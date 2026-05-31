Realme Narzo Power 5g: అమెజాన్ బంపర్ ఆఫర్.. రూ.1,999లకే 10001mAh బ్యాటరీ realme 5G స్మార్ట్‌ఫోన్!

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: May 31, 2026, 03:14 PM IST|Updated: May 31, 2026, 03:14 PM IST

Realme Narzo Power 5g Available With Massive Discount On Amazon: ప్రముఖ ఈ కామర్స్ కంపెనీ అమెజాన్‌లో Realme Narzo Power 5g మొబైల్ అద్భుతమైన డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్‌తో అందుబాటులో ఉంది. ఇప్పుడే దీనిని కొనుగోలు చేసే వారికి ఎన్నో రకాల స్పెషల్ డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ అందుబాటులో ఉన్నాయి. దానికి సంబంధించిన అన్ని వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..

Realme Narzo Power 5g Available With Massive Discount: ప్రముఖ స్మార్ట్‌ఫోన్ కంపెనీ realme ఎప్పటికప్పుడు అద్భుతమైన మొబైల్స్ ను అందుబాటులోకి తీసుకువస్తుంది. ముఖ్యంగా ప్రీమియం ఫీచర్స్‌తో కూడిన మొబైల్స్ ను విడుదల చేస్తూ అత్యంత తక్కువ ధరలోనే విక్రయిస్తోంది. మీరు కూడా ఎప్పటినుంచో మంచి స్మార్ట్‌ఫోన్ ఏదైనా కొనుగోలు చేయాలనుకుంటున్నారా? అయితే, ఇది మీకోసమే..

10001mah Battery Phone

అద్భుతమైన డిజైన్‌

ప్రముఖ ఈ కామర్స్ కంపెనీ  అమెజాన్‌లో రియల్‌మి (realme) కంపెనీ విడుదల చేసిన అద్భుతమైన Realme Narzo Power 5g స్మార్ట్‌ఫోన్ అత్యంత తక్కువ ధరలో అందుబాటులో ఉంది. ముఖ్యంగా ఇది అదిరిపోయే ఫీచర్లతో అద్భుతమైన డిజైన్‌లో అందుబాటులోకి వచ్చింది.. అయితే ఈ మొబైల్ పై ఇప్పుడు అందుబాటులో ఉన్న ఆఫర్స్ వివరాలు మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..  

Realme Narzo Power Price

ఈ కామర్స్ కంపెనీ అమెజాన్‌

Realme Narzo Power 5g స్మార్ట్‌ఫోన్‌ ధరకు సంబంధించిన వివరాల్లోకి వెళ్తే.. ఇది మార్కెట్లో MRP ధర రూ.35,999 కాగా.. దీనిని ఇప్పుడే ప్రముఖ ఈ కామర్స్ కంపెనీ అమెజాన్‌లో కొనుగోలు చేసే వారికి కేవలం రూ.27,999 లోపే సొంతం చేసుకోవచ్చు. అంతేకాకుండా దీనిపై అదనంగా బ్యాంక్ ఆఫర్స్ కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి..  

Realme Narzo Power

క్యాష్ బ్యాక్ ఆఫర్స్

ఇక ఈ Realme Narzo Power 5g మొబైల్‌కు సంబంధించిన బ్యాంక్ ఆఫర్స్ వివరాలు లోకి వెళ్తే.. ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ను అమెజాన్ పే ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్ క్రెడిట్ కార్డుతో పేమెంట్ చేసే వారికి రూ.839 వరకు డిస్కౌంట్ లభిస్తుంది. అంతేకాకుండా అదనంగా క్యాష్ బ్యాక్ ఆఫర్స్ కూడా లభిస్తున్నాయి. ఇక దీనిపై ఎక్స్చేంజ్ ఆఫర్ కూడా అందుబాటులో ఉంది. దీనిని వినియోగిస్తే రూ.26 వేల వరకు బోనస్ పొందవచ్చు. దీంతో ఈ మొబైల్ కేవలం రూ.1,999 లోపే సొంతం చేసుకోవచ్చు. 

Realme Narzo Power News

సిలికాన్-కార్బన్ బ్యాటరీ

ఈ Realme Narzo Power 5g స్మార్ట్‌ఫోన్‌కు సంబంధించిన బ్యాటరీ వివరాల్లోకి వెళితే.. ఇది స్మార్ట్‌ఫోన్ హిస్టరీలోనే అత్యంత భారీ కెపాసిటీ గల సిలికాన్-కార్బన్ బ్యాటరీతో వచ్చింది. ఈ మొబైల్ ఎంతో శక్తివంతమైన 10001mAh బిగ్ టైటాన్ బ్యాటరీని కలిగి ఉంటుంది. ఒక్కసారి ఛార్జ్ చేస్తే దాదాపు నాన్ స్టాప్ గా మూడు రోజులపాటు పవర్న అందిస్తుంది.   

Narzo Power 5g

వైర్డ్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్

అంతేకాకుండా ఈ Realme Narzo Power 5g మొబైల్ బ్యాటరీ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ కోసం కంపెనీ ఎంత ప్రత్యేకమైన 80W సూపర్ ఊక్ (SUPERVOOC) ఛార్జింగ్ సపోర్టును కూడా అందుబాటులో ఉంచింది. ఈ ఫోన్ కేవలం 36 నిమిషాల్లో దాదాపు జీరో నుంచి 50 శాతం వరకు ఛార్జ్ చేస్తుంది. ఇందులో కంపెనీ 27W రివర్స్ వైర్డ్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్ కూడా అందుబాటులో ఉంచింది..  

Realme Narzo Power 5g

AMOLED డిస్‌ప్లే

ఇందులో చాలా ప్రత్యేకమైన 144Hz HyperGlow 4D కర్వ్డ్ AMOLED డిస్‌ప్లే అందుబాటులో ఉంది. ఇది 6.8 ఇంచుల 1.5K రెజల్యూషన్ (1280 × 2800) గల కర్వ్డ్ డిస్‌ప్లే స్క్రోలింగ్, గేమింగ్‌ను నెక్ట్స్ లెవెల్‌కు తీసుకెళ్తుంది. దీని గరిష్ట బ్రైట్‌నెస్ 6500 nits కావడం విశేషం. ఈ మొబైల్ ఎంతో శక్తివంతమైన MediaTek Dimensity 7400 Ultra (4nm) మెయిన్ ప్రాసెసర్‌తో పాటు, గేమింగ్, విజువల్స్ మెరుగుపరచడానికి ప్రత్యేకమైన Hyper Vision+ AI Chipను అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చారు.  

