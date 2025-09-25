English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Realme P4 5G Price: బిగ్ బిలియన్స్ డేస్ సేల్‌లో రూ.2 వేల లోపే Realme P4 5G మొబైల్.. ఇలా కొనండి!

Realme P4 5G Price Cut: ఫ్లిప్‌కార్ట్ బిగ్ బిలియన్స్ డేస్ సేల్‌లో రూ.2,099కే  రియల్‌మీ పీ4 5జీ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ లభిస్తోంది. ఎక్చేంజ్‌ ఆఫర్స్‌తో పాటు ప్రత్యేకమైన బ్యాంక్‌ డిస్కౌంట్‌తో భారీ తగ్గింపు లభిస్తోంది. అయితే, ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌కి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

Realme P4 5G Price Cut: ఎప్పటి నుంచో AMOLED డిస్‌ప్లేతో కూడిన మంచి స్మార్ట్‌ఫోన్‌ కొనుగోలు చేయాలని అనుకుంటున్నారా? ఇదే అద్భుతమైన ఆవకాశంగా భావించవచ్చు. ఎందుకంటే ప్రీమియం డిస్ల్పేలు కలిగిన స్మార్ట్‌ఫోన్స్‌ ఫ్లిప్‌కార్ట్ బిగ్ బిలియన్ డేస్ సేల్‌లో భాగంగా భారీ డిస్కౌంట్‌ ఆఫర్స్‌తో లభిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా కొన్ని స్మార్ట్‌ఫోన్స్‌ సగం ధరలకే అందుబాటులో ఉన్నాయి. అయితే, ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో ప్రీమియం డిస్ల్పేతో అందుబాటులో ఉన్న మొబైల్స్‌ ఏంటో? వాటికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
 
AMOLED డిస్‌ప్లేతో విడుదలైన అద్భుతమైన ఫీచర్స్‌ కలిగిన స్మార్ట్‌ఫోన్స్‌లో రియల్‌మీ పీ4 5జీ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ ఒకటి. ఇది ప్రీమియం డిజైన్‌తో అందుబాటులోకి వచ్చింది. అంతేకాకుండా ప్రత్యేకమైన బ్యాక్‌ సెటప్‌ను కలిగి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా వివిధ కలర్ ఆప్షన్స్‌లో లభిస్తోంది.

ఫ్లిప్‌కార్ట్ బిగ్ బిలియన్స్ డేస్ సేల్‌లో రియల్‌మీ పీ4 5జీ స్మార్ట్‌ఫోన్‌పై ప్రత్యేకమైన డిస్కౌంట్‌ ఆఫర్స్‌ అందుబాటులో ఉన్నాయి. ప్రస్తుతం మార్కెట్‌లో మూడు వేరియంట్స్‌లో ఈ మొబైల్‌ అందుబాటులో ఉంది. మొదటి స్టోరేజ్‌ వేరియంట్‌ 6GB RAM + 128GB ధర రూ. 18,499 కాగా.. ఫ్లిప్‌కార్ట్ సేల్‌లో బ్యాంక్ ఆఫర్లతో కలిపి దీనిని రూ. 14,999కే సొంతం చేసుకోవచ్చు.   

ఇక రెండవ వేరియంట్‌ 8GB RAM + 128GB స్టోరేజ్‌తో ధర రూ. 19,499తో అందుబాటులో ఉంది. అయితే, ఇది ఆఫర్‌లతో కలిపి రూ.15,999కే అందుబాటులో ఉంది. ఇక చివరి వేరియంట్‌ 8GB RAM + 256GB స్టోరేజ్‌ రూ. 21,499 కాగా.. బ్యాంక్ ఆఫర్లతో రూ. 3,500 వరకు అదనపు డిస్కౌంట్ పొందవచ్చు.  

ఇక ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ మూడు స్టోరేజ్‌ వేరియంట్స్‌పై ప్రత్యేకమైన ఎక్చేంజ్‌ బోనస్‌ ఆఫర్స్‌ లభిస్తున్నాయి. దీనిని కొనుగోలు చేసేవారు ఎక్చేంజ్‌ బోనస్‌ పొందడానికి తప్పకుండా మంచి కండీషన్‌ కలిగిన పాత స్మార్ట్‌ఫోన్‌ ఫ్లిప్‌కార్ట్‌కు ఎక్చేంజ్‌ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఇలా చేస్తే దాదాపు రూ.12,900 వరకు బోనస్‌ లభిస్తుంది. దీంతో మొదటి వేరియంట్‌ కేవలం రూ.2,099కే లభిస్తుంది.  

ఈ రియల్‌మీ పీ4 5జీ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ ప్రత్యేకమైన ఫీచర్స్‌ను కలిగి ఉంటుంది. ఇది 6.77-అంగుళాల ఫుల్ HD+ AMOLED డిస్‌ప్లేను కలిగి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా 4,500 నిట్స్ పీక్ బ్రైట్‌నెస్‌తో పాటు MediaTek Dimensity 7400 Ultra 5G చిప్‌సెట్‌ను కలిగి ఉంటుంది. అలాగే వెనుకవైపు డ్యూయల్ కెమెరా సెటప్‌ను కలిగి ఉంటుంది.   

