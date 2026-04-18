Realme Narzo 80 Lite 4g Price Cut: అమెజాన్ (Amazon)లో అద్భుతమైన డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ అందుబాటులో ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా Realme NARZO 80 Lite 4G స్మార్ట్ఫోన్ ఎక్స్చేంజ్ ఆఫర్తో కొనుగోలు చేసే వారికి భారీ డిస్కౌంట్ లభించబోతోంది. అయితే, దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..
Realme Narzo 80 Lite 4g Price Cut: అత్యంత తక్కువ ధరలోనే రియల్ మీ స్మార్ట్ఫోన్ కొనుగోలు చేయాలనుకుంటున్నారా? అది కూడా ప్రీమియం ఫీచర్స్తో కూడినది.. ఇదే మంచి అవకాశం గా భావించవచ్చు. ప్రముఖ ఈ కామర్స్ కంపెనీ అమెజాన్లో కొన్ని రియల్ మీ మొబైల్ పై స్పెషల్ డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఇందులో భాగంగా కొనుగోలు చేసే వారికి భారీ తగ్గింపు లభించబోతోంది. ముఖ్యంగా కొన్నింటిపై స్పెషల్ బ్యాంకు డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ కూడా లభిస్తున్నాయి. అయితే, Realmeకి సంబంధించిన ఏ మొబైల్ అత్యంత తక్కువ ధరకు వస్తుందో తెలుసుకోండి..
ప్రముఖ స్మార్ట్ఫోన్ కంపెనీ రియల్ మీ గతంలో మార్కెట్లోకి విడుదల చేసిన మొబైల్స్లో Realme NARZO 80 Lite 4G ఒకటి. ఇది 5జి టెక్నాలజీతో రాకపోయినప్పటికీ ఎన్నో రకాల అద్భుతమైన ఫీచర్లను కలిగి ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. ముఖ్యంగా దీనిని కంపెనీ అద్భుతమైన డిజైన్తో అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చింది. అయితే, దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
ఈ Realme NARZO 80 Lite 4G స్మార్ట్ఫోన్ 6.74 అంగుళాల HD+ LCD డిస్ప్లేను కలిగి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా 90Hz రిఫ్రెష్ రేట్, 180Hz టచ్ సాంప్లింగ్ రేట్తో లభిస్తోంది. అలాగే ఈ మొబైల్ అత్యంత శక్తివంతమైన 6300mAh బ్యాటరీని కలిగి ఉండబోతోంది. దీంతో పాటు 15W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ను సపోర్ట్ అందుబాటులోకి వస్తోంది.
ఇక ఈ స్మార్ట్ఫోన్ ఎంతో శక్తివంతమైన Unisoc T7250 ప్రాసెసర్పై రన్ అవుతుంది. అంతేకాకుండా ఆండ్రాయిడ్ 15 ఆధారిత Realme UI ఆపరేటింగ్ సిస్టంపై పని చేస్తుంది. ఇక ఈ మొబైల్ 7.94mm స్లిమ్ డిజైన్తో చాలా తేలికగా ఉంటుంది. 7.94mm స్లిమ్ డిజైన్తో చాలా తేలికగా
ఈ Realme NARZO 80 Lite 4G స్మార్ట్ఫోన్ వెనక భాగంలో అత్యంత శక్తివంతమైన ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్సీ 13MP మెయిన్ కెమెరా కూడా అందుబాటులో ఉంది అలాగే ఫ్రంట్ భాగంలో అత్యంత ప్రత్యేకమైన 5MP సెల్ఫీ కెమెరా కలిగి ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇవే కాకుండా ఇందులో అల్ట్రా వాల్యూమ్ మోడ్, సైడ్ ఫింగర్ప్రింట్ సెన్సార్, వాటర్ రెసిస్టెన్స్ వంటి ఫీచర్స్ కూడా ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది.
ప్రస్తుతం ఈ Realme NARZO 80 Lite 4G మొబైల్ ప్రముఖ ఈ కామర్స్ కంపెనీ అమెజాన్లో రూ.8,999తో అందుబాటులో ఉంది. అయితే, దీనిని ఇప్పుడే కొనుగోలు చేసే వారికి ఎన్నో రకాల స్పెషల్ డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ కూడా లభిస్తున్నాయి. ఈ ఆఫర్స్ వివరాల్లోకి వెళితే.. అమెజాన్ పే ఐసిఐసిఐ బ్యాంకు క్రెడిట్ కార్డుతో పేమెంట్ చేసే వారికి రూ.299 వరకు తగ్గింపు లభిస్తుంది. అలాగే ఎక్స్చేంజ్ బోనస్ ఆఫర్ వినియోగిస్తే.. రూ.8 వేల వరకు బోనస్ లభిస్తుంది. దీంతో ఈ మొబైల్ కేవలం రూ.999కే పొందవచ్చు.