్‌ మార్కెట్‌లో MRP ధర రూ.16,999 కే అందుబాటులో ఉంది. అయితే, అమెజాన్‌లో ఇప్పుడే దీనిని కొనుగోలు చేసే వారికి అదనంగా 29 శాతం వరకు ప్రత్యేకమైన ఫ్లాట్ డిస్కౌంట్ అందుబాటులో ఉంది. దీంతో ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ కేవలం రూ.11,999కే పొందవచ్చు. ఇవే కాకుండా దీనిపై అదనంగా బ్యాంకు క్రెడిట్ కార్డ్ ఆఫర్స్ కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి.   

రూ.1,000 బోనస్

ఇక ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ పైన బ్యాంక్ క్రెడిట్ కార్డ్ ఆఫర్స్ వివరాల్లోకి వెళ్తే.. దీనిని అమెజాన్ పే ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్ క్రెడిట్ కార్డు వినియోగించి పేమెంట్ చేసే వారికి రూ.399 వరకు స్పెషల్ క్యాష్ బ్యాక్ లభిస్తుంది. అంతేకాకుండా ఇప్పుడే అమెజాన్ లో కొనుగోలు చేసే వారికి అదనంగా రూ.1,000 వరకు బోనస్ అందుబాటులో ఉంది. ఇవే కాకుండా ఎక్స్చేంజ్ ఆఫర్ వినియోగిస్తే.. రూ.11 వేల వరకు బోనస్ పొందవచ్చు. దీంతో ఈ మొబైల్ ను కేవలం రూ.999 లోపే సొంతం చేసుకోవచ్చు..  

6300mAh బ్యాటరీ

ఇక ఈ realme NARZO 80 Lite 4G మొబైల్‌కి సంబంధించిన అన్ని రకాల  ఫీచర్స్ వివరాల్లోకి వెళితే.. ఇది ఎంతో శక్తివంతమైన అత్యంత పెద్దదైన 6300mAh బ్యాటరీతో వస్తుంది. దీనివల్ల లాంగ్ బ్యాటరీ లైఫ్ లభిస్తుంది. దీనికి తోడు 15W చార్జింగ్ సపోర్ట్ ఉంటుంది. దీనివల్ల సులభంగా బ్యాటరీ చార్జ్ అవుతుంది. అలాగే ఫోన్ వెనుక భాగంలో 9 రంగులు, 5 గ్లోయింగ్ మోడ్స్‌తో పనిచేసే పల్స్ లైట్ సెటప్ ఉంది.  

అల్ట్రా వాల్యూమ్‌ సపోర్ట్‌

ఇందులో కంపెనీ అల్ట్రా వాల్యూమ్‌ సపోర్ట్‌ను కూడా అందిస్తుంది. దీనివల్ల మ్యూజిక్ తో పాటు వీడియోల కోసం స్పీకర్ వ్యాల్యూమిని దాదాపు 300 వరకు పెంచుకునే సపోర్ట్ అందుబాటులో ఉంటుంది. అదేవిధంగా ఇది 6.74 ఇంచుల HD+ LCD డిస్ప్లేన్ కలిగి ఉంటుంది. దీంతోపాటు స్మూత్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ కోసం 90Hz రీఫ్రెష్ రేట్‌తో వస్తుంది.    

ఆక్టా-కోర్ ప్రాసెసర్‌

ఈ realme NARZO 80 Lite 4G స్మార్ట్‌ఫోన్‌ మోస్ట్ పవర్ఫుల్ Unisoc T7250 ఆక్టా-కోర్ ప్రాసెసర్‌తో పనిచేస్తుంది. అలాగే లేటెస్ట్ Android 15 ఆధారిత realme UI సాఫ్ట్‌వేర్‌ను కలిగి ఉంది. ఇక వెనక భాగంలో 13 MP మెయిన్ కెమెరా (AI అసిస్ట్ ఫీచర్లతో), సెల్ఫీల కోసం ముందు భాగంలో 5 MP కెమెరాలు అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఇవే కాకుండా ఇందులో ఎన్నో రకాల అద్భుతమైన ఫీచర్స్ లభించడం విశేషం.

