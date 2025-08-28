Realme NARZO 80 Lite Price Drope: ఈ రియల్మీ NARZO 80 Lite స్మార్ట్ఫోన్ మార్కెట్లో చీప్ ధరకే లభిస్తోంది. అమెజాన్లో దీనిని ఎక్చేంజ్ ఆఫర్స్ వినియోగించి..రూ.399కే పొందవచ్చు. అయితే, దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
Realme NARZO 80 Lite Price Cut: ప్రముఖ స్మార్ట్ఫోన్ కంపెనీ రియల్మీ గతంలో విడుదల చేసిన మొబైల్స్కి ఇప్పటికీ అద్భుతమైన డిమాండ్ ఉంది. ప్రస్తుతం దీనిని దృష్టిలో పెట్టుకుని మార్కెట్లోకి చీప్ ధరల్లో అద్భుతమైన మొబైల్స్ను అందుబాటులోకి తీసుకు వస్తోంది. ముఖ్యంగా గతంలో విడుదలైన కొన్ని మొబైల్స్ అత్యంత తగ్గింపు ధరకే మార్కెట్లో అందుబాటులో ఉన్నాయి. అయితే, వీటికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
ఎప్పటి నుంచో మంచి రియల్ మీ మొబైల్ కొనుగోలు చేయాలనుకునేవారికి ఇది అద్భుతమైన అవకాశంగా భావించవచ్చు. ముఖ్యంగా గతంలో లాంచ్ అయిన రియల్మీ NARZO 80 Lite స్మార్ట్ఫోన్ చీప్ ధరకే అందుబాటులో ఉంది. ఈ మొబైల్కి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం.
ఈ రియల్మీ NARZO 80 Lite స్మార్ట్ఫోన్ మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 6300 5G చిప్సెట్ ప్రాసెసర్తో అందుబాటులోకి వచ్చింది. ఇది ప్రత్యేకమైన 6.67 అంగుళాల HD+ డిస్ప్లేను కలిగి ఉంటుంది. ఇది స్పెషల్గా 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్తో 625 నిట్స్ పీక్ బ్రైట్నెస్ను కలిగి ఉంటుంది.
ఈ స్మార్ట్ఫోన్ 6000mAh పెద్ద బ్యాటరీతో పాటు 15W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్ను కలిగి ఉంటుంది. అలాగే దీని బ్యాక్ సెటప్లో 32MP వెనుక కెమెరాను కలిగి ఉంటుంది. దీని ఫ్రంట్ భాగంలో 8MP సెల్ఫీ కెమెరాను కూడా అందిస్తోంది. ఇది ఆండ్రాయిడ్ 15 ఆధారిత రియల్మీ UI 6.0 ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్పై పని చేస్తుంది.
ప్రస్తుతం మార్కెట్లో ఈ స్మార్ట్ఫోన్ రెండు స్టోరేజ్ వేరియంట్స్లో విడుదలైంది. ఇందులోని మొదటి స్టోరేజ్ వేరియంట్ 4GB ర్యామ్ + 128GB స్టోరేజ్తో రూ.10,499తో అందుబాటులో ఉంది. ఇక రెండవ స్టోరేజ్ వేరియంట్ 6GB ర్యామ్ + 128GB స్టోరేజ్తో రూ.11,499తో లభిస్తోంది.
అమెజాన్లో ఈ స్మార్ట్ఫోన్ చీప్ ధరకే లభిస్తోంది. దీని ధర మార్కెట్లో రూ.8,999 కాగా... ప్రత్యేకమైన డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్లో భాగంగా 19 శాతం తగ్గింపుతో కేవలం రూ.7,299కే లభిస్తోంది. అంతేకాకుండా దీనిపై అమెజాన్ రూ.700 వరకు కూపన్ డిస్కౌంట్ను కూడా అందిస్తోంది. ఇదే కాకుండా క్యాష్బ్యాక్ ఆఫర్స్ కూడా లభిస్తున్నాయి.
ఇక మరింత తగ్గింపు ధరకే పొందాలనుకునేవారు ఎక్చేంజ్ ఆఫర్ను కూడా వినియోగించవచ్చు. దీని కోసం పాత పాత స్మార్ట్ఫోన్ను ఎక్చేంజ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఇలా చేస్తే దాదాపు రూ.6,900 వరకు బోనస్ లభిస్తుంది. ఇక ఈ బోనస్ ఆఫర్ పోనూ రూ.399కే పొందవచ్చు. ఈ స్మార్ట్ఫోన్ ఇంత తగ్గింపు ధరకు పొందాలనుకునేవారు తప్పకుండా మంచి కండిషన్ కలిగి పాత మొబైల్ ఎక్చేంజ్ చేయాల్సి ఉంటుంది.