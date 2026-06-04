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realme P4 5G: ఫ్లిప్‌కార్ట్ బంపర్ ఆఫర్.. కేవలం రూ.7,999 కే realme P4 5G స్మార్ట్‌ఫోన్.. ఎలా పొందాలి?

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Jun 04, 2026, 01:14 PM IST|Updated: Jun 04, 2026, 01:16 PM IST

Realme P4 5g Huge Discount On Flipkart: ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో realme P4 5G మొబైల్ అద్భుతమైన డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్‌తో లభిస్తోంది.. ముఖ్యంగా ఇప్పుడే దీనిని కొనుగోలు చేసే వారికి అదనంగా వెయ్యి రూపాయల వరకు ఫ్లాట్ తగ్గింపు లభిస్తుంది. అదేవిధంగా ఆదనంగా ఎన్నో రకాల డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ అందుబాటులో ఉండడం విశేషం..

Realme P4 5g Huge Discount On Flipkart: ప్రముఖ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ కంపెనీ Realmeకి సంబంధించిన మొబైల్స్ పై ప్రస్తుతం ఈ కామర్స్ కంపెనీ ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో అద్భుతమైన డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ అందుబాటులో ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా ఈ బ్రాండ్‌కి సంబంధించిన P సిరీస్ మొబైల్స్ అత్యంత తక్కువ ధరల్లో అందుబాటులో ఉన్నాయి.. ముఖ్యంగా realme P4 5Gమొబైల్ కొనుగోలు చేసే వారికి పండగే.. ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌పై అద్భుతమైన డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఇందులో భాగంగా కొనుగోలు చేస్తే చాలా చీప్ ధరకే సొంతం చేసుకోవచ్చు..

Realme Mobile Deals 20261/6

realme P1 5G మొబైల్

realme P4 5G మొబైల్ ఎన్నో రకాల డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్‌తో లభిస్తుంది.. మార్కెట్లో దీని అసలు ధర MRP రూ.33,999 కాగా.. ఇప్పుడే దీనిని కొనుగోలు చేసే వారికి ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో దాదాపు 24 శాతం వరకు ప్రత్యేకమైన తగ్గింపు లభిస్తుంది. దీంతో ఇది కేవలం రూ.25,999 లోపే సొంతం చేసుకోవచ్చు.. ఇవే కాకుండా అదనంగా బ్యాంకు క్రెడిట్ కార్డ్ ఆఫర్స్ కూడా లభిస్తున్నాయి. 

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రూ.1,100 వరకు తగ్గింపు

ఈ realme P4 5G మొబైల్ పై ఉన్న బ్యాంకు క్రెడిట్ కార్డ్ ఆఫర్స్ వివరాల్లోకి వెళితే.. ఫ్లిప్‌కార్ట్‌ అనుసంధాన యాక్సిస్ బ్యాంకు తోపాటు ఎస్బిఐ బ్యాంకులకు సంబంధించిన క్రెడిట్ కార్డులను వినియోగించి పేమెంట్ చేస్తే ఏకంగా రూ.1,100 వరకు తగ్గింపు లభిస్తుంది. అంతేకాకుండా అదనంగా ప్రత్యేకమైన రూ.1000 వరకు ఫ్లాట్ తగ్గింపు కూడా అందుబాటులో ఉంది. ఇక ఈ మొబైల్ మరింత తక్కువ ధరకే పొందాలనుకుంటే ఎక్స్చేంజ్ ఆఫర్ వినియోగించవచ్చు. 

Realme P Series Discount3/6

ఎక్స్చేంజ్ ఆఫర్

దీనిపై ఉన్న ఎక్స్చేంజ్ ఆఫర్ వివరాల్లోకి వెళ్తే.. మీ దగ్గర ఏదైనా ఉన్న పాత మొబైల్ ను ఫ్లిప్‌కార్ట్‌కు ఎక్స్చేంజ్ చేస్తే.. ఆ పాత స్మార్ట్‌ఫోన్‌కండిషన్ తో పాటు బ్రాండ్ ను ఆధారంగా చేసుకుని గరిష్టంగా రూ.18 వేల వరకు బోనస్ లభిస్తుంది. ఇలా వచ్చిన బోనస్ ను మొబైల్ ధర నుంచి బ్యాంక్ ఆఫర్స్ తో పాటు స్పెషల్ ఫ్లాట్ తగ్గింపుతో మైనస్ చేస్తే కేవలం రూ.7,999 లోపే ఈ కొత్త స్మార్ట్‌ఫోన్‌సొంతం చేసుకోవచ్చు..

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AMOLED డిస్‌ప్లే

realme P1 5G స్మార్ట్‌ఫోన్‌కు సంబంధించిన ఫీచర్స్ వివరాల్లోకి వెళితే.. ఇది ఎంతో అద్భుతమైన 6.67 ఇంచుల Full HD+ AMOLED డిస్‌ప్లే ను కలిగి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా 2000 nits పీక్ బ్రైట్‌నెస్ సపోర్టుతో అందుబాటులోకి వచ్చింది. కాబట్టి ఎండలో కూడా ఈ డిస్ప్లే ఎంతో ప్రకాశవంతంగా కనిపిస్తుంది.   

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ఆక్టా-కోర్ ప్రాసెసర్‌

అలాగే ఈ మొబైల్ ఎంతో శక్తివంతమైన MediaTek Dimensity 7050 (6nm) ఆక్టా-కోర్ ప్రాసెసర్‌ని కలిగి ఉంటుంది. గేమింగ్ సమయంలో ఈ మొబైల్ వేడెక్కకుండా ఉండటానికి ఇందులో ప్రత్యేకమైన vc కూలింగ్ సిస్టం కూడా అందించారు. అలాగే ఇది వివిధ స్టోరేజ్ ఆప్షన్స్ తో పాటుb విభిన్న కలర్ ఆప్షన్స్ లో అందుబాటులో ఉంది.  

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ప్రైమరీ కెమెరా

ఇక ఈ realme P4 5G స్మార్ట్‌ఫోన్‌కు సంబంధించిన వెనక భాగం వివరాల్లోకి వెళితే.. ఇది ఎంతో అద్భుతమైన 50 MP ప్రైమరీ కెమెరాను కలిగి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా అదనంగా  2 MP డెప్త్ సెన్సార్‌తో లభిస్తోంది. ఇది ఫ్రంట్ భాగంలో 16 MP కెమెరాను కూడా కలిగి ఉంటుంది. అలాగే ఇది శక్తివంతమైన 5000 mAh బ్యాటరీని కలిగి ఉంటుంది. ఇది కేవలం 27 నిమిషాల్లో 50 శాతం వరకు చార్జ్ అవుతుంది.

TAGS:
Realme P1 5G
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