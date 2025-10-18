Realme P4 5G Discount Price: ఫ్లిప్కార్ట్లో దీపావళి ఆఫర్స్ సందర్భంగా realme P4 5G స్మార్ట్ఫోన్ 25 కేజీల బియ్యం ధరకే అందుబాటులో ఉంది. దీనిపై ఎన్నో రకాల స్పెషల్ ఆఫర్స్ అందుబాటులో ఉన్నాయి. అయితే, దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
Realme P4 5G Discount Price Telugu: దీపావళి ఆఫర్స్లో భాగంగా అతి చౌకగానే మంచి స్మార్ట్ఫోన్ కొనుగోలు చేయాలనుకుంటున్నరా? అయితే, మీకు సమయం రానే వచ్చేసింది. ప్రముఖ ఈ కామర్స్ కంపెనీ ఫ్లిప్కార్ట్లో ఇప్పటికే ప్రత్యేకమైన డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ ప్రారంభమయ్యాయి. ముఖ్యంగా స్మార్ట్ఫోన్ అత్యంత చౌక ధరల్లో అందుబాటులో ఉన్నాయి. అయితే, ఈ దీపావళి ఫ్లిప్కార్ట్ సేల్లో భాగంగా అత్యంత ఎక్కువ డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్తో లభిస్తున్న స్మార్ట్ఫోన్ వివరాలు తెలుసుకుందాం.
ఫ్లిప్కార్ట్లో దీపావళి ఆఫర్స్లో భాగంగా realme స్మార్ట్ఫోన్ భారీ డిస్కౌంట్తో అందుబాటులో ఉన్నాయి. వీటిపై ప్రత్యేకమైన డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్తో పాటు ఎప్పుడు లభించని బ్యాంక్ తక్షణ డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ కూడా లభిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా realme P4 5G స్మార్ట్ఫోన్ భారీ డిస్కౌంట్తో అందుబాటులో ఉంది.
ఈ realme P4 5G స్మార్ట్ఫోన్ చాలా అద్భుతమైన 6.77 అంగుళాలు డిస్ప్లేతో లభిస్తోంది. అలాగే ఇది 144Hz HyperGlow AMOLED డిస్ప్లేతో అందుబాటులోకి వచ్చింది. ఈ స్క్రీన్ 4500 నిట్స్ పీక్ బ్రైట్నెస్ వరకు సపోర్ట్ చేస్తుంది. అంతేకాకుండా MediaTek Dimensity 7400 Ultra 5G ప్రాసెసర్తో లభిస్తోంది.
ఇక ఈ మొబైల్ వెనక భాగంలో డ్యూయల్ కెమెరాను కలిగి ఉంటుంది. ఇందులోని ప్రధాన కెమెరా 50MPతో అందుబాటులోకి వచ్చింది. అలాగే 8MP అల్ట్రా-వైడ్ కెమెరాతో లభిస్తోంది. అలాగే ఫ్రంట్ భాగంలో 16MP ముందు కెమెరాను కలిగి ఉంటుంది. దీంతో పాటు ఎంతో శక్తివంతమైన 7000mAh బ్యాటరీతో అందుబాటులోకి వచ్చింది.
ఇందులో కంపెనీ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్ కోసం స్పెషల్గా 80W Ultra Charge సపోర్ట్ను కూడా అందిస్తోంది. ఇందులో చాలా ప్రత్యేకమైన ఇన్-డిస్ప్లే ఫింగర్ప్రింట్ సెన్సార్తో పాటు IP65/66 డస్ట్, వాటర్ రెసిస్టెంట్ వంటి ఫీచర్స్ను కూడా కలిగి ఉంటుంది. ఇవే కాకుండా చాలా రకాల స్పెషల్ ఫీచర్స్ లభిస్తున్నాయి.
ప్రస్తుతం మార్కెట్లో ఈ స్మార్ట్ఫోన్ రెండు స్టోరేజ్ ఆప్షన్స్లో లభిస్తుంది. దీని మొదటి స్టోరేజ్ వేరియంట్ 6 GB RAM + 128 GB ROMతో MRP రూ.20,999 ధరతో అందుబాటులో ఉంది. రెండవ వేరియంట్ 8 GB RAM + 256 GB ROM స్టోరేజ్తో MRP రూ.23,999తో లభిస్తోంది.
ఇక బేస్ వేరియంట్పై ఫ్లిప్కార్ట్ ప్రత్యేకమైన డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ను కూడా అందిస్తోంది. ఈ ఆఫర్స్లో భాగంగా 23 శాతం వరకు ఫ్లాట్ డిస్కౌంట్ లభిస్తుంది. దీంతో మీరు రూ.15,999కే ఈ realme P4 5G మొబైల్ పొందవచ్చు. అలాగే అదనంగా బ్యాంక్ డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఇందులో భాగంగా ఫ్లిప్కార్ట్ యాక్సిస్ క్రెడిట్ కార్డ్ను ఇతర బ్యాంక్లకు సంబంధించిన కార్డులను వినియోగించి పేమెంట్ చేస్తే రూ.750 నుంచి రూ.950 వరకు డిస్కౌంట్ లభిస్తుంది.
పాత మొబైల్ను ఎక్చేంజ్ చేసేవారికి కూడా ఈ realme P4 5G స్మార్ట్ఫోన్పై భారీ బోనస్ లభిస్తోంది. పాత మొబైల్ మార్చుకుంటే దాదాపు రూ.14,250 వరకు ఎక్చేంజ్ బోనస్ లభిస్తుంది. ఈ బోనస్ డిస్కౌంట్గా కూడా పని చేస్తుంది. దీంతో మీకు ఈ స్మార్ట్ఫోన్ కేవలం రూ.1,749కే పొందవచ్చు. దీపావళి ఆఫర్స్లో భాగంగా ఇంత తగ్గింపు ధరకు లభిస్తుంది. ఇతర సమయాల్లో ఈ ధరలో మార్పులు వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి. అయితే, ఇంత చీప్ ధరకే, ముఖ్యంగా 25 కేజీల బియ్యం ధరకే ఈ మొబైల్ రావడంతో చాలా మంది కొనుగోలు చేసేందుకు ఆసక్తి చూపుతున్నారు.