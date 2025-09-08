Realme P3x 5G Price Features: రియల్ మీ పీ3x 5G స్మార్ట్ఫోన్ ఇప్పుడు భారీ తగ్గింపు ధరతో లభించనుంది. మీరు ఈ చౌకైన Realme వాటర్ప్రూఫ్ ఫోన్ను రూ. 13,000 కంటే తక్కువ ధరకు కొనుగోలు చేయవచ్చు. Realme ఈ ఫోన్ను కొన్ని నెలల క్రితం భారత మార్కెట్లో విడుదల చేసింది. ఈ ఫోన్ కొనుగోలుపై బ్యాంక్ డిస్కౌంట్లు, ఎక్స్ఛేంజ్ ఆఫర్లను కూడా అందిస్తున్నారు.
ఈ ఫోన్ 6GB, 8GB RAM, 128GB స్టోరేజ్ తో ఇది అందుబాటులోకి వస్తుంది. ఈ Realme ఫోన్ ఈ-కామర్స్ వెబ్సైట్ ఫ్లిప్కార్ట్లో రూ. 16,999 MRP కి విక్రయిస్తున్నారు. అయితే దీని కొనుగోలుపై రూ. 4000 ప్రత్యేక తగ్గింపు లభిస్తుంది.
దీనితో పాటు ఈ ఫోన్ కొనుగోలుపై మీకు 5% క్యాష్బ్యాక్ కూడా లభిస్తుంది. ఇది మాత్రమే కాదు.. మీరు Realme నుండి ఈ చౌకైన 5G ఫోన్పై రూ.10,650 ఆదా చేసుకోవచ్చు. పాత ఫోన్ను మార్పిడి చేసుకునేటప్పుడు ఈ డిస్కౌంట్ లభిస్తుంది. ఇది మాత్రమే కాదు.. ఇది రూ.458 ప్రారంభ EMI వద్ద లభిస్తుంది.
Realme P3x 5G ఫీచర్స్.. ఈ స్మార్ట్ ఫోన్ 6.72-అంగుళాల FHD డిస్ప్లేను కలిగి ఉంది. ఈ ఫోన్ పంచ్-హోల్ డిస్ప్లే డిజైన్ తో పాటు 120Hz హై రిఫ్రెష్ రేట్ ఫీచర్కు సపోర్ట్ చేస్తుంది. ఈ ఫోన్ వెనుక భాగంలో వీగన్ లెదర్ డిజైన్ను చూడవచ్చు. అలాగే ఇది IP69 రేటింగ్ను కలిగి ఉంది. అంటే ఈ ఫోన్ నీటిలో తడిసినా దెబ్బతినదు. దీనికి MediaTek Dimensity 6400 ప్రాసెసర్, 8GB RAM, 128GB వరకు స్టోరేజ్ ఉన్నాయి.
ఈ చౌకైన Realme 5G ఫోన్ డ్యూయల్ కెమెరా సెటప్తో వస్తుంది. దీనికి 50MP ప్రధాన కెమెరా ఉంది. దీనికి 2MP మాక్రో కెమెరా, LED ఫ్లాష్ లైట్ ఉన్నాయి. సెల్ఫీలు, వీడియో కాలింగ్ కోసం 8MP కెమెరా అందుబాటులో ఉంది. ఈ ఫోన్లో 45W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ ఫీచర్తో 6,000mAh బ్యాటరీ ఉంది. ఇది Android 15 ఆధారంగా Realme UIని కలిగి ఉంటుంది .